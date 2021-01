¿Pierden la fe en el Bitcoin?: por qué algunos analistas aseguran que las criptomonedas no funcionan como divisas reales

Bitcoin sigue dando de qué hablar y según UBS Global Wealth Management es posible que las criptomonedas nunca puedan funcionar como divisas reales

Luego que el ex Primer Ministro de Canadá asegurase que Bitcoin reemplazaría al dólar como moneda de reserva mundial, por su parte, Paul Donovan, economista jefe de UBS GWM argumentó que: ""El defecto fundamental inherente a las criptodivisas es que, en la mayoría de los casos, la oferta no puede reducirse cuando la demanda está cayendo, lo que significa que no pueden considerarse divisas".

Una "moneda adecuada", como la denominó Donovan, puede ser un depósito de valor estable, que proporciona la certeza de que podrá comprar la misma cesta de bienes hoy o mañana.

¿Desconfianza?

Esa confianza se deriva de la capacidad de los bancos centrales para reducir la oferta cuando la demanda disminuye. En la mayoría de las criptomonedas no existe ese mecanismo para desconectar la oferta, por lo que su valor puede bajar, lo que provoca un colapso del poder adquisitivo.

Donovan añadió que: "Es poco probable que la gente quiera utilizar algo como moneda si no tiene ninguna certeza sobre lo que puede comprar con ella mañana".

Los futuros de Bitcoin cotizan en la Bolsa Mercantil de Chicago junto con los contratos de la mayoría de las divisas, pero la diferencia en los volúmenes de negociación diaria sugiere que algunos inversores aún no han adoptado la criptomoneda como una moneda de pleno derecho.

En medio del desplome del 11% del precio del Bitcoin, las transacciones para los futuros de enero apenas superaron los u$s13.000, mientras que hubo alrededor de seis veces más para los futuros del yen japonés.

Precio Bitcoin hoy

El precio del Bitcoin arrancó hoy con una importante bajada en su precio luego de caer levemente durante el fin de semana. Empezó la jornada a un valor de u$s 31.597,37 tanto para la compra como para la venta. En las últimas 24 horas, la variación de precio de la moneda digital fue del -5,46%.

Actualmente, la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s877.941.359.967y circulan 18.607.250 BTC.

La variación del precio del Bitcoin en el último año. Fuente: coinmarketcap.com

En plataforma de compra y venta de criptomonedas Ripio, alcanza hoy el valor de $5.061.961,01 en pesos para la compra y $4.773.668,85 para la venta, con una variación del 1,2%. Cabe destacar que este nuevo valor se está atado al del dólar paralelo en la Argentina.

La variación del precio del Bitcoin en pesos en el último año. Fuente: Ripio.

El precio de las otras criptomonedas: