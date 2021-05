Cardano rompe récords y se posiciona como una de las altcoins preferidas del mercado

Cardano (ADA), el token nativo de la plataforma blockchain del mismo nombre, se ha unido a las altcoins alcanzando nuevos máximos históricos esta semana

Gráfico de velas diario del par ADA/USD (Binance). Fuente: Tradingview

Cardano subraya el apetito de la "altseason 2.0"

Los datos de Cointelegraph Markets Pro y Tradingview mostraron que el par ADA/USD superó los u$s 1,70 por primera vez el 7 de mayo.

En un movimiento que un número cada vez mayor de altcoins de gran capitalización está tratando de copiar, Cardano ganó de manera impresionante en los últimos días, pasando de menos de u$s 1,30 a los máximos a medida que desaparecían los muros de venta.

Ahora, los analistas están apuntando a objetivos a corto plazo de u$s 5 a medida que Bitcoin (BTC) continúa variando, dando combustible a una escena de altcoin ya animada.

"Lo que no me gusta en ADA ahora mismo: había mucho volumen y ahora no lo hay", dijo el popular trader Scott Melker en una nota de cautela durante un resumen del mercado a principios de semana.

Añadió que, no obstante, que el gráfico ADA/USD todavía "se veía bien", pero que el par se adaptaba mejor a los inversores que a los traders a corto plazo.

Contra BTC, ADA se mantiene muy por debajo de su máximo histórico, un rasgo común a muchas altcoins a pesar de su desempeño en USD. ADA/BTC alcanzó 0.000071 BTC en enero de 2018, y actualmente reside en 0.00003 BTC.

Gráfico de velas semanal del par ADA/BTC (Binance). Fuente: Tradingview

¿Qué hay en una corrida alcista?

La acción del precio de la altcoin sigue liderada por movimientos extraños en los tokens que han visto pocos o ningún evento desde una perspectiva técnica o de adopción.

Primero Dogecoin (DOGE) y luego Ethereum Classic (ETC) se destacaron, este último registró máximos históricos propios el viernes cuando el par DOGE/USD se enfrió desde su reciente ejecución.

Gráfico de dominio del mercado de criptomonedas. Fuente: CoinMarketCap

Los famosos nombres de criptomonedas incluso han llegado a las plataformas principales para llamar la atención de los consumidores sobre las diferencias fundamentales entre Bitcoin y las altcoins.

"En términos de Dogecoin, no es diferente de GameStop, donde GameStop es una empresa real pero se convirtió en un meme con un cierto contingente de audiencia de trading minorista", dijo Ryan Selkis, fundador de la plataforma de análisis Messari, a CNBC el jueves.

Mientras tanto, el dominio de Bitcoin en la capitalización general del mercado de criptomonedas continúa disminuyendo, alcanzando mínimos de un año por debajo del 45%, indicó Cointelegraph.