Por qué estos expertos aún apuestan a que el bitcoin alcanzará los u$s 288.000

Según PlanB, es posible que el precio de BTC alcance los u$s 288.000, mientras un analista de Bloomberg defiende las reducciones a la mitad de Bitcoin

Bitcoin "sorprendería" al creador del modelo stock-to-flow si no vuelve a su trayectoria prevista, cuando aún faltan tres años para la hora de la verdad.

Bitcoin (BTC) todavía puede alcanzar un precio promedio de u$s 288.000 en los próximos tres años, reiteró el analista PlanB, luego de que el par BTC/USD cayera un 7% el 12 de junio.

En un tuit el sábado, el creador del modelo stock-to-flow de Bitcoin dejó de lado las dudas sobre la continuación de la carrera alcista de BTC.

Plan: otro día más en la oficina para BTC

Junto a un gráfico que describe a Bitcoin como "yendo tras el oro", PlanB se mostró característicamente frío sobre el reciente progreso de Bitcoin a pesar de no haber superado la marca de los u$s 40.000.

las preocupaciones de los traders y de fuentes externas han ido aumentando a lo largo de la semana pasada, centrándose en una posible corrección más profunda del precio de BTC.

"Los u$s 288.000 siguen en juego", afirmó PlanB. "Me sorprendería mucho que Bitcoin no tocara la línea negra del modelo S2FX en esta fase. Independientemente de la volatilidad actual, los puntos verdes amarillos y azules serán (mucho) más altos que los puntos rojos naranjas".

Gráfico del precio del para BTC/USD de 1 mes frente a los meses hasta que se produzcan los eventos de reducción a la mitad. Fuente: PlanB/Twitter

Tal "sorpresa" supondría una seria prueba para el modelo, que hasta ahora ha trazado el crecimiento del precio de Bitcoin con una precisión única.

El precio de u$s 288.000 se refiere a un valor promedio pronosticado por la iteración Stock-to-Flow Cross-Asset (S2FX), mientras que una versión anterior pronostica un precio más modesto de u$s 100.000. Ambas se basan en el actual ciclo de reducción a la mitad, un periodo de cuatro años entre reducciones de recompensa por bloque minado que finalizará en abril de 2024.

En comentarios adicionales, PlanB señaló que 2021 realmente encajaba con el comportamiento de otros años de máximos históricos (2013 y 2017), lo que acalla aún más las sugerencias de que Bitcoin se enfrenta a graves problemas.

"La desviación no es muy diferente a la de 2013 (S2F ~10) o a la de 2017 (S2F ~25), sólo la inercia habitual después de una reducción a la mitad", dijo a sus seguidores de Twitter.

Bitcoin tiene un "as alcista bajo la manga"

Mike McGlone, estratega senior de materias primas de Bloomberg Intelligence, se ha sumado a los ánimos optimistas sobre el poder de las reducciones a la mitad.

El sábado, describió la disminución del suministro de Bitcoin como un "as alcista" para la principal criptomoneda que puede impulsar naturalmente el precio.

"Bitcoin a u$s 100.000 tiene un as alcista en la manga: la disminución del suministro. Este año sigue un recorte en el suministro de Bitcoin, lo que hace que el precio tenga más probabilidades de apreciarse si se mantienen los patrones del pasado", resumió.

Métricas del precio de Bitcoin frente a las disminuciones del suministro. Fuente: Mike McGlone/Twitter

Su optimismo llega en el momento en que Taproot, descrita como la actualización más importante de la red Bitcoin en cuatro años, finalmente fue bloqueada para su activación por los nodos.

Prevista para de noviembre, Taproot aporta una serie de mejoras que, entre otras cosas, abaratarán el uso de algunas funciones clave, como las transacciones multifirmas.

Fuente: Cointelegraph