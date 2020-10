Novedoso sistema convierte a tu celular en una terminal de pagos: cómo funciona y quién lo trae a la Argentina

Con sólo bajarse una app el comerciante podrá transformar su teléfono o su tablet en una terminal de pagos y el cliente utilizará una tarjeta virtual

La preferencia por el efectivo es una costumbre muy arraigada entre los argentinos. No obstante, la pandemia obligó no sólo a digitalizar aspectos como el trabajo, la educación y hasta las compras de víveres, sino que también motorizó la adopción de los pagos digitales.

Si bien era una tendencia que venía en aumento, en mayor medida por el avance de las fintech y los códigos QR, más la expansión de las tarjetas contactless, la cuarentena no hizo más que acelerarlos para evitar el intercambio de billetes, posible vector de contagio del coronavirus.

Durante la cuarentena, el 62% de los argentinos admite que aumentó las transacciones con medios digitales, casi duplicando el promedio en Latinoamérica. Además, cuatro de cada 10 reconoce que la pandemia provocó que probaran por primera vez estas herramientas, indica un estudio de Kantar.

En este punto, Del