¿Quiere destronar a Bitcoin?: llegó Ethereum 2.0, las formas de invertir en esta remozada moneda digital

Se estaba preparando el mercado para el relanzamiento de la segunda moneda digital por importancia, generando grandes expectativas: cómo invertir en ella

La buena noticia llega de la mano de la plataforma Ethereum (la red blockchain más utilizada del mundo), que ya lanzó su versión 2.0, un "momento bisagra" que marcará un antes y después el ecosistema.

Ahora la búsqueda de consensos pasa del proof-of-work (los mineros con mejores máquinas tienen más poder) al proof-of-stake (los usuarios con más cantidad de moneda tienen más poder).

Para activar la versión 2.0 de Ethereum, se necesitaba más de un 70% de los ether (ETH), que llegaron a un 73%, y que fueron depositados en el contrato inteligente correspondiente.

Distribución de los depósitos de Ethereum

Más rápida y segura, sin minado

Una de las principales novedades que trae la nueva versión es la desaparición del minado (en cuanto a Ethereum se refiere se acabaron las "granjas" de miles de tarjetas gráficas consumiendo la energía de un complejo industrial) ya que las pruebas de trabajo (PoW) se sustituyen por las pruebas de participación (PoS) como forma de validación. También aumenta la velocidad de las operaciones por segundo y la seguridad, aumentando mucho el atractivo de la moneda digital.

La implementación de Ethereum 2.0 ya se convirtió en un hecho. Por eso, es fundamental hablar sobre Sharing (o fragmentación), uno de los grandes cambios que va a ofrecer ETH 2.0, cuando el 1 de diciembre comience a funcionar en su nueva actualización.

Hasta el momento, el problema de la escalabilidad era una de las grandes preocupaciones de los desarrolladores de Ethereum, si este inconveniente no se resolvía, podía estar comprometida la seguridad. Algo fundamental para que los usuarios continúen confiando en la red, y apostando a hacerla crecer. Más ahora, que se deja de lado el proof- of- Word (POS) y se muta a Proof-of-Skate (POS). "Lo que hace el sharding es dividir el blockchain en diferentes sub-cadenas paralelas dentro de Ethereum, que tienen las mismas propiedades que la cadena principal. Esto quiere decir que pueden almacenar transacciones, pueden ejecutar smart contracts, pueden tener micro ecosistemas en cada uno de los shards. Y para poder ejecutar todo esto, se tiene que distribuir la forma de generar nuevos bloques con el mecanismo de consenso de proof of stake (PoS), lo cual es demasiado emocionante para el ecosistema de cripto y de Ethereum", dice Abraham Cobos Ramírez, Crypto Catalyst de Bitso.

Cómo comprar Ethereum

Hay dos formas, la primera es mediante Skrill, una empresa londinense que desde el año 2001 presta servicios financieros en línea. Allí podrás comprar las monedas digitales más importantes del mercado (entre las que se incluye Ethereum, por supuesto) con solo registrarte, luego cargar tu cuenta y luego adquirir las monedas digitales.

Ethereum es la segunda moneda digital en importancia en el mercado, y con la plataforma de blockchain más utilizada

La otra forma para comprar monedas digitales es a través de la Exchange Binance. Allí podrás comprar tus propios Ethereums y luego trasladarlos a una billetera electrónica, forma de custodia que prefieren algunos compradores veteranos, pero que requiere una mayor implicación por tu parte, ya que nadie cubrirá pérdidas de claves o robos, como debería ocurrir si la custodia la asume un tercero. Binance es la segunda mejor opción, pero quizás es más conveniente una vez que haya adquirido experiencia con las e-wallets, indicó BAE Negocios.

Será gigante

Aunque resalta que en el futuro, "esta implementación de Ethereum 2 será algo gigante: va a haber transacciones más rápidas, va a haber transacciones con costos menores, de modo que todos los casos de uso que venimos pensando y ejecutando y que ya pasan como protocolos de DeFi, como protocolos de lending, como protocolos de préstamos van a poder ser ejecutados de una forma más barata, más rápida y más escalable".

Nahuel Burbach, representante argentino de Zerion, explica que "El usuario va notar una mayor velocidad en las transacciones a un bajo costo. Si hoy día cuesta cinco dólares aproximadamente, en un futuro llegaran a ser centavos. La baja en el costo de transacción va ser realmente drástica".

Además, dar este paso será beneficioso para el ecosistema. Ramírez Cobos agrega que: "Gran parte de las finanzas descentralizadas está centrada en Ethereum. Así, si Ethereum escala, es mucho más fácil que todos los protocolos que están en él escalen con también".