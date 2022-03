Mal arranque: ¿cuáles son las criptomonedas que se hundieron hasta 50% desde principios de 2022?

Las constantes caídas en las cotizaciones de las monedas digitales llevaron a una merma en las operaciones, y descensos de hasta el 50% en varios casos

Luego de alcanzar máximos históricos (ATH) por encima de los u$s68.500 por unidad hace algunos meses, el precio del Bitcoin (BTC) y el resto de las criptomonedas sufrió un estrepitoso derrumbe mayor al 20%, que se llevó por delante al mercado entero.

Es tal la caída que sufrieron las criptodivisas, que al menos 23 de las principales 50 del mercado llegaron a perder por lo menos un 30% de su valor desde el 1 de enero de este año.

De ese número, por lo menos 12 criptomonedas registaron incluso una depreciación superior al 40%, con tres de estas llegando a caer hasta la mitad de su precio de mercado en este primer trimestre, según datos de CoinMarketCap. Estas fueron:

Algorand (ALGO)

Solana (SOL)

The Sandbox (SAND)

La explicación de las dudas caídas

Entre las que cayeron un 40% o más, aparecen algunas que fueron furor en su momento como AXS de Axie Infinity, el token UNI perteneciente a la plataforma DeFi Uniswap o Polygon (MATIC).

AXS de Axie Infinity es una de las criptomonedas que más cayeron en lo que va del año. Fuente: TradingView

Mientras que entre las que perdieron un 30% se encuentran Cardano (ADA), Avalanche (AVAX) y Polkadot (DOT).

Todas las nombradas rondan el rango de las top 30 de mayor capitalización de la industria, lo que muestra el rendimiento negativo que representó el comienzo de año para el sector.

Sin embargo, notoriamente las monedas digitales de mayor embargadura no figuran en esta lista hasta la fecha. Bitcoin, por ejemplo, retrocedió solamente cerca de un 15%.

A diferencia de otras criptodivisas, la caída de Bitcoin no fue tan pronunciada en 2022: apenas un 15%

LUNA, la excepción a la regla

LUNA, el token de Terra y apuntado por los expertos como uno de los candidatos a tener mejor rendimiento a corto plazo, cosechó en apenas una jornada un incremento en su cotización cercano al 20% y se acerca a los u$s100 por unidad.

Este aumento le permite ser la criptomoneda del "Top Ten" de las que mayor capitalización de mercado obtuvieron, por encima de Bitcoin (+8%), Ethereum (+6%), BNB (+2.5%), XRP (+3.7%), Cardano (+5%), Solana (+4%) y Avalanche (8%).

Pero los logros de este activo digital no terminan allí, ya que logró desplazar a Ethereum y se colocó como la segunda red con más valor en staking, que es el proceso de delegar o bloquear las tenencias de criptos para ganar recompensas.

Terra es un blockchain que está basado en el software Cosmos, proyecto centrado en brindar una infraestructura capaz de unir a varias blockchain independientes y hacerlas interoperables entre ellasy fue creada por la compañía de Corea del Sur, Terra Labs.

Su proyecto pretende descentralizar las finanzas al crear aplicaciones que puedan generar criptomonedas o "stablecoins" con facilidad.

Terra es la que más creció entre el Top Ten cripto

¿Es Terra la nueva cripto imparable?

"Terra es por demás atractiva para los usuarios. Muchos aún no lo pueden creer", remarca a iProUP "Maje", fundador de la comunidad cripto "All In Cripto", en relación al rendimiento que brinda la herramienta.

Al respecto, el experto Camilo Rodríguez agrega que este "Terra dólar" (tal como se lo conoce a UST) es cada día más utilizado por los usuarios de criptomonedas.

El especialista en criptomonedas y usuario de Terra Ulises Cavenaghi, se suma a este punto y destaca que como el objetivo de este proyecto es consolidarse como la blockchain del futuro, diseñó a su stablecoin UST, "que demanda quema (salida de circulación) de LUNA para su creación, lo cual puede conducir a la apreciación de este token volátil".

Terra se convirtió en la segunda mayor cadena de bloques DeFi

Por tal motivo, destaca, a futuro Terra podría albergar el procesamiento de pagos de gigantes del ecommerce, como Amazon o ebay y hasta del comercio electrónico a nivel local.

"Además, ya existen casos de uso de Terra en la vida real. Y como tiene la premisa de incrementar su adopción por los usuarios ‘de a pie’, maneja una interfaz fácil y clara", agrega.

"Le queda mucho recorrido y su potencial de ganancia es alto. Es más viable duplicar la ganancia con Luna que con BTC", remarca el experto.