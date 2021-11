Así continúa la "recargada agenda" del evento fintech más esperado e importante de la región

El encuentro reúne a los actores más relevantes del ecosistema fintech para conversar sobre las nuevas tendecias en LATAM. Todos los detalles

La cuarta edición de Argentina Fintech Forum no se detiene y luego de una primera jornada repleta de charla, la agenda continúa y promete más encuentros repletos de aprendizajes constructivos.

El evento más importante se transmite vía streaming en su página oficial.

Durante una de las charlas, más importantes de la tarde, fue "Open Banking, transformación de la industria y oportunidades en Latinoamerica", encuentro que tuvo como moderadora a Cristine Chang, partner de Rally Cap, un fondo global que invierte en Apis.

LA Tecnología está marcanco nuevos nichos de negocios

Para no perderse nada, los próximos días:

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE

10 hs. Finanzas embebidas: todo puede ser fintech

Christian Balatti (CPO Personal Pay) Gastón Irigoyen (CEO Pomelo), Matías Carro (Head of fintech PedidosYa) y Mario López (CEO Poincenot Tech Studio)

Moderadora: Nydia Remolina (Adjunct Faculty, SMU | Research Associate, SMU Centre AI and Data Governance)

11 hs. Embedded Finance and the Future of Payment (grabado)

Aser Blanco (Head of Americas Financial Services Solutions Google Cloud)

12 hs. Mercado de capitales y tecnología

Nicolás Lino (CEO Tradespark), Sebastián Ferro (CEO Primary) y Christel Sasse (CEO Invertironline)

Moderador: David Feliba (S&P Global)

14 hs. Hablemos de Proptech, una forma de finanza embebida (grabado)

Tomás Costantini (Co-founder y Presidente Miiii), Fernando Martinez Ávila (CEO Inpozo), Iván Muena Cerda (CEO Loping.com) y Matías Recchia (Co-founder y Ceo Keyway)

Moderador: Matías Huala (CEO Miiii)

15 hs. Desafíos en la gestión del capital humano

Carlos Stella (Human Capital Director VU), Elizabeth Ponzo (Head Hunter & Coach), Luis María Cravino (Director de la Certificación avanzada de Desarrollo Organizacional y de People Analytics en la Escuela de Innovación del ITBA)

Moderadora: Mercedes Bernardi (Client Development Senior Manager, Mercer)

16 hs. Fintech y su integración. Macrotendencias en servicios financieros (grabado)

Ulises Tapia García (Regional DT Expert and Executive Advisor specialized in Financial Services & Insurance)

17 hs. Pagos digitales: actualidad argentina

Begoña Pérez de Solay (Gerente General Octagon), Lorena Comino (CEO Facturante), Mariano Pontnau (CEO Superdigital) y Sergio Strologo (Director of Global Business Solutions, Fiserv)

Moderadora: Valeria Rodríguez (Directora Lyra)

Los principales actoris del ecosistema fintech dirán presente

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE

10 hs. Crédito digital y escenario post COVID

Juan Francisco Salviolo (CEO Wayni Móvil), Pablo Blanco (CFO Alprestamo), Salvador Calogero (Expansion and New Business Director, Wenance) y Ezequiel Weisstaub (CEO Credicuotas)

Moderador: Santiago Gorla (CEO COFA)

11 hs. Presentación de datos del sector de Crédito Digital (grabado)

Sergio Miller (Data & Analytics Director Equifax - Argentina - Paraguay – Uruguay) y Luciano Bernardoni (Sales Manager Argentina Equifax)

12 hs. Fintech y PyMEs: el rol de las plataformas FCE

Bruno Cosentino (CEO Invoition), Hernán Visconti (CEO Bill), Pablo Sanucci (CEO Invoitrade)

Moderador: Facundo Farias (Especialista en comunicación PyMEs)

14 hs. Inteligencia artificial y su impacto en la ciberseguridad (grabado)

Paul Melby (Senior Vice President, Artificial Intelligence and R&D at Vesta)

17 hs. Transferencias 3.0: la recta final

Maia Eliscovich (Head Ualá Bis -Merchant Acquiring- Ualá), Atilio Velaz (CEO Coelsa), Sergio Terziotti (Head of Instant Payments, Prisma Medios de Pago) y Agustín Onagoity (Director-Head of wallet, Mercado Pago)

Moderadora: Romina Simonelli (VP Payments Ank)

18 hs. Escenario Cripto en Argentina

Matias Bari (CEO SatoshiTango), Agustín Gallo (Chieff Growth Officer Prex), Gabriel Acosta (Global Head of Compliance & AML, Ripio) y Camilo Cristia (CEO, BuenBit)

Moderador: Santiago di Paolo (Head of Community, Growth and Research, Lemon Cash)