Amazon ya prepara su criptomoneda y sacude al mundo bitcoin: ¿Mercado Libre puede seguir sus pasos?

Changpeng Zhao es una personalidad muy respetada dentro del mundo de las criptomonedas. "CZ", tal como se lo conoce, es un ejecutivo de negocios de origen chino-canadiense y creador de Binance, el mayor exchange dedicado a este segmento de activos digitales.

En febrero de 2019, Zhao realizó una premonición que causó un gran revuelo en el ecosistema al afirmar, a través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, que el gigante del eCommerce Amazon, inevitablemente, iba a lanzar su propia moneda virtual.

El experto justificó su mensaje en la necesidad de que las empresas basadas en Internet integren criptomonedas como opciones de pago para usuarios. ¿En qué se respalda? En que son más baratas que las monedas fiduciarias tradicionales y que permiten una inclusión más amplia de clientes de todo el mundo.

"Es lo más fácil, rápido y barato de integrar que las pasarelas de pago tradicionales. Menos papeleo", reflexiona el fundador de Binance.

For any internet (non-physical) based business, I don't understand why anyone would not accept crypto for payments. It is easier, faster and cheaper to integration than traditional payment gateways. Less paperwork. And reaches more diverse demographic and geography. — CZ ???? Binance (@cz_binance) February 2, 2019