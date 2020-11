¿Mala suerte?: un día antes de su caída, Kiyosaki tuitó que el valor de Bitcoin llegaría a la luna

La semana pasada Bitcoin estuvo muy cerca de superar su récord histórico de 2017, aunque esta semana sufrió una fuerte baja de casi u$s 3.000

El controversial autor del bestseller "Padre rico, padre pobre", y reconocido gurú de las finanzas, Robert Kiyosaki, volvió a tuitear sobre Bitcoin y su buena racha.

Kiyosaki siempre se proclamó a favor de la criptomoneda y en muchas ocasiones causó revuelo en Twitter por sus mensajes y predicciones acerca del valor de popular moneda digital. Que cabe aclarar que la semana pasada estuvo muy cerca de superar su récord histórico de 2017, aunque esta semana volvió a bajar.

Bitcoin going to the moon. Great news. Gold and silver going down. Even better news. Buying opportunity especially silver. If gold hits $1750 and silver $19.00 back up the truck. Be aware. Great times ahead for gold , silver and Bitcoin. Take care. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) November 26, 2020

Los tuits

"Bitcoin va a la luna. Grandes noticias. El oro y la plata están bajando. Incluso mejores noticias. Oportunidad de compra, especialmente de plata. Si el oro llega a u$s 1750 y la plata a u$s 19, den marcha atrás. Estén atentos. Se avecinan grandes tiempos para el oro, la plata y Bitcoin. Tengan cuidado", afirmó Kiyosaki.

Sin embardo, el auto del bestseller tuiteó al respecto justo el último día de esta semana en el que Bitcoin estuvo sobre los u$s 19.000, ya que ayer la moneda sufrió una gran caída de casi u$s 3000.

Desde aquel momento, Kiyosaki no volvió a pronunciarse sobre el tema, pero sin duda, igual a este precio Bitcoin sigue siendo la gran inversión de 2020, con ganancias al día de hoy de 136% para quienes compraron el primero de enero de este año.

Con más de 1.4 millones de seguidores en su cuenta en la red social preferida para armar polémica, su tuit recibió más de 150 respuestas de todo tipo.

Por ejemplo, el usuario preguntó: "Me sorprende que sugieras Bitcoin. Entiendo el valor de la tecnología Blockchain, pero no cómo la gente valora Bitcoin. Me encantaría saber por qué crees en eso".

Por su parte, Kiyosaki no respondió, pero el usuario Denny Morales respondió por él: "Debido a que el valor de Bitcoin está en su libertad, los bancos incluso están entrando porque ven el valor. Recuerde que, como todo lo que creamos, el valor incluso del oro sería inútil si no creyera en él. La creencia es el valor". Mientras, el usuario @tylerbattery dijo: "La plata será un metal industrial. Bitcoin prosperará y el oro ocupará el segundo lugar".

Bitcoin boom beating gold and silver. What does that mean? It means you better buy as much as you can now. Train is moving. Dollar dying. Silver still affordable for everyone. As dollar crashes what counts is not price but how many coins of gold, silver, or Bitcoin you own. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) November 13, 2020

"El boom de Bitcoin supera al oro y la plata. Qué significa eso? Significa que es mejor que compre todo lo que pueda ahora. El tren se está moviendo. Dólar muriendo. La plata sigue siendo asequible para todos. A medida que el dólar cae, lo que cuenta no es el precio, sino la cantidad de monedas de oro, plata o Bitcoin que posee", tuitó el autor del bestseller.

Pero además, el gurú financiero también estuvo tuiteando una vez conocido el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y con la vitoria de Joe Biden, Kiyosaki tuiteó sobre el panorama actual y hacia donde él cree que irá la sociedad.

Did Radical left Socialism win? Has capitalism lost? No way. Most exciting times ahead. Economy to fail because US dollar, US politics & Social media corrupt. Many new opportunities radical left socialist will never see. Keep buying more gold silver and Bitcoin. Take care. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) November 8, 2020

"¿Ganó el socialismo radical de izquierda? ¿Ha perdido el capitalismo? De ninguna manera. Los tiempos más emocionantes están por delante. La economía fracasará debido a la corrupción del dólar estadounidense, la política estadounidense y las redes sociales. Muchas nuevas oportunidades que los socialistas de izquierda radical nunca verán. Sigue comprando más oro, plata y Bitcoin. Cuídate".

Pero además, en un tuit anterior, Kiyosaki se había manifestado a favor de Trump, alegando los dos libros que escribieron juntos, con el todavía presidente en ejercicio, y que las familias son amigas.

En lo que va del 2020, al menos seis veces el año, Kiyosaki brindó contundentes declaraciones a favor de la criptomoneda, ya que al parecer el auto del bestseller es un ferviente fanático de Bitcoin.