Por qué aseveran que serán "clave" las DeFi en 2021: todos los detalles

El experto cripto Raoul Pal remarcó que las finanzas descentralizadas aparecerán en gran medida en el próximo rally de altcoins. Todos los detalles.

Raoul Pal, cofundador de una de las mayores consultoras para inversores y traders, Real Vision, es un acerrimo defensor de la criptomoneda líder en el mercado.

Por ese motivo sorprendió la fuerte defensa que Pal hizo sobre las DeFi (finanzas descentralizadas, por su siglas en inglés) y adelantar que aparecerán en gran medida en el próximo rally de monedas digitales alternativas al bitcoin, más conocidas como altcoins.

En sus predicciones para 2021, el especialista en ecosistema cripto pronosticó que "los tokens no desaparecerán" a pesar del escepticismo que los rodea.

Incluso, Pal estimó que muchos tokens DeFi tendrán un lugar importante en el próximo mercado alcista de altcoin.

El contexto

Las declaraciones de Pal aparecieron en un escenario impensado tiempo atrás, con varios rumores que rodean a las DeFi desde hace algunas semanas. Esas versiones compararon a las DeFi con con otras diversas ICO (oferta inicial de moneda, por sus silas en inglés) que fueron solo burbujas y se desplomaron rápidamente.

A pesar de eso, Pal salió decidido a respaldar a las finanzas descentralizadas: "Creo que las DeFi será una característica de este rally". Sin embargo, el empresario auguró: "Habrá muchos proyectos que fracasarán, pero eso está bien porque es una característica de la parte naciente de este ecositema".

"Esto es algo completamente nuevo que se está desarrollando. Y la gente está tratando de tirar cosas contra la pared y ver qué se pega. Ahora la gente debe tener cuidado con la forma en que invierte en ese espacio, pero verlo es realmente extraordinario", agregó.

Raoul Pal , CEO de Real Visión

También se mostró entusiasmado al hablar sobre las monedas digitales de los bancos centrales, más conocidas como CBDC (Moneda Digital de Banco Central) por su creciente proyección alrededor del mundo y que, de hecho, son una buena noticia para Bitcoin.

La defensa

Pal describió que las CBDC ayudarán al Bitcoin y a la industria a crecer, situación opuesta a "lo que muchos otros creen en la comunidad". En ese sentido, remarcó que le darán a los bancos centrales el poder de reemplazar tokens como bitcoin.

Numerosos países de todo el mundo analizan la idea de crear sus propias monedas digitales de bancos centrales. China, por ejemplo, ya trabaja en su propio yuan digital. "Será interesante de seguir. De hecho, ya realizaron dos pruebas en su proyecto, tras lanzar el activo digital conocido como DCEP (pago electrónico en moneda digital)", precisó.

Además, se refirió al conocimiento de las personas en torno a esta temática: "Me sorprende la poca gente que entiende lo grande que es esto (CBDC). Creo que el espacio (criptográfico) está diciendo: 'La la la, no puedo escucharte', porque no quieren fingir que los gobiernos pueden participar en el espacio digital".