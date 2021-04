Bitcoin, ¿puro bleff o camino para ser millonario?: por qué refleja la brecha entre las finanzas 4.0 y la tradicional

Con el avance vertiginoso del precio de la criptomoneda, la polémica resurgió con fuerza. Expertos brindan su opinión sobre qué es BTC en realidad.

La pandemia global de coronavirus COVID-19 sacudió con fuerza la economía de miles de millones de personas alrededor del planeta.

Miles de comercios debieron bajar sus persianas ante la imposibilidad de continuar con sus negocios, mientras que inversores de todo el mundo comenzaron a buscar nuevas herramientas para resguardar sus ahorros.

En ese difícil contexto, Bitcoin (BTC), la criptomoneda más importante, aceleró su avance y sorprendió a propios y extraños con un espectacular rally alcista que la llevó de los u$s29.000 a principios de año a cotizarse en torno a los u$s57.000 por unidad tras haber pisado su pico de 64.000 dólares.

Ante esa espectacular evolución del precio de la criptodivisa miles de personas -incluidos los argentinos, por supuesto- comenzaron a buscar mayor información sobre cómo es el funcionamiento de esta moneda descentralizada que "no tiene un respaldo en el mundo físico".

De ese modo, resurgió la polémica sobre su verdadera naturaleza y su capacidad como instrumento seguro de resguardo de valor. A favor y en contra de BTC, ¿qué es lo que dicen los expertos? ¿Es Bitcoin puro bleff o un camino genuino para transformarse en millonario?

Palabra autorizada

"¿Invertir en Bitcoin? No, no lo haría. No sé cuál es la utilidad. Y si es por cobertura a la mega emisión global de dinero que hubo, prefiero las acciones de empresas que conozco y sé a qué se dedican", es la primera declaración de un experto de la bolsa porteña, que prefirió mantenerse en el anonimato ante la consulta de iProUP.

En contraposición, Ramiro Marra, director de la plataforma de inversiones Bull Market Broker -una de las más completas del país-, afirma que "Bitcoin vino para hacer un cambio de paradigma a los sistemas monetarios tradicionales, al ser una moneda descentralizada".

"Es la revolución financiera, algo muy parecido a lo que pasó en el 2000 con Internet, ya que años más tarde vimos el impacto en nuestras vidas. El debate es si el precio se está adelantando a esta revolución", destaca Marra en diálogo con iProUP.

Según el broker, es una posibilidad que a partir de la proliferación del Bitcoin y su tecnología se pueden transformar no solo el sistema financiero sino el impositivo en cualquier país del mundo. Y añade: "Sus características lo hacen demasiado poderoso para ser regulado de la manera que le convienen a los Estados".

Ramiro Marra, director de la plataforma de inversiones Bull Market

"Lo impresionante de las últimas semanas es que el sistema financiero tradicional no es el único que empezó aceptarlo, sino también el mundo corporativo, empresas que empiezan a sumar tenencia en sus balances en esta moneda o que lo van a convalidar como medio de pago", remarca.

Ignacio Carballo, director del Ecosistema Fintech de la UCA, al ser consultado sobre si la criptodivisa es un bleff o el camino para transformarse en millonario, remarca que "no es ni una cosa, ni otra".

"Como en toda tecnología emergente habrá ganadores y perdedores", alerta Carballo y precisa: "Sin duda, los excluídos de las finanzas no están participando de la enorme redistribución de ingresos que el boom del Bitcoin está generando".

Ignacio E. Carballo, Director Ecosistema Programas Fintech en UCA

Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders, no lo duda: "Bitcoin es el camino para ser millonario".

Pero enseguida aclara que, para que esto ocurra, deben conjugarse una serie de factores: "Que sigan sumándose los inversores institucionales, que bajen los hackeos, que la regulación de gobiernos a exchanges e inversores sea alta y que más comercios lo adopten como forma de pago".

Por su parte, para Manuel Beaudroit, CEO de Belo, toma con precaución la premisa de "convertirse en millonario", pero expande el concepto de nuevo modelo financiero: "Creo que Bitcoin es un camino para tener soberanía desde el aspecto de lo que es el patrimonio, la riqueza. De que una persona pueda controlar sus activos y transportarlos como quiere", señala a iProUP.

Para el CEO de Belo, "los que manejen el concepto de criptomoneda serán como los que adoptaron la idea de usar una computadora o Internet hace unos años y quienes manejan hoy la programación". Y sostiene: "Son herramientas que te permiten lograr cosas. En ese sentido, tiene que ver más con habilidades. Y me parece que es también importante plantearlo desde ese lado".

Manuel Beaudroit, CEO de Belo Cash

Por otro lado, Beaudroit enfatiza que nunca se van a terminar de separar las finanzas más tradicionales de las finanzas 4.0, "que es un nombre bien marketinero".

"Me parece que van a ir conviviendo cada vez más, en la medida que también se van escindiendo los mundos en los cuales vivimos. Creo que herramientas como Bitcoin tienen definitivamente más de un valor, que es gigantesco e innegable. Vamos hacia la convergencia. Obviamente, nunca sabés cuándo, pero por eso también es importante ir preparándose", completa.

Por lo pronto, esta visión contrasta con la de los críticos de las criptomonedas, como Warren Buffet, quien no duda en definir al Bitcoin como "veneno para ratas".

