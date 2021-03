El CEO de Microstrategy reveló la razón que habría llevado a Tesla a comprar Bitcoins

Con Bitcoin (BTC) ganando cada vez más popularidad entre los inversores y hasta entre las propias personas comúnes, muchos magnates del rubro empresarial se inmersan progresivamente a este mundo. Y muchos ya forman parte importante de él.

Uno de los más reconocidos en estas últimas semanas por su aprecio a la criptomoneda es Elon Musk, CEO y fundador del gigante automotriz Tesla, desde la cual desembolsó 1.500 millones de dólares en la moneda virtual en febrero de 2021 y anunció que empezara a aceptar pagos con la misma.

En base a esto, Michael Saylor, CEO de la empresa tecnológica Microstrategy comentó en una entrevista reciente con la revista Time, que el diálogo de Twitter de Elon Musk con él mismo, influyó en la decisión de Tesla de invertir la conocida suma en Bitcoins.

El intercambio en la red social al que hace referencia Saylor, fue dado a fines del año pasado, en el que escribió una respuesta a un tweet de Musk con un meme lascivo sobre Bitcoin. En contestación, Saylor mencionó que debería hacerles a los accionistas de Tesla un "favor de u$s100.000 millones" al convertir el balance de la compañía de dólares a Bitcoin. "Otras firmas del S&P 500 seguirían su ejemplo y con el tiempo crecería hasta convertirse en un favor de 1 billón de dólares", afirmó el directivo en Twitter por aquel entonces.

Asimismo, replicando a la mencionada respuesta de Saylor, Musk preguntó si eran posibles transacciones tan grandes. A lo que el empresario respondió que sí y que estaba dispuesto a compartir su libro de jugadas con el jefe de Tesla.

Are such large transactions even possible? — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020