Pese a sus buenos resultados, hay quienes aún están en contra del Bitcoin: quiénes son y por qué

Muchos millonarios e inversionistas le dieron el visto bueno a Bitcoin, pero otros se resisten a invertir en ella y hablan en contra. Conocé sus razones

Este mismo año no son pocos los que se han hecho ricos (o más ricos) gracias a poner su dinero en la moneda digital, que ha tenido en lo que va de año un 132% de aumento en su precio. Incluso grandes compañías como Square y MicroStrategy este año invirtieron grandes sumas en BTC.

Sin embargo, aún hay un grupo de inversionistas y millonarios que continúa firme en su posición contra Bitcoin. Algunos bajo fuertes y racionales argumentos, otros bajo una resistencia más bien subjetiva, incluso venática, casi al estilo "hater".

Conozcamos algunos de estos famosos que hablan mal de la principal moneda digital del mercado.

1.- Mark Cuban: mejor plátanos a Bitcoin

En abril de este año, Mark Cuban, conocido inversionista de los mercados tradicionales, en entrevista con el podcast del cofundador de Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, aseguró que los plátanos tienen menos volatilidad que Bitcoin, y que la moneda digital no cuenta con propiedades que favorezcan su adopción como medio de pago.

Dijo que su principal debilidad es que aún no funciona como medio de pago: "Bitcoin debería ser mucho más fácil de utilizar. Debes poder gastar en la moneda digital… porque para este momento tienes que convertirla [en moneda fiat] para lo que quieras. Y mientras tengas que hacer esa conversión, aún dependes de la moneda de curso legal respaldada por el gobierno".

El inversionista aseguró en ese momento que el mercado de los plátanos resultaba mucho más atractivo por su estabilidad, y que por eso lo prefería a Bitcoin.

No es la única vez que ha hablado mal de Bitcoin. En 2017 había dicho que era "más un coleccionable que una moneda".

2.- Warren Buffet: Veneno de ratas al cuadrado

Warren Buffet siempre ha hablado abiertamente en contra de las monedas digitales

Sin duda Warren Buffet ha sido una de las voces más enfáticas en contra de Bitcoin. Y es que el presidente de Berkshire Hathaway e inversor tradicional desde hace décadas, se ha pronunciado de modo tan duro contra la moneda digital que sorprende. Una dureza que no ha cambiado a pesar del paso de los años. Tampoco ha flexibilizado su dura posición con el aumento actual de Bitcoin. Él decidió que este año su inversión estaría destinada al oro.

En febrero de este año el inversionista multimillonario, de 90 años de edad, en entrevista con el medio CNBC, insistió en que las monedas digitales no tienen valor intrínseco, y dejó en claro que nunca sería dueño de ninguna. A su juicio, Bitcoin no tiene ningún propósito real, por lo que no ha logrado el uso convencional. De las monedas digitales solo dice: "No puedes hacer nada sino venderlas a otra persona".

Las declaraciones más famosas de Buffet están en una frase que dijo en 2018 y que aún se repite en los medios: "Bitcoin es veneno de ratas al cuadrado"

3.- Peter Schiff: Esquema piramidal

Este mes el reputado inversor del mercado del oro , Peter Schiff, quien además es uno de los principales detractores de Bitcoin, nuevamente se pronunció en contra de la principal moneda digital. Según él , el reciente aumento visto en su precio no es evidencia de que sea el mejor activo de valor en la actualidad. Así lo expresó en Twitter: "El reciente aumento de Bitcoin en relación con el #Oro no prueba de ninguna manera que #Bitcoin sea una reserva de valor superior. Los inversionistas de mayor calibre acuden en masa a los activos de riesgo y evitan los que sirven como refugio en todo el mundo. Al ser el activo más riesgoso de todos ellos, Bitcoin lo compran como parte del mercado de riesgo".

El inversor ha hablado en innumerables ocasiones contra la criptomoneda. En julio de este año dijo que era un "esquema piramidal".

4.- Bill Gates: inversiones sin valor

Bill Gates nunca ha hablado muy mal de la moneda digital, pero si ha expresado sus reservas sobre la misma

La verdad es que desde hace rato que Bill Gates, cofundador de Microsoft, no habla sobre Bitcoin, ni bien ni mal. Sin embargo, fue crítico y mucho. Hace un par de años, el magnate de la tecnología dijo que apostaría en contra de él si pudiera, porque cree que las monedas digitales son inversiones sin valor de las que las personas se benefician al comprometer sus propiedades a un "tonto mayor" que ellos mismos.

Aunque en ese momento admitió que la tecnología Blockchain puede ser muy útil, considera que las monedas digitales no son más que inversiones locas y especulativas. Dijo: "Bitcoin e ICO, creo completamente que son algunas de las cosas más locas y especulativas en las que podrías invertir".

Mucho antes, en 2015, el empresario Bill Gates dijo que no veía a Bitcoin como el sistema dominante del futuro.

5.-Steve Forbes: Filete un día, comida para perros otro

El magnate de los medios Steve Forbes, presidente de Forbes INC, reconoció en una entrevista a mediados de este año que Bitcoin ayuda a los ciudadanos que viven en economías destruídas por los gobiernos.

Señaló que las cripto surgieron como un "grito de auxilio" tecnológicamente avanzado, comparándolas con las políticas de los gobiernos (como el de Estados Unidos) que recurren a la flexibilización cuantitativa y al crédito gratuito para revitalizar sus economías.

Sin embargo, esa declaración parece ser la única positiva de Forbes, el cual la usó más bien como crítica al gobierno de Estados Unidos de imprimir dólares sin asidero. En la entrevista de junio criticó la volatilidad masiva en los mercados de BTC.

Añadió que para él el límite estricto del suministro de Bitcoin de 21 millones de monedas no es garantía de que crecerá su valor: afirmó que fue un error del creador al creer que "si restringía el suministro se crearía valor". En este sentido afirmó que el dinero está destinado a facilitar el comercio, no a "controlar la economía", por lo que según él las formas monetarias escasas "se convierten en un impedimento para el comercio", indicó Diario Bitcoin.