Influencers: ¿cuánto cobran los creadores de contenido en TikTok, Instagram y Facebook?

Cada vez son más los jóvenes de todo el mundo que sueñan con ser famosos y así poder trabajar como influencers en redes sociales

Trabajar como influencer en redes sociales se volvió cada vez más común entre los jóvenes y ante esto surge la pregunta: ¿cuánto paga TikTok, Instagram y Facebook por publicación, por día o por mes?

TikTok

Eli Defferary, influencer española de finanzas en TikTok, tiene casi 30.000 seguidores en Instagram y 583.500 en TikTok y reveló detalles sobre las ganancias en redes sociales.

"Sobre lo que cobramos los creadores de contenido no hay nada claro… Hay algunos que dicen que cada 1.000 visualizaciones te pagan 10 centavos, otros que son cada no sé cuántas visualizaciones. No hay nada concreto", remarcó la joven.

TikTok, una de las plataformas favoritas de los generadores de contenido por su efectivo nivel de "viralización"

No obstante, en la plataforma TikTok pudo comprobar que le pagan por día 1,5 o 2 euros, mientras que por un video -que tenga una importante cantidad de visitas- puede recibir más de 20 euros.

"Subí un contenido con 9,5 millones de visitas, y solo por ese vídeo me pagaron 23 euros", detalló la influencer.

Sin embargo, Defferary hizo hincapié en que en la actualidad hay días que le pagan "muy poca cantidad". Y en esa línea, agregó que "no hay nada exacto" y TikTok, por su parte, tampoco precisa "exactamente cuánto es".

Instagram

En cuanto a Instagram, las herramientas son diferentes. Durante el verano pasado la influencer contó que hubo una especie de campaña cuando arrancó con la monetización en dicha red social.

"Tenías que llevar a cabo diferentes retos -por llamarlo de alguna forma- que consistían en hacer, por ejemplo, un directo a la semana de al menos 15 minutos. Otro era hacer un directo de al menos media hora con otro creador, y si completabas todos estos retos que te ponían, te daban un bonus de u$s100 dólares", contó Defferary.

En octubre pasado, Instagram lanzó la opción de publicar Reels. Y en ese marco, varios creadores de contenidos tuvieron la posibilidad de recibir miles de dólares: lo único que debían hacer era compartir Reels en su cuenta y conseguir millones de vistas.

Jackson Weimer, que tiene más de 113.000 seguidores en su cuenta de memes, contó en noviembre que Instagram ofreció pagarle u$s 8.500 si alcanzaba 9,28 millones de reproducciones en un reel.

A su vez, en ese mismo mes, la red social también ofreció a otros influencers una bonificación que oscilaba entre u$s1.000 y u$s35.000.

Tiempo después, tras reunir más de 7,7 millones de vistas, Weimer recibió el pago de su bono de noviembre con u$s 6.827,01.

Y luego de que consiguiera esa bonificación por sus Reels, al cabo de unos días, recibió otra propuesta en la que Instagram ofreció pagarle u$s 8.500 dólares por la misma cantidad de vistas (9,28 millones) antes del 26 de diciembre.

Facebook

El último martes, la red social informó que está ampliando la disponibilidad de Facebook Reels para iOS y Android a más de 150 países de todo el mundo y presentó mejores formas de ayudar a los creadores de contenido para que ganen dinero.

"Hay nuevas herramientas de creación y más lugares para mirar y crear", aseguraron desde la compañía fundada por Mark Zuckerberg.

Facebook está creando una variedad de oportunidades para que los creadores ganen dinero por sus videos.

"Nuestro programa de bonificación Reels Play, que forma parte de nuestra inversión para creadores de u$s 1.000 millones, paga a los creadores elegibles hasta u$s 35.000 por mes según las vistas de sus carretes calificados" detalló la empresa, según un artículo publicado en Infobae.