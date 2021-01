En su lunes negro, Bitcoin bajó 25% en horas: por qué los expertos creen que el precio "está mal pero no tan mal"

Expertos cuentan por qué no hay que alarmarse por la caída y brindan definiciones sobre el futuro de la moneda cripto más famosa del mundo.

Bitcoin no es apto para cardiacos. La criptomoneda más usada venía de marcar su récord histórico de u$s41.000, un hito que demoró diez años en alcanzar. Números que hacían pensar en un panorama más que alentador, si se tenía en cuenta que desde marzo había marcado un alza de 330% en un año.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. El lunes, la divisa digital mostró una caída cercana al 25%. En algunas pizarras llegó a cotizar por debajo de los u$s30.000. Hacia la noche, se había "normalizado", hasta los 35.000, 15% por debajo del récord.

La volatibilidad, propia de Bitcoin

El derrumbe hizo eco en la mayoría de las divisas virtuales. En especial, Ethereum, la segunda moneda más popular cuya cotización también se desplomó y cotizó por debajo de los 1.000 dólares.

Así, las personas que ingresaron estos días en Bitcoin para darle una chance a la inversión de la que todo el mundo habla se alarmaron. Para quienes ya conocen los vaivenes de este activo, al parecer no hay nada de qué temer.

Qué fue lo que pasó

Ante la brutal caída de Bitcoin, tanto inversores como ahorristas temen que se trate del comienzo del estallido de la burbuja. Sin embargo, los especialistas son más cautelosos y advierten que es normal que se produzcan estos ciclos. Siguiendo la frase popular que circula en redes, creen que el derrumbe es "malo pero no tan malo".

Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango comenta a iProUP que, "de algún modo, esta caída la estábamos esperando todos", ya que "en el 'mundo bitcoin' siempre las subidas abruptas tienen correcciones, porque hay gente que toma ganancias tras hacer hizo una diferencia muy grande en el corto plazo".

"Quien compró en 20.000, 22.000 y u$s25.000 se encontró con una ganancia de entre el 60 y el 100 por ciento en un mes, aproximadamente. Estas personas salen y eso es lo que se conoce como corrección, que puede estar en el orden del 20, 30 o 40% según lo que hemos visto históricamente", explica.

Miguel Shwerizer, cofundador de Decrypto y del fondo Quantia Capital, afirma a iProUP que todos los mercados son cíclicos y tienen una fase de expansión y otra de corrección.

"Si analizamos el comportamiento de los últimos años, por ejemplo, en el 2017 que fue pleno ciclo alcista de Bitcoin, en el que pasó de 1.000 a 20.000 dólares, tuvimos dos o tres caídas del 25 por ciento en el medio de todas las subas", recuerda.

Además, remarca que en 2020 "se vio algo muy particular: todas las alzas no tuvieron caídas de más de un 20 por ciento. En este momento, está haciendo una corrección un poco mayor a la que nos tenía acostumbrados. La gente empieza a tomar ganancias, pero no cambia nada en lo fundamental del Bitcoin".

Además, resalta que existen ciclos, como en cualquier otro mercado financiero, expansivos y correctivos. "La volatibilidad estuvo desde el momento cero en Bitcoin. Esto puede ser algo bueno o malo. Si estás buscando generar una cartera agresiva para generar rentabilidad, la volatilidad será algo bueno. En cambio, si buscás estabilidad, con Bitcoin no lo vas a lograr", advierte.

Por su parte, Iván Tello, CEO de Decrypto, afirma a iProUP que cree que hay muchas personas que estaban esperando esta corrección para finalmente entrar al mundo Bitcoin.

"La franja de 30.000 empieza a ser una zona de resistencia importante, en la que los inversores empiezan a ver como una zona de optimismo nuevamente. El que está en Bitcoin hace años, entiende que el mercado se mueve de esta manera", subraya.

Además, añade que "el que recién entró ha 'sido bienvenido'" con esta baja que, aunque abrupta, "todavía sigue siendo bastante coherente".

"No son números alejados de la realidad. No es algo para preocuparse, sino más bien para descansar, porque al menos hasta marzo no creo que haya mucha más volatilidad. Se terminó una tendencia", analiza.

Por su parte, Alberto Vega, CEO y fundador de Bithan, destaca a iProUP que lo importante es entender que no se está invirtiendo en algo parecido a acciones o bonos, sino en una innovación disruptiva.

