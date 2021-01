¿Querés hacer rendir tus ahorros?: la inversión de moda que recomiendan los expertos y que ofrece alta rentabilidad

Las obligaciones negociables (ON) son un instrumento que captó la atención de ahorristas e inversores gracias a los tentadores intereses que pagan a quienes ponen a trabajar sus dólares en ellas (puede ir del 7 al 12 por ciento anual) o colocan su excedente de pesos para obtener rentas superiores al plazo fijo tradicional.

Estos papeles, que se adquieren desde una cuenta comitente abierta a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), son títulos de deuda emitidos por privados, quienes necesitan fondos por diferentes motivos y buscan financiación en el mercado a través de estas ON.

"Todas las empresas que salen a pedir plata al mercado tienen que tener un Prospecto de emisión, que es donde se informan todas las condiciones de esa obligación negociable. Ahí dice cuándo se va a pagar, la ley aplicable, las garantías que ofrecen y se informa acerca de los riesgos inherentes a la inversión", detalló a este medio Karina Díaz, Coordinadora del Laboratorio de Finanzas de UADE.

Además la experta agregó que las ON se pueden mantener hasta el vencimiento indicado, pero permiten que el acreedor decida su venta anticipada (en el mercado secundario) y obtener una ganancia entre la diferencia del dinero que desembolsó para adquirirla y el monto que recibió por el nuevo comprador.

Pero atención: no siempre hay alguien dispuesto a ofertar por ellas, si el papel no es atractivo. Punto no menor si se necesita liquidez y se busca desprenderse de él rápido.

Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market, agregó en diálogo con iProfesional que con las ON se realiza un procedimiento similar al que se hace con las acciones o Cedears: "Se negocian como cualquier otro instrumento por mercado secundario".

"Lo único que debe hacer el cliente es averiguar el símbolo de cotización. Esto se puede consultar en Bolsas y Valores Argentinos (BYMA) y luego en el buscador BOLSAR, donde copian el ticket y les aparece el resumen técnico del bono", sintetizó.

Cabe destacar que en esa descripción el inversor puede conocer en qué moneda fue emitida originalmente la ON, cuánto paga de cupón, y de a cuántos nominales se negocian, entre otras características.

Al ser consultado por la demanda que tiene este tipo de instrumento por parte de los ahorristas, el especialista de Bull Market reveló que se encuentra en niveles récord, "porque las empresas no reestructuran con quitas de capital o licuaciones masivas como hace el soberano. Por ejemplo, YPF ofrece hasta pagos en efectivo por sus canjes, sin quita de capital y con ONs respaldadas en exportaciones".

Asimismo, el experto agregó que el amplio abanico de ON, será el reemplazo por naturaleza a las inversiones realizadas por los argentinos en deuda soberana, herramienta que cosechó, a lo largo de los años, reestructuraciones y defaults.

"La reestructuración realizada por el ministro Guzmán le aseguró a las empresas locales que el ahorro nacional en dólares fluya hacia ellas y no más hacia el soberano, al menos por unos años", completó.

Daniel Vicien, director comercial de Balanz, coincidió con su colega en cuanto al auge de este instrumento y añadió que lo que debe tener en cuenta el ahorrista al momento de estudiarlas es la calificación de riesgo, la liquidez y la situación de la compañía.

"Comprar una ON es comprar deuda de una empresa y, por lo tanto, el inversor debe mirar esos indicadores además del interés que pagan", alertó el experto, y subrayó que una obligación negociable de poca liquidez será más difícil de vender si el inversor no quiere esperar hasta el vencimiento.

Cabe destacar que si se decide desprenderse de la ON de manera prematura es muy difícil predecir la cotización final que este papel tendrá al ser comercializado.

Recomendaciones de obligaciones negociables secundarios

En el mercado secundario de las ON existen papeles con diferentes rendimientos, pero entre la oferta se destacan aquellos que pagan intereses anuales en dólares en el rango del 7 al 10%.

Consultado por este medio, Mazza elaboró un listado con los más tentadores para que el inversor coloque en su radar y no los pierda de vista.

-Genneia S.A.: la firma de energía renovable emitió en dólares en noviembre pasado las GNCWO, que pagan un interés fijo anual del 12%. Este papel vence a finales del próximo año.

-Vista Oil & Gas: la petrolera tiene obligaciones negociables tanto en pesos como en dólares, que son las más requeridas. La "VSC20" con el símbolo terminado en D es el papel vinculado con la divisa norteamericana. Esta posee un rendimiento anual fijo del 8.50%, con pagos trimestrales que tienen su último servicio en agosto de 2022. "Son en ley argentina", subrayó el especialista.

-La "IRC10(D)" de la constructora IRSA, con vencimiento en marzo de 2023, rinde 10% de interés anual y al contar con domicilio en Nueva York para el pago, queda fuera del alcance de un posible corralito o pesificación.

-Otro papel de IRSA recomendado por el experto de Bull Market es el "RPC20/D". "También es dólar cable, es decir que está fuera del alcance del BCRA. En este caso se invierte en toda la unidad de IRSA de construcción y alquiler". Salió al mercado en 2016 y vence en 2023. Tiene una tasa fija anual del 8.75% y paga de forma semestral, con el último programado para marzo de 2023.

-Celulosa 2025 (CRCEO): este papel, explicó Mazza, es para los perfiles más arriesgados. Al salir al mercado en 2020 fue calificada por muchos expertos como la gran apuesta del momento por los números que ofreció, a los cuales debió recurrir para tentar a los inversores tras una reestructuración en 2019, donde cayó en default por incumplir con el pago de u$s 5 millones remanentes.

Tras solucionar su situación en enero de 2020, emitió nuevas ONs que abonan trimestralmente intereses y capital. "Paga renta del 10% trimestral, lo que la hace una inversión única", completó Mazza.

Por su parte Diego Polini, presidente de Argentina Crossing S.A, recomendó la ON YPF 2025 con cupón del 8,5%, ya que es una de las que considera interesante "para generar renta hard dólar en un mundo donde el 70% de la renta fija presenta retornos negativos".

Cabe destacar que esta ON fue emitida por la petrolera en abril de 2015 y hace pagos semestrales.

Todas las inversiones que ofrecen ganancias significan un riesgo, que puede ir desde una representación baja hasta una verdadera apuesta. Por tal motivo siempre es importante asesorarse con el ALyC donde se tiene la cuenta comitente antes de operar para despejar todas las dudas.