¿Satoshi Nakamoto la persona más rica del planeta?, ¿a cuánto debería estar el Bicoin para lograrlo?

Se estima que Satoshi Nakamoto se convertirá en la persona más rica del mundo si Bitcoin (BTC) alcanza un precio de aproximadamente u$s 182.000

Para marzo de 2021, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, es la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de u$s 181.6 mil millones.

Elon Musk, CEO de Tesla, le sigue de cerca, con u$s 163.7 mil millones, y posee más del 20% de la empresa automotriz.

¿Cuánto BTC tiene Satoshi Nakamoto?

Satoshi Nakamoto, el creador de BTC, publicó el libro blanco de Bitcoin en octubre de 2008 bajo una licencia pública del MIT.

El 3 de enero de 2009 se minó el primer bloque de Bitcoin, conocido como el "bloque génesis". Esto marcó el lanzamiento de la red Bitcoin, que dio inicio al movimiento de la criptomonedas y la tecnología Blockchain.

Aunque las cifras exactas no están muy claras, se estima que de enero a julio de 2009, Satoshi Nakamoto minó más de 1 millón de BTC. Esto significa que, a los precios actuales de Bitcoin, se estima que Satoshi Nakamoto tiene un patrimonio aproximado de u$s 54 mil millones.

En otras palabras, si el precio del Bitcoin alcanza los u$s 182.000, esto situaría el patrimonio neto de Nakamoto en torno a los u$s 182 mil millones, que es superior al patrimonio neto actual de Bezos.

En 2010, Sergio Demian Lerner, un destacado investigador de criptomonedas, publicó un trabajo de investigación en el que estimaba las tenencias de BTC de Satoshi Nakamoto.

Analizando los primeros bloques minados por Satoshi, Lerner estimó que 1 millón de BTC probablemente son propiedad de Satoshi. Escribió: "Estimo a ojo que la fortuna de Satoshi es de alrededor de 1 millón de bitcoins, o u$s 100 millones al cambio actual. Estoy seguro de que habrá mucha gente que analizará cuidadosamente la fuente de los datos y llegará a la cifra exacta, que estará muy cerca, pero sin embargo me volverán a gritar".

Análisis de Lerner de los bloques que minó Satoshi. Fuente: Sergio Lerner

¿Puede el precio de BTC alcanzar los u$s 182.000?

Aunque existen muchos modelos de precios que predicen que Bitcoin alcanzará entre u$s 200.000 y 1 millón de dólares, el más conocido es el modelo Stock-to-Flow (S2F).

El modelo S2F prevé que Bitcoin alcance un precio de u$s 100.000 hasta unos "conservadores" u$s 288.000 para finales de 2021, utilizando una fórmula basada en la relación entre el valor de Bitcoin frente al suministro existente (stock) y la cantidad de BTC recién minados que llegan al mercado (flujo).

En noviembre de 2020, PlanB, el creador del modelo S2F, dijo: "La gente me pregunta si todavía creo en mi modelo. Para ser sincero: no tengo ninguna duda de que el modelo S2FX de Bitcoin es correcto y que el precio alcanzará los u$s 100.000 - u$s 288.000 antes de diciembre de 2021".

Gráfico del modelo Stock-to-Flow. Fuente: PlanB

Si Bitcoin sube hasta los u$s 288.000 según el modelo S2F, la fortuna de Satoshi estaría valorada en unos u$s 288 mil millones, lo que debería situar al creador muy por encima de Bezos y Musk.

Mientras tanto, otras predicciones sobre el precio de Bitcoin han establecido incluso precios más altos para el actual ciclo alcista. Por ejemplo, Bloomberg predijo que BTC podría alcanzar los u$s 400.000 si se convierte en un activo de reserva "sin riesgo".

Sin embargo, la identidad de Satoshi sigue siendo un misterio y no se sabe si la persona o grupo están vivas actualmente. Los expertos del sector han sugerido a Hal Finney, Adam Back y Paul Le Roux como posibles candidatos, así como a otros que suponen que podría haber sido un grupo de personas, indicó Cointelegraph.