Los motivos por los cuáles EE.UU. acelera su trabajo para regular las criptomonedas

El Tesoro de EE.UU. dio otro paso hacia la apertura del período de comentarios sobre los requisitos de las transferencias cripto por 60 días más

La cuestionada y polémica propuesta del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ahora en manos de la administración entrante de Biden, de requerir información sobre transferencias de criptomonedas desde exchanges a billeteras autocustodiadas se encuentra, finalmente, muy cerca de ponerse en marcha.

En base a un anuncio publicado por el FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, por su sigla en inglés), las partes interesadas tendrán 60 días para responder a la propuesta, representando cierto aumentó en la cantidad de tiempo pertinente con respecto al período de comentarios de 15 días de la propuesta inicial.

Sin embargo, a pesar del mencionado dato, para la industria de las criptomonedas, los términos reales de la propuesta no parecen haber cambiado mucho con la nueva norma elaborada por el flamante comando del organismo.

Luego de la confirmación oficial de Janet Yellen como nueva secretaria del Tesoro, el presidente estadounidense, Joe Biden, dispusó que se mantuvieran en modo de espera todos los preceptos de los organismos dirigidos por personas designadas, en los que se incluye el Tesoro.

Originalmente, FinCEN anunció la normativa en los días previos a Navidad, y estableció un período de comentarios demasiado corto con el objetivo de agilizar los trámites que comanda la oficina, pero sobretodo para que la regla final pudiese ver la luz previó al cierra de mandato de Donald Trump.

Fuentes cercanas al poder ejecutivo de la presidencia anterior sostenían que se trataba de una iniciativa comandada por el mismo secretario del Tesoro a cargo por aquel entonces, Steven Mnuchin.

Ante esto, muchos inversores del mundo cripto reaccionaron con indignación, y elevaron la voz a través de las redes sociales aprovechando la inestabilidad política para que el Tesoro de Mnuchin, de minima, extendiera el período de comentarios.

Ante la turbulencia generada y la falta de una confirmación oficial al respecto, la propuesta quedaría pendiente hasta la asunción de la administración Biden, y ahora la misma se encuentra en manos de su sucesora.

Muchos especularon con que Yellen, a quien Biden escogió como su candidata a ocupar el puesto de secretaria del Tesoro en noviembre de 2020 en medio de las elecciones, tuviera una postura menos enemistada hacia con las monedas digitales.

Janet Yellen, flamante secretaria del tesoro de los Estados Unidos

Resta esperar ahora qué sucedará con el Tesoro luego de la extensión del período y de la firmeza en el seno de la norma.

Como curiosidad aparece que las partes interesadas tienen la posibilidad de enviar comentarios al respecto del boletín publicado por FinCEN a través del blog del sitio oficial.

Un "criptoimpuesto"

Otro de los rumores en torno a Bitcoin es la posibilidad de que en el Capitolio (el oficialismo tendrá mayoría) se proponga regular los pagos instantáneos, en el que podría ser contemplado Bitcoin.

En especial, lo que asusta a los legisladores es el mecanismo conocido como prueba de trabajo (proof of work) usado por la criptodivisa líder es un gran consumidor de energía.

En efecto, este método se basa en el poder de procesamiento que personas o empresas aportan a la red, a través de supercomputadoras que funcionan las 24 horas, para resolver problemas de cálculo que ofrecen robustez y validan las transacciones. A cambio, reciben las nuevas monedas que genera Bitcoin.

"La minería es una carrera en la que se busca mayor eficiencia. A la larga se va a ir compensando. Pero es un mito. En Bitcoin se puede calcular exactamente lo que se consume, pero en el dinero FIAT no y el gasto es muchísimo mayor", destacó Iván Tello, CEO de Decrypto.la.

Y añadió: "No se sabe con certeza cuánto cuesta imprimir los billetes, transportarlos hacia los bancos, tener los cajeros automáticos prendidos todo el día".

Expansión monetaria vs. inflación: los expertos creen que los estímulos aumentarán la demanda (y el precio) de Bitcoin

"Esto generará un nuevo panorama geopolítico", según Gastón Levar, Integrante de Airtm, plataforma que funciona como billetera virtual. "Si se van de EE.UU., la carrera la gana Rusia o China. De hecho, estas potencias están esperando más regulaciones de la Casa Blanca para dominar el mercado cripto", resaltó el experto.

Alberto Vega, CEO de Bithan, coincidió en la carrera tecnológica de los Estados Unidos con China. "Se van a ir de Estados Unidos, el precio va a subir, pero se corregirá cuando esas granjas de minería se ubiquen en otro país", pronosticó.

Además, advirtió que esto no necesariamente significará una corrida hacia monedas que usan el sistema Proof of Stake (Prueba de Tenencia), en donde quienes tienen más monedas tienen el poder de validar transacciones. Tal es el caso de la versión 2.0 en la que trabaja Ethereum para hacer más económicas las operaciones.

"Las otras monedas sin minado no tienen la resilencia de Bitcoin. No son comoditizables, porque no tienen esa solidez. Además, algunas, como Ethereum, son más centralizadas", agregó.

"Bitcoin es más confiable porque el sistema de consensos no queda en pocas manos y es algo que permanecerá así", completó.