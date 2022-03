LUNA superó a Ethereum: ya es la segunda red con más valor en staking

La criptomoneda Terra cuenta con cerca de u$s29.500 millones bloqueados, mientras que para Ethereum esa cifra disminuye a u$s25.900 millones

Terra (LUNA) es una de las criptomonedas que más creció en el último año y logró ingresar en el "Top Ten" de las que mayor capitalización de mercado poseen, dejando atrás a Solana (SOL) y Cardano (ADA).

Pero los logros de este activo digital no terminan allí, ya que logró desplazar a Ethereum y se colocó como la segunda red con más valor en staking, que es el proceso de delegar o bloquear las tenencias de criptos para ganar recompensas.

Terra es un blockchain que está basado en el software Cosmos y fue creada por la compañía de Corea del Sur, Terra Labs.

Su proyecto pretende descentralizar las finanzas al crear aplicaciones que puedan generar criptomonedas o "stablecoins" con facilidad.

La capitalización de mercado de LUNA es de u$s33.119.448.331

Cotización en alza

LUNA se encuentra en una recuperación alcista. Esto se debe a que el protocolo Terra quemó 29 millones de tokens por un valor de u$s2.570 millones a finales del mes pasado.

Su cotización ronda los u$s88.40 por unidad y si bien está cerrando la jornada del viernes con un descenso del 0.6%, lleva un incremento acumulado en los últimos 7 días de 26.4%.

Otro dato sobresaliente de esta moneda digital es que actualmente hay 226.325 stakers, que obtienen una recompensa anual promedio de 6.62% , mientras que ETH ronda un 4.81%.

Además su capitalización de mercado es de u$s33.119.448.331.

Staker es el proceso de delegar o bloquear las tenencias de criptos para ganar recompensas

Los protocolos más importantes de Terra

Terra se convirtió en la segunda mayor cadena de bloques DeFi, gracias al surgimiento de nuevos protocolos en dicha red.

Entre ellos se destacan:

El intercambio descentralizado (DEX), Astroport, que ha atraído el interés de los inversores con su sistema de bloqueo que distribuye tokens ASTRO en función del tiempo de bloqueo de fondos

También sobresale Anchor, con una cifra de casi 8.000 millones de dólares, que ofrece rendimientos de baja volatilidad en los depósitos de la moneda estable de Terra

En tercer lugar está el intercambio descentralizado Terraswap, que ha visto aumentar su TVL en más del 95%en los últimos días, según destacaron desde la plataforma especializada en cotizaciones CoinDesk.

¿Es Terra la nueva cripto imparable?

"Terra es por demás atractiva para los usuarios. Muchos aún no lo pueden creer", remarca a iProUP "Maje", fundador de la comunidad cripto "All In Cripto", en relación al rendimiento que brinda la herramienta. Al respecto, el experto Camilo Rodríguez agrega que este "Terra dólar" (tal como se lo conoce a UST) cada día es más utilizado por los usuarios de criptomonedas.

El especialista en criptomonedas y usuario de Terra Ulises Cavenaghi, se suma a este punto y destaca que como el objetivo de este proyecto es consolidarse como la blockchain del futuro, diseñó a su stablecoin UST, "que demanda quema (salida de circulación) de LUNA para su creación, lo cual puede conducir a la apreciación de este token volátil".

Por tal motivo, destaca, a futuro Terra podría albergar el procesamiento de pagos de gigantes del ecommerce, como Amazon o ebay y hasta del comercio electrónico a nivel local. "Además, ya existen casos de uso de Terra en la vida real. Y como tiene la premisa de incrementar su adopción por los usuarios ‘de a pie’, maneja una interfaz fácil y clara", agrega Cavenaghi.

Es importante recalcar que Terra está montada sobre la red Cosmos (ATOM), proyecto centrado en brindar una infraestructura capaz de unir a varias blockchain independientes y hacerlas interoperables entre ellas. "Le queda mucho recorrido y su potencial de ganancia es alto. Es más viable duplicar la ganancia con Luna que con BTC", remarca el experto.