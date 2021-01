Según este inversionista los bancos centrales trabajan contra el bitcoin: sus razones para asegurarlo

Según el inversionista y financista minero, Frank Giustra, los bancos centrales intentarán ir en contra de Bitcoin, pero su precio seguirá subiendo

Frank Giustra, inversionista canadiense multimillonario, filántropo y financista minero, que también fundó Lionsgate Entertainment, advierte que los gobiernos y los bancos centrales harán todo lo posible para sofocar el viaje de Bitcoin hacia la adopción universal.

En una entrevista de Stansberry Research con Daniella Cambone, que se puede ver en Youtube, Giustra señala que si los bancos centrales logran emitir sus propias monedas digitales del banco central (CBDC), probablemente no querrán competir con Bitcoin.

"Estoy especialmente preocupado por lo que harán los gobiernos y los bancos centrales si Bitcoin alguna vez se convierte en una amenaza, una amenaza real, para sus propias monedas soberanas. Como saben, muchos bancos centrales están contemplando la posibilidad de emitir sus propias monedas digitales. Y no van a querer esa competencia allí y lo van a poner muy difícil. Los gobiernos y los bancos centrales harán que sea muy difícil que Bitcoin sea adoptado universalmente. Pondrán obstáculos en el camino".

El filántropo canadiense hace referencia a algunas ocasiones en la historia en las que las autoridades tomaron medidas drásticas contra los instrumentos financieros para avanzar en sus propias agendas.

Detalló: "Creo que nunca se puede subestimar la determinación de los gobiernos y los bancos centrales cuando intentan proteger su moneda. Ha oído hablar de los controles de divisas y de capital. Han sido parte de nuestra historia en muchos países, incluido Estados Unidos. Llegó en forma de ilegalizar la propiedad del oro en 1933, que duró 40 años. Esa fue una forma de control de capital para proteger el dólar estadounidense. Se vio en la Gran Bretaña anterior a 1979, donde había controles de divisas. Se vio en Sudáfrica. Se vio en la Alemania de antes de la guerra. Se vio tan recientemente como en 2015 en Grecia".

Y añadió: "Los controles de divisas y capital, o un método por el cual usar esa filosofía contra Bitcoin es una posibilidad y hay que tenerlo en cuenta ".

Frank Giustra enarbola una especie de teoría conspirativa en que los bancos centrales atacan al bitcoin

Bitcoin sí subirá de precio

Giustra destaca que los bancos centrales poseen oro: "[Los bancos centrales] no son propietarios de Bitcoin. El oro es una parte fundamental de sus reservas de divisas y siempre lo será. Si hacen algo, emitirán su propia moneda digital. No van a comprar Bitcoin, porque van a intentar con todo su poder socavar Bitcoin".

DailyHold expresa que si bien Giustra podría tener una perspectiva sombría a largo plazo sobre Bitcoin, en realidad en la entrevista muestra que cree que la criptomoneda líder tiene el potencial de subir más en los próximos meses.

"En este momento, [Bitcoin] está en esa etapa maníaca de ser comprado por esa razón, que eventualmente llegará a esa etapa, y puede que lo haga, pero creo que es un largo, largo camino por una gran cantidad de razones, pero eso no significa que no vaya a subir mucho más, lo que personalmente creo que sucederá. Creo que [Bitcoin] hará lo que predicen algunas personas y obtendrá un precio mucho más alto ", asegura.

Recientemente Catherine Coley, CEO de Binance US, dijo que subirá a u$s 100.000 y el CIO de Guggenheim, Scott Minerd, dice que podría llegar a u$s 400.000, indicó DiarioBitcoin.