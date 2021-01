Buscando la mejor inversión: ¿es Bitcoin el nuevo oro de los mercados?

El oro siempre ha sido una inversión seleccionada para el largo plazo, por su equilibrio en los mercados, pero el bitcoin está tratando de romper eso

Tras alcanzar un máximo en 40.857,39 dólares el pasado 9 de enero, bitcoin sufrió una violenta corrección que le llevó a los 33.951,5 (- 17%) retomando de nuevo el alza en tan solo 3 días para cotizar de nuevo a 38.720,6 dólares (+14%). Desde el 1 de enero de 2021 lleva acumulada una subida YTD del 44,57% y desde el 1 de enero de 2020 acumula una subida del 144,57%. Esto nos da una idea del protagonismo que está cobrando la estrella de las criptomonedas.

Cuando hay expectativas de que la inflación va a aumentar la inversión en Oro protege contra ella, ya que no le influyen ni la impresión de dinero ni otras formas de degradación de la moneda fiduciaria. Este fenómeno es particularmente acusado en épocas de tipos de interés muy bajos como sucede actualmente.

Si los gobiernos trabajan para mantener los tipos de interés más bajos que la inflación con el fin de reducir el valor real de su deuda, los tradicionales bonos ya no ofrecen ese refugio de hace años y dejan de tener pierden su interés, lo que hace más atractivo el oro o cualquier inversión alternativa incluso el bitcoin.

Lo más tradicional y en lo que primero pensamos en condiciones como las actuales, es invertir en oro, siendo el único activo que tiene un historial de protección del poder adquisitivo desde hace más de 3.000 años, por eso no es de extrañar que el precio del oro haya subido alrededor del 40% desde 2018.

Ahora la cuestión es, si en una época de crisis el oro se ha comportado casi siempre como un gran refugio y ha registrado una subida tan importante. ¿Con la subida del bitcoin podemos considerarlo como activo refugio?

¿Sería bitcoin mejor alternativa que el oro?

Los administradores del fondo SkyBridge Bitcoin creen que sí, sostienen que la oferta de oro no es estática, aumenta aproximadamente un 1,25% al año a medida que se extrae más de las minas. Extraer, almacenar y trasladar oro es costoso y complicado pero el bitcoin no tiene esos problemas. Según las fuentes consultadas, la oferta "en principio" está limitada (solo existirán 21 millones de monedas digitales) y puede enviarse a cualquier parte del mundo a través de medios electrónicos en segundos siempre que no pierdan los códigos que le permiten acceder a él.¿Se puede comparar el aumento exponencial del precio de bitcoin con el de las grandes empresas tecnológicas en EEUU?

Bank of America pregunta ¿Bitcoin, la madre de todas las burbujas? Mostrando el gráfico a continuación:

El crecimiento del precio del Bitcoin ha sido exponencial y aparentemente ha generado la mayor burbuja desde 1977.

La subida de las tecnológicas (FANG+) desde 2019 hasta el momento actual ha sido de casi el 200% mientras que la que se ha registrado en el mismo periodo en el bitcoin es superior al 900%, es decir 4,5 veces superior como se ve en el gráfico.

¿Existe una burbuja con bitcoin?

Es el quid de la cuestión, pero hay muchos analistas que piensan que el relevo generacional acelerará en los próximos 20 a 30 años el uso generalizado de las monedas digitales.

SkyBridge, afirma que "la riqueza es propiedad de gente joven. . . las monedas digitales ganarán preferencia en relación con el oro anacrónico". Lo que intentan decir es que la gente joven hoy en día está perfectamente integrada en el mundo tecnológico y que eso influirá en la evolución del bitcoin favoreciendo su crecimiento.

Los administradores de fondos y patrimonio comienzan a ver al bitcoin como un diversificador de cartera legítimo formando parte de ellos en algunos.

En el Reino Unido, la gran noticia ha sido Ruffer, el administrador de inversiones, que decidió invertir alrededor del 2,5% de su fondo Ruffer Multi-Strategies Fund en bitcoin a fines del año pasado tras tener en cuenta el entorno macroeconómico actual, la política monetaria extrema, la deuda pública creciente, las tensiones entre los gobiernos, etc.

Se deduce que es el entorno perfecto para un activo que "combina los beneficios de la tecnología y el oro".

JPMorgan sugiere que a largo plazo puede alcanzar los 146.000 dólares. El inversionista en criptomonedas Tyler Winklevoss maneja los 500.000 dólares como un "objetivo conservador" si bitcoin se convierte en un "disruptor del oro" y ningún límite superior en absoluto si termina siendo comúnmente utilizado como una red de pagos mundial en lugar de simplemente otro activo.

Para algunos especialistas el bitcoin podría ser el nuevo oro digital

Según analistas de Reuters y Blooomberg se está generando mucho interés a nivel institucional sobre destinar parte de sus fondos para la compra de bitcoin.

El Bitcoin ha superado muchas barreras

Al comienzo había mucha desconfianza y rechazo sobre el bitcoin que poco a poco se está superando. En algún momento los gobiernos y los bancos centrales se plantearon prohibir el uso del bitcoin pero nunca se ha llegado a prohibir. Ha logrado la aceptación institucional, lo que hace poco probable que se prohíba en el futuro, pero le queda aún camino por recorrer y cosas por mejorar. Necesita que se vayan incorporando cada vez inversores más activos, se necesita un mercado mucho más profundo y líquido.

Esto último es muy importante ya que la elevada volatilidad en bitcoin surge fundamentalmente porque aún se negocia poco con bitcoin. Para disminuirla es imprescindible que haya un gran volumen negociado y cuando eso se consiga disminuirán los movimientos tan erráticos que son frecuentes en este producto.

Hay que tener en cuenta en todo caso, que el Bitcoin es un activo altamente especulativo, que ha proporcionado grandes beneficios y grandes pérdidas y los gobiernos lo tienen en su punto de mira porque por el momento se escapa a su control y tras él, también hay alguna actividad de blanqueo de capitales. Los gobiernos están buscando la forma de controlarlo o contrarrestar su peso.

Ante todo esto, una de las posibilidades que se podrían contemplar es mantener las posiciones en oro para protegernos contra la inflación y pensar en complementar la cartera con bitcoin que previsiblemente podría generar una elevada rentabilidad y ayudar a diversificar las carteras para aquellos inversores con un perfil de riesgo mayor, indicó Yahoo Finanzas.