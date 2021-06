Bitcon 2021: otro día con interesantes debates y temas de fondo sobre el ecosistema cripto

La conferencia más importante sobre Bitcoin delaño continuó el sábado. Aquí tienes un resumen de lo más relevante que estuvo aconteciendo

Algunas de las personas más influyentes de la criptomoneda encabezaron el segundo día de Bitcoin 2021 Miami, ofreciendo palabras de sabiduría sobre el futuro de la descentralización, la privacidad y la inclusión financiera.

El segundo día comenzó con un panel de discusión centrado en el panorama macro de Bitcoin, donde el fundador de Morgan Creek Digital, Mark Yusko, llamó la atención sobre la destrucción del dólar causada por la interminable impresión de dinero por parte de la Reserva Federal. "El 39% de todos los dólares existentes se crearon en los últimos 12 meses", dijo, y añadió que el dólar estadounidense es "la mayor mierda de todas".

Al intenso debate sobre Bitcoin y la política financiera le siguió el legendario patinador Tony Hawk, que habló de lo que ocurre cuando una contracultura se vuelve popular. "Fue muy rápido, fue internacional, para mí fue el futuro de las finanzas", dijo sobre Bitcoin. "Yo sí compré Bitcoin en 2012".

Are we ready to skate through crypto at #Bitcoin2021 with the legend @tonyhawk? Follow us for all the highlights of his speech. pic.twitter.com/7Ew5DiKJUR — Cointelegraph (@Cointelegraph) June 5, 2021

A continuación, Hawk se lanzó a la rampa semicircular para mostrar algunas de sus legendarias habilidades.

"Bitcoin y monopatines pueden ser una combinación genial. Tony Hawk llevó a la multitud en #Bitcoin2021 fuera para mostrar algunas de sus habilidades".

El Nakamoto Stage también contó con una mesa redonda llamada "The Moral Case for Bitcoin" (El caso moral de Bitcoin), en la que el inversor, educador y notable tejano Jimmy Song habló de la importancia de los derechos de propiedad: "Los derechos de propiedad son el derecho humano más básico... no hay ningún otro derecho sin los derechos de propiedad".

"Property rights are the most basic human right... there is no other right without property rights." - Jimmy Song #Bitcoin2021. The Moral Case For Bitcoin with @GuyHirsch, @Breedlove22, @jimmysong, and @TheCryptoconomy. pic.twitter.com/bkn2j6mFXQ — Cointelegraph (@Cointelegraph) June 5, 2021

"Los derechos de propiedad son el derecho humano más básico... no hay ningún otro derecho sin los derechos de propiedad". - Jimmy Song #Bitcoin2021.

El caso moral de Bitcoin con @GuyHirsch, @Breedlove22, @jimmysong y @TheCryptoconomy.

La cofundadora de Lightning Labs, Elizabeth Stark, y la destacada analista macro Lynn Alden compartieron el escenario a primera hora de la tarde en una sesión titulada "Bitcoin para miles de millones, no para multimillonarios".

"Hay miles de millones de personas en el mundo que no tienen acceso a los servicios financieros. Bitcoin es extremadamente importante", dijo Stark, y añadió: "Hemos oído muchas cosas malas sobre Bitcoin, pero a mí me importa mucho llevar esta tecnología a personas que no pueden entrar en Twitter, que ni siquiera hablan inglés".

"Cada década más o menos, hay nuevas víctimas para las deudas del gobierno", dijo Alden, añadiendo que deberíamos centrarnos más en los casos de uso de Bitcoin en lugar de únicamente en su atractivo como inversión.

"Every decade or so, there are new victims for governments debts." - @LynAldenContact — Cointelegraph (@Cointelegraph) June 5, 2021

"...Bitcoin como activo, Bitcoin como acción, pero deberíamos centrarnos en sus casos de uso".

"Hacer que la infraestructura de Bitcoin sea omnipresente" fue el siguiente tema que engalanó al Nakamoto Stage, con el CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, y el cofundador de Paxos, Charles Cascarilla, dirigiendo el debate.

"Bitcoin ya es el activo más utilizado aparte del dólar estadounidense", dijo Novogratz, y añadió que es "tremendamente optimista" sobre la adopción institucional de las criptomonedas.

"Bitcoin is already the most held asset outside of the US dollar" - @novogratz — Cointelegraph (@Cointelegraph) June 5, 2021

"Soy muy optimista de que eso ocurra (la adopción institucional). Lleva tiempo, pero soy alcista a este respecto".

Cascarilla habló de la "increíble posibilidad" de Bitcoin más allá de la simple apreciación de su precio:

"Patience is the key. Revolutions don’t happen overnight." - @novogratz — Cointelegraph (@Cointelegraph) June 5, 2021

"Simplemente hay una posibilidad increíble aquí para lo que Bitcoin puede hacer, solo está empezando. No hay que centrarse en el precio a corto plazo, hay que pensar en lo que puede ser el impacto a largo plazo".

Fuente: Cointelegraph