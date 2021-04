Luego del nuevo máximo de Bitcoin, Satoshi Nakamoto está entre las 20 personas más ricas del planeta

Sin dudas, es un gran momento para el Bitcoin ya que marcó un nuevo techo histórico, superando los u$s64.000. No obstante, esta noticia reabrió el debate acerca de su misterioso creador, cuya identidad física se desconoce, pero que al menos tiene un nombre (aunque puede ser de fantasía).

Según distintas fuentes, Satoshi Nakamoto, el creador de la cripromoneda más popular, tendría alrededor de un millón de Bitcoin actualmente. Esto sin contar los diferentes forks de la criptomoneda en otras como Bitcoin Cash por ejemplo, y esta suma lo posiciona en el ranking de las 20 personas más ricas del planeta.

Nakamoto estaría a la par con Michael Bloomberg y por detrás de los poseedores de la línea de supermercados Walmart.

¿Qué puesto ocupa?

Asimismo, desde Bitcoin.com realizaron una serie de cálculos para estimar cuál es la fortuna de Satoshi Nakamoto ahora mismo. Para ello tienen en cuenta los bitcoins que se estima que posee, su valor en el mercado actual y la lista de las personas más ricas del planeta según Forbes. Esta última lista no incluye a Satoshi Nakamoto porque no estar claro quién es ni se puede confirmar su fortuna. No obstante, si se tiene en cuenta las variables anteriores estaría entre los primeros puestos.

Si se toma un estimando alrededor de 1.000.000 de bitcoin en las carteras de Satoshi Nakamoto y se toma como referencia un valor de alrededor de u$s60.000 por Bitcoin, Nakamoto sería la 19ª persona más rica de la Tierra. Su puesto en la lista sería debido a los u$s59 mil millones en los que ascendería su fortuna.

Nakamoto estaría a la par con Michael Bloomberg y por detrás de los poseedores de la línea de supermercados Walmart. Asimismo, arriba se encuentran los fundadores de grandes compañías tecnológicas como Sergey Brin y Larry Page de Google, Mark Zuckerberg de Facebook, Bill Gates de Microsoft, Elon Musk de Tesla y Jeff Bezos de Amazon.

Por otro lado, el año pasado y en base al valor del Bitcoin su creador estaba por debajo de las 150 personas más ricas del planeta,aunque 2017 llegó a estar entre las 50 primeras. El ascenso meteórico se debe simple y llanamente al crecimiento imparable de Bitcoin. No obstante, de la posición número 19 a la primera, todavía queda mucho. Sin embargo, si las profecías emitidas por diversos especialistas que apuntan a la criptomoneda en valores astronómicos, Satoshi Nakamoto podría ser la personalidad más rico del mundo.

Fuente: Xataka.

Precio de Bitcoin

El precio del Bitcoin llegó a un nuevo máximo histórico y rompió la marca de los u$s64.000,00. Hoy amaneció al alza y empezó la jornada a un valor de u$s63.900,10 tanto para la compra como para la venta. En las últimas 24 horas, la variación de precio de la moneda digital fue del 2,13%.

Actualmente, la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s1.195.162.021.357 y circulan 18.682.268 BTC.

La variación del precio del Bitcoin en el último año. Fuente: coinmarketcap.com

En la plataforma de compra y venta de criptomonedas Ripio, el BTC alcanza hoy el valor de $9.875.703,42 en pesos para la compra y 9.504.958,20 para la venta, con una variación del 0,58%. Cabe destacar que este nuevo valor se está atado al del dólar paralelo en la Argentina.

La variación del precio del Bitcoin en pesos en el último año. Fuente: Ripio.

El precio de las otras criptomonedas:

Tether: u$s1,00 (0,17%)

XRP: u$s1,82 (12,60%)

Bitcoin Cash: u$s800,55 (14,39%) : u$s800,55 (14,39%)

Chainlink: u$s36,91 (11,84%)

Binance Coin: u$s571,98 (4,63%)

Litecoin: u$s271,41 (2,97)

Polkadot: u$s42,79 (4,68%)