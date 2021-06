Los gemelos Winklevoss hablaron sobre su estrategia de inversión con Bitcoin: qué dijeron

Los hermanos dijeron presente en la masiva conferencia Bitcoin2021, que se llevó a cabo en Miami durante el viernes y fin de semana. Los gemelos Tyler y Cameron Winklevoss, dueños del exchange Gemini, se expresaron de forma muy optimista sobre Bitcoin.

"Todavía creemos que es muy pronto", dijo. "Creemos que el Bitcoin es el oro 2.0. Va a trastornar el oro, así que su capitalización de mercado tiene que ser de 10 billones de dólares o más, porque esa es la capitalización de mercado del oro. El Bitcoin está rondando el billón de dólares, creemos que, de forma conservadora, se multiplicará por lo menos por 10. Incluso a u$s35.000 parece una muy buena oportunidad de compra a largo plazo".

To HODL, or not to HODL, that is NEVER the question. Always HODL. — Cameron Winklevoss (@cameron) June 3, 2021