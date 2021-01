Gurú financiero encendió las alertas: por qué dice que la burbuja Bitcoin estallará en cualquier momento

El 21 de julio de 2017, Scaramucci fue nombrado Director de Comunicaciones de la Casa Blanca. Con apenas días en el puesto, tuvo una controversia luego de criticar a varios miembros de la Administración Trump en una entrevista con Ryan Lizza de The New Yorker. Once días después de su nombramiento, fue destituido por el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John F.Kelly, por recomendación del presidente Donald Trump. Desde entonces, ha criticado a Trump en los medios y ha expresado su apoyo a Joe Biden en las elecciones de 2020.