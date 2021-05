El Banco Central quiere saber si tenés Bitcoin: cómo sigue el recurso de amparo para frenar la medida

Los usuarios de criptomonedas deberán seguir esperando. Un nuevo fallo no desestima el pedido de BCRA de recabar información sobre los clientes

El jueves a última hora, se conoció el rechazo del Recurso de Reposición con Apelación en subsidio que está impulsando el doctor Víctor Castillejo sobre habeas data. La acción busca dejar sin efecto el pedido del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de registrar a los clientes de criptomonedas por afectar el derecho a la intimidad. Y cobra especial relevancia, dado que es el rechazo a apelación de la sentencia.

Aún no se resuelve la diyuntiva

El abogado que también se presenta en derecho propio y representación de toda persona humana y jurídica que haya usado cuentas bancarias para la compra y venta de criptoactivos había manifestado que la petición del Banco Central entra en conflicto con el régimen protectorio de datos personales. Por lo que había solicitado, no solo que sea suspendido el pedido sino eliminado.

Castillejo le dijo a Iproup que: "El último recurso que quedaría sería un recurso de queja ante la Cámara por Recurso Rechazado. Las razones son únicamente procesales pero eso no significa que el juez haya resuelto sobre el fin de asunto, es decir, sobre si el Banco Central tiene o no esa potestad, de pedir información sobre aquellas personas que hayan adquirido criptoactivos".

Esto viene en relación a que el BCRA no se encuentra facultado para vigilar las transacciones de manera privada. Y de avanzar con la iniciativa estaría perjudicando a todos aquellos tenedores de activos digitales.

Por esto mismo, el abogado adelanta que va hacer pedidos al Banco Central y a la dirección Nacional de Registros Personales para continuar con el reclamo. "El Banco no tiene potestad para solicitar esa información", además advierte que "cualquier persona tiene la posibilidad de presentarse ante cualquier juez y solicitar que el Banco Central no use sus datos para eso, así como también las otras entidades financieras. Sería bueno que más persona se animen a denunciar", advierte.

Usuarios en la mira

El origen

Todo comenzó cuando el BCRA pidió a los Bancos y a otras entidades Bancaria información sobre los clientes que operaban con criptomonedas, tanto sea con Bitcoin como por otros activos digitales. La medida pretende ser un paso más hacia el camino de la regulación, servir como piedra angular de mayores regulaciones que puedan involucrar a las criptomonedas.

Mientras tanto, fuentes del poder legislativo adelantaron que están trabajando en el proyecto aunque aún no hay definido fechas estimada.

Asimismo, la semana pasada se venció el plazo para que las entidades Bancarias entreguen un listado con identificación con nombre, CUIT y domicilio de los clientes.

"Es una base de datos Ilegitima que no está registrada y no cumple con ninguno de los principios en materias de datos personales, como son los requisitos como: finalidad, información, calidad del dato", agrega Castillejo.

Y enfatiza en realizar la denuncia. "Sería algo que yo recomendaría porque esto necesita tener la importancia que merece. No se está cumpliendo con una ley básica que la de la protección de datos personales. Y esto pone en riesgo a todas las personas que usaron su dinero para comprar criptoactivos alguna vez. Se están recolentado datos sin el consentimiento de sus titulares, que tienen derecho a que se les pida el consentimiento, y se está haciendo una transferencia que es ilegítima", dice el abogado.

Asimismo, el proyecto que está en voga es el impulsado por la diputada Liliana Schwindt y Marcos Cleri, del Frente de Todos. El texto propone a la Comisión Nacional de Valores como autoridad de aplicación y obliga las empresas de criptoactivos a ser sujetos obligados de la Unidad de Información Financiera (UIF).