Así es Reserve, la nueva cripto que llega a la Argentina para "ganarle" a la inflación

Se trata de una cripto que la rompe en Venezuela y ahora llega al país. ¿Por qué se convirtió en la sensación del momento para luchar contra la inflación?

Reserve no es una criptomoneda más. Se trata de un proyecto que ya adoptan miles de personas en Venezuela. ¿El motivo? Reserve es aceptada para hacer pagos en supermercados, pequeños comercios y hasta en aplicaciones del estilo Uber o Rappi, para evitar las dificultades del uso de efectivo.

Reserve fue creada en 2019 y tiene gran desarrollo en Venezuela, donde la inflación fue del 19% solo en el mes de julio. El segundo mercado para expandirse, naturalmente, es la Argentina. El tercero, según anticipan, es Líbano.

"Creemos que el dinero de todos debe estar seguro. Miles de millones de personas en todo el mundo no tienen un lugar seguro para almacenar su dinero. No se puede confiar en los bancos de algunos países, y algunos gobiernos inflan su propia moneda para pagar deudas, lo que perjudica a los ciudadanos en el proceso", remarcan desde el sitio oficial.

Las criptomonedas, el futuro

Además, explican: "Creemos que cualquier persona en el mundo debería poder realizar transacciones con cualquier otra persona". "Esto requiere transacciones transfronterizas de baja fricción, que son sorprendentemente difíciles de hacer en muchos casos en la actualidad. Esa es la razón para crear una moneda estable y descentralizada que no puede ser abusada por un gobierno, porque se distribuye globalmente fuera del control de cualquiera y, por lo tanto, es casi imposible de cerrar", añaden.

Reserve es una stablecoin atada al dólar, es decir, una critpomoneda cuyo valor sigue al de la moneda estadounidense y, por ello, no tiene la volatilidad de otras como el Bitcoin o Ether. Pero además su uso viene atado a una app que permite hacer pagos, aún por pequeñas compras en comercios.

Diego Nunes, abogado especialista en criptomonedas de Nunes y Asociados, le comenta a iProUP: "Creo que toda criptomoneda estable tiene una gran oportunidad de crecimiento en países inflacionarios como Argentina, sobre todo pensando en el control de cambios y que es una operación legal.

El desarrollo de un activo equivalente al dólar que podría comprarse en pesos como resguardo de valor es una alternativa tecnológica a guardarlos "bajo el colchón": expuesto a riesgos informáticos pero no a perderlos en caso de robo de la casa".

Cuidar el dinero

Reserve también es utilizada para darle valor de dólar a los devaluados bolívares y para facilitar las remesas con los 5 millones de venezolanos que viven fuera del país.

Entre sus principales inversores aparece Peter Thiel, confundador de PayPal. El gigante de los pagos digitales fue creado por Thiel, junto a Elon Musk y otros emprendedores en 2001, mientras los ahorros de millones de argentinos quedaban atrapados en los bancos. En Reserve aseguran que Thiel se vio impactado por esa incautación masiva de depósitos y que se propuso a sí mismo que algún día generaría una solución para esos casos. Dos décadas más tarde, impulsó la primera "criptomoneda para países con alta inflación".

Nunes agrega:"Dentro de las declaraciones de los desarrolladores encontramos que tienen planificado convertirse en medio de pago para bienes y servicios, lo que sería más que interesante dado que podría traer cierta "estabilidad" a lo precios (sobre todo los que dependen de insumos o materias primas importadas). Sí me gustaría ver dentro de su hoja de ruta el plan para la adopción masiva en comercios y usuarios de la moneda como reemplazo de las FIAT".

Las criptomoendas

Como conclusión, creo que si pueden cerrar alianzas con exchanges que permitan la compra instantánea con pago en pesos sumado a un buen programa de adopción, puede ser una de las iniciativas más interesantes del año.

Reserve ya había puesto un pie en la Argentina como uno de los inversores de Lemon Cash, la app liderada por dos jóvenes argentinos, Marcelo Cavazzoli y Borja Martel, que recientemente sorprendió al obtener USD 16,3 millones en el mercado para expandirse en la región.

"Por el contexto de América Latina, las stablecoins son una alternativa concreta para mejorar la economía de las personas y hay una necesidad evidente de adoptarlas. Reserve fue una de las empresas que participó en nuestra ronda de financiación de Serie A y estamos alineados en la misión de darle usabilidad a las criptomonedas para poder llevarlas a la vida de todos los días. Celebramos su llegada y estamos trabajando para ver en conjunto cómo podemos potenciar la adopción cripto", meciona a iProUP Franco Bianchi, CMO Director de Marketing.

Lemon también tiene el foco en llevar las cripto al día a día: su app es una billetera dual, de pesos y cripto, que se une a una tarjeta Visa prepaga que permitirá pagar con cualquiera de las dos opciones.

Entre otros accionistas de Reserve aparece Sam Altman, habitual "inversor ángel" de proyectos cripto en todo el mundo y fundador de YCombinator, la "aceleradora" de Lemon Cash. También se alistó Coinbase Ventures, el fondo inversor de una de las exchange más importantes del mundo.

Desde el site oficial de Reserve sentencian: "Las criptomonedas como dinero aún son jóvenes. Tenemos mucho que hacer. ¿Te acuerdas de Napster? Tether es un poco como Napster: está despegando, a la gente le encanta, es un poco incompleto y probablemente no sea el diseño que durará. No queremos hacer el equivalente de Kazaa, otro problema en la historia que finalmente no funciona".

"El desafío es construir una plataforma que sea tan robusta como BitTorrent y tan buena de usar como Spotify y Netflix", completan.