¿Por qué esta "grieta"? Los expertos consultados afirman que se debe a que muchos inversores, familiarizados con las finanzas tradicionales, están mirando la realidad con "anteojos" que no son los correctos. Es decir, están evaluando estos instrumentos como si fueran solo un activo financiero, cuando en realidad esconden algo mucho más potente: son soluciones técnológicas.

En este sentido, Bari resalta que esa pieza faltante es que "en el largo plazo Bitcoin es una tecnología revolucionaria y muy valiosa, pero no por la especulación de corto plazo sino por la creación de productos y servicios de valor alrededor de esta tecnología".

"Como dijo Michael Sailor, CEO de Microstrategy (con 37.000 monedas en sus asientos contables), 'quien tiene Bitcoin está comprando una manzana en Manhattan en el año 1600'", dispara. Y añade: "Manhattan ya sabemos lo que es en términos financieros, por lo tanto, estás comprando un pedazo de manzana en una ciudad que va a ser la capital del mundo".

"Bueno, esto es lo mismo. El que tiene Bitcoin tiene un pedazo de tecnología que se usará para cosas que hoy ni siquiera imaginamos. Por lo tanto, estoy muy confiado que a largo plazo puede llegar -como algunas personas dicen- a valer u$s500.000 o u$s1 millón por unidad", asevera Bari.

La voz de alarma

Jorge Compagnucci, analista senior de TMG Target Market Global y uno de los históricos traders de la bolsa porteña, expresa que el "Bitcoin simplemente acompaña el movimiento de Wall Street. Es un instrumento financiero como son las acciones tecnológicas de ese mercado".

Según Compagnucci, su apreciación y derrumbe es acorde al ciclo del dólar: "Con pisos del dólar desde hace un mes, veo el derrumbe de Wall Street junto al de las cripto. Los estímulos económicos van dirigidos siempre al mercado bursátil y no a la economía real. Y por eso se generó en el último año una ficticia reflación".

"Esa reflación que hizo subir a las cripto y a la bolsa junto a las materias primas es circunstancial. Tanto la Argentina, con la soja, y Chile, con el cobre, vieron caer en sus últimos 10 años el precio de los bonos. Y esto nunca ocurre en procesos de reflación", precisa.

Para Compagnucci, "si existiera en el mundo miedo al retorno inflacionario, los metales no deberían haber caído". Y remarca: "Las criptomonedas son para tradear por eso, sí invertiría en ellas como trader o profesional de mercados, pero no como individuo que sólo piensa en dólares, ya que el negocio es acrecentar capital arbitrando entre criptomonedas".

El experto sostiene que el Bitcoin desde enero subió de u$s33.000 a u$s58000, pero Prometheus se elevó 7 veces contra el Bitcoin". "Es decir, compraste en enero y te ataste al Prometheus y ganaste 7 veces el Bitcoin. Por eso, el juego está en el arbitraje", insiste.

Por otro lado, advierte que "el mercado de criptomonedas sigue el mismo alineamiento de Wall Street, ya que vivimos una burbuja de liquidez desde hace una década. Hubo mínimos de Wall Street en marzo y lo mismo ocurrió con las criptomonedas", asevera.

Asimismo, desestima que el BTC vaya alcanzar nuevos precios históricos a corto plazo. "Los que pregonan que subirá hasta los u$s300.000 como el Citi, u otros bancos a u$s100.000, están errados. Tendríamos que tener un alza del 40% para índices de EE.UU., lo cual no va a ocurrir", vaticina.

Además, anticipa que la apreciación del DXY, el índice del dólar, hundirá a las criptomonedas y mercados. "Como se puede apreciar en este gráfico, commodities y cripto poseen la misma secuencia. Lo que sí espero es el despertar del súper dólar, que activaría el derrumbe de los mercados. Incluso, el de las criptomonedas", analiza.

El especialista también comparte este otro gráfico que muestra cómo Bitcoin cotiza espejo inverso al dólar (DXY). "Como espero el súper dólar en el transcurso de este año, es que también proyecto la caída de las criptomonedas", completa. Del otro lado de la vereda, Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango, desecha la posibilidad de que el Bitcoin sea "puro bleff", en el sentido que "puede ocurrir una caída y ha ocurrido en el pasado, pero tampoco hay una certeza de que vuelva a pasar". "La realidad es que es un activo que crece, que sube de precio, que hay razones para pensar que seguirá recorriendo el sendero alcista los próximos años; hay más instituciones, empresas, fondos de inversión que lo toman como reserva de valor. Se viene una mayor inflación mundial y la emisión de moneda en casi todo el planeta por la pandemia", enumera.

Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango

De inmediato, Bari, en diálogo con iProUP se refiere a la posibilidad de hacerse millonario mediante la compra de BTC. "Volverse millonario...bueno, ¿sí, le ha pasado a muchas personas?, le ha pasado. Pero yo no aconsejo comprar por ese motivo, porque si eso no sucediese te pondrías mal", advierte.

"Lo que sí creo es que puede llegar a tener mucho más valor, pero no sé si diría que ‘es el camino para hacerte millonario’. Si ponemos los números sobre la mesa, la verdad es que el historial de precios muestra que valía 1 centavo de dólar y hoy vale u$s57.000. Esto convirtió a mucha gente en millonaria, pero me parece que hay que tener cautela cuando se dicen estas cosas", concluye.