Entender a Bitcoin para no sobresaltarse

"En Bitcoin, la confianza está relacionada con la confianza que le tenemos a la tecnología. Un riesgo es que la tecnología no funcione, es como todo uno tiene la posibilidad de elegir entre los diferentes tipos de riesgos", indica.

Vega resalta que la caída forma parte de la naturaleza de la divisa digital, porque es la primera vez que existe un medio de intercambio cuya oferta es fija, es decir, está definida matemáticamente.

"La oferta es fija y la demanda explota. La lógica, entonces, es que el precio también explote", señala el ejecutivo, quien aporta que la otra cuestión a tener en cuenta es lo que está ocurriendo con el mercado.

En este punto, explica: "Los últimos días, no hubo suficiente oferta para colocar la demanda exagerada. Ahora, salieron los mineros a ofertar sus tenencias. Con lo cual, hubo una gran toma de ganancia, que provino de estos actores, que tenían una gran cantidad de bitcoins que vender y eso disparó esta corrección".

Vega resalta que el factor de riesgo está siempre y que el objetivo de comprar es considerar la inversión a cinco años, ya que "no es un activo tradicional y no se comporta como tal. Es una de las muchas de las lecturas incorrectas que hacen muchos economistas".

"Para los que son los tenedores esto no los va a asombrar. Si vos creés que se trata una tecnología que va a crecer, no te tenés que preocupar. Ahora, si vos lo hiciste solo para tradear, como si fuera un bono, claramente te está faltando conocer más a Bitcoin y cómo funciona", dispara.

Ciclos económicos de Bitcoin:

Alcistas

Laterales

Bajistas

"Bitcoin cumple los ciclos en largos periodos de tiempo"- explica Camilo Rodríguez, de Crypto Rocket - "Al ser un activo escaso es más posible los movimiento alcistas, que los bajistas. Un dato muy importante de los ciclos económicos de Bitcoin es que durante todo el 2018 la caída de que se produzco desde el 2017, desde los 20.000 dólares dio vía libre a que cuando empezara una nueva tendencia alcista, los compradores no tuvieran barrera, dado que todos los vendedores habían salido en el 2018".

Rodríguez remarca que es muy interesante ver los ciclos de Bitcoin porque generan constantes triángulos simétricos donde la mayoría de estos triángulos tienden a romperse de forma alcista cada cuatro años. "Y cada dos, después del halving, en este caso el 2021 tiende a ser los años más alcistas del mercado. Dado que la presión por parte de los mineros es menor. Los mineros son los vendedores naturales del mercado, ellos ganan una recompensa en Bitcoin y la tienen que vender en el mercado para hacerse de efectivo. Ahora escasean los vendedores", dice.

¿Qué va a pasar?

Rafael Meruane, CIO de CryptoMarket, comenta a iProUP que luego de que Bitcoin quebrara su máximo histórico anterior de 20.000 dólares y que su superara a la producción emitida por minería, "entró en una zona de descubrimiento de precios, mecanismo mediante el cual los mercados establecen una nueva cotización de equilibrio entre oferta y demanda.

"La corrección de precios del lunes es parte de este proceso. Es de esperarse que en la medida en que Bitcoin se siga consolidando, estas variaciones abruptas sean cada vez menos frecuentes", anticipa.

Además, remarca que la propuesta de las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum supone un cambio radical del paradigma financiero actual, así como su impacto en la economía será visible a los largos de varios años.

"Los que tenemos la convicción de la relevancia del Bitcoin en el largo plazo sabemos que esto es una corrección momentánea y que tiene un potencial de valoración enorme porque es una tecnología revolucionaria", señala Bari.

Además, remarca que "si bien el precio pueda saltar mañana 20% para arriba o para abajo, de todas maneras no es lo importante para nosotros: en el largo plazo, Bitcoin revolucionará la forma en que hacemos las cosas como sucedió con la electricidad, la imprenta o internet".

Por su parte, Tello asegura que en los próximos meses la divisa mostrará cierta volatilidad, pero que habrá alzas ni caídas pronunciadas.

"Se va a mantener mucho más, dentro del mismo rango. No se trata de un cambio de tendencia de largo plazo, pero sí es un cambio de tendencia. Hay gente que está tomando parte de la ganancia y esto limpia un poquito el territorio", indica.

Así, los expertos tranquilizan: Bitcoin no es para cualquiera, pero si uno se acostumbra a estos vaivenes, podría ver cómo se multiplican sus ahorros en el largo plazo. Es cuestión de paciencia para ver cómo sigue creciendo la gran promesa que vino a romper la lógica del dinero en la era digital.