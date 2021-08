Este experto detalla cuáles son las criptomonedas que más llamarán la atención durante septiembre

Austin Arnold, que en el pasado ya había señalado el potencial alcista de Cardano y ahora, señala cinco altcoins que cree que tienen potencial

El mes de agosto trajo una nueva alegría al mercado de las criptomonedas con la apreciación de Bitcoin (BTC), Cardano (ADA), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Solana (SOL), entre otros criptoactivos que volvieron a impulsar la capitalización de mercado del sector por encima de los u$s 2 billones.

Ahora, con el mes llegando a su fin, los inversores están buscando qué criptomoneda comprar en septiembre que pueda imprimir más ganancias y apreciación.

Uno de esos inversores es el presentador de Altcoin Daily, Austin Arnold, que en el pasado ya había señalado el potencial alcista de Cardano y ahora, en un nuevo vídeo, señala cinco altcoins que cree que tienen potencial de crecimiento en el próximo mes.

Según él, las criptomonedas con potencial alcista en los próximos 30 días son Tezos (XTZ), VeChain (VET), Ethereum (ETH), Cosmos (ATOM) y Cardano (ADA).

Altcoins con potencial alcista

Para justificar su elección, en el caso de Tezos, Arnold destaca la adopción de XTZ entre varias empresas financieras y de blockchain con sede en Suiza, como Crypto Finance Group, InCore Bank e Inacta.

Se estima que Cardano volverá a tener un buen mes durante septiembre

En un comunicado conjunto, las tres firmas suizas señalan que han optado por adoptar Tezos "porque su gobernanza en la cadena permite realizar actualizaciones sin interrumpir o dividir la red".

Por lo tanto, el analista cree que estas empresas financieras están utilizando Tezos para crear un nicho específico. En Brasil el Banco BTG emite su token o Reitz utilizando la blockchain de Tezos.

"Así que parece que están creando su propio pequeño nicho: un estándar de tokens de Tezos para trabajar específicamente con organismos e instituciones financieras que necesitan algún tipo de cumplimiento".

En cuanto a VeChain. Arnold señala que la cadena de bloques ha comprometido un millón de dólares para financiar el desarrollo de su propio mercado de tokens no fungibles (NFT), estableciendo la participación de la cadena de bloques en el futuro de los NFT.

"Como actor clave en el mundo real de los negocios, las empresas serán la principal fuerza impulsora de la adopción masiva de las tecnologías NFT, y como tal, la mejor manera de facilitar esta adopción es desarrollar y apoyar un vibrante ecosistema NFT utilizando la plataforma VeChainThor".

Ethereum y Cardano

Las apuestas de Arnold también se centran en criptomonedas más consolidadas que se encuentran entre las 3 primeras del mercado, como Ethereum y Cardano. En el caso de ETH destaca la expectativa en torno a ETH 2.0 como principal punto de valoración.

Alega que seis grandes empresas del ecosistema, entre ellas Kraken y los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) Uniswap, The Graph, Compound, Lido y Synthetix, han donado cada una u$s 250.000 para un total de u$s 1,5 millones para apoyar los esfuerzos de la próxima actualización "2.0" de de Ethereum.

"Y la razón por la que esto es importante para ti es porque esto nos está mostrando que todo el ecosistema de criptoactivos, o al menos muchos, muchos actores clave, están donando dinero y recursos para apoyar el éxito de esta importante actualización de ETH".

En el caso de Cardano, el trader cree que la prominente comunidad de la red crecerá aún más tras el anuncio oficial de Japón de que Cardano cotizará en el país del este asiático el 25 de agosto, después de que el activo haya superado con éxito los estrictos controles regulatorios.

"En primer lugar, aunque Cardano tiene obviamente una capitalización de mercado mucho menor que [Bitcoin y Ethereum], su volumen real en la red es muy similar al de las otras dos. Eso es una buena señal...", dijo también citando la actualización que permitirá los contratos inteligentes en ADA como catalizador de una nueva subida de precios".

Lenta y sin parar Ethereum sigue creciendo y manteniendo su segundo lugar entre las criptomonedas

Por último, el analista señala que la integración de Bitcoin con Cosmos debería impulsar la cotización del criptoactivo y, al mismo tiempo, llevar a BTC al universo de DeFi, NFT y otros.

"Bitcoin llega a la red Cosmos mediante interBTC, una plataforma DeFi que permite a los usuarios de Bitcoin invertir, ganar y pagar con su BTC en cualquier blockchain. La última adjudicación de la red Cosmos por parte de la Fundación Interchain (ICF) a Interlay, creador de interBTC, marca el primer paso en esta transición", según Arnold.

Por lo tanto, según él, Bitcoin en la plataforma de Cosmos traerá una profunda liquidez al ecosistema y aumentará significativamente la utilidad y el alcance de Cosmos DeFi y con eso el precio de la criptomonedas es probable que suba.

Fuente: Cointelegraph