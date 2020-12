Un análisis sugiere que el precio del Bitcoin llegará hasta los u$s 590.000: ¿es posible?

En el marco de una suba en el valor del precio de Bitcoin (BTC), en la que ayer superó su propio récord anual, la actual tendencia alcista de la criptomoneda podría enviarla y dejarlar en un valor de u$s 590.000, según un indicador previsto para esta semana.

Avalada por el recurso de análisis en cadena Glassnode, el índice de Ganancias y Pérdidas No Realizadas (NUPL) alcanzó un nivel que históricamente lanzó el precio de Bitcoin a un orden altamente superior.

Next $BTC global top according to Net Unrealized Profit/Loss (NUPL): $133k - $590kWhat?NUPL is at 0.62 and predicts tops at 0.8+Previous price increases for NUPL to get from 0.62 to the top:2011: +3000%2013: +800%2013: +600%2017: +1200%Just getting started #Bitcoin pic.twitter.com/MkYBM9mqlW — Rafael Schultze-Kraft (@n3ocortex) November 30, 2020

Pero además, la última señal alcista fue informada y subida a Twitter por el CTO de la compañía, Rafael Schultze-Kraft, el 30 de noviembre. En ese momento, el BTC/USD ya estaba haciendo nuevos máximos históricos en varios exchanges.

El NUPL actualmente reside en 0.62. Y una vez que alcanzó este nivel se inició una tendencia alcista que solo retrocedió una vez que Bitcoin llegó a un nuevo margen de precios.

No obstante, en 2011, el precio de BTC se expandió en un 3.000%, récord después del evento NUPL, mientras que a principios de 2013 se expandió un 800% y luego otro 600% en ese mismo año. Pero en 2017, el año en el que Bitcoin alcanzó su máximo histórico, el aumento producido fue del 1.200%.

El índice NUPL mide la proporción de monedas en la red que tienen ganancias frente a las que no los tienen. Construido alrededor de un valor cero neutro, cuanto más se aleja el índice, más se beneficia la red. Las lecturas negativas también significan pérdidas mayoritarias.

"El NUPL está en 0.62 y predice los topes en 0.8+", señaló en Twitter Schulze-Kraft junto a un gráfico.

En base a un posible escenario de 0.8 como tope o más, se abre la puerta a que el BTC llegue a un máximo de entre u$s 133.000 y u$s 590.000.

"Esto está recién comenzando", concluyó en su tuit.

Por otro lado, en el contexto de ayer, impulsó a un ya confiado y conocido analista que había dicho desde hace tiempo que el rendimiento de este año, que según él sería "como un reloj".

???? My fellow bitcoiners, the bull market is upon us. Like clockwork November red dot closed above all other red dots .. at $19,700 .. a new #bitcoin ATH. This is just the beginning. We will see volatility (e.g. -35%), but also new ATH's. Enjoy the ride!???????????? pic.twitter.com/27fmkCOoEY — PlanB (@100trillionUSD) December 1, 2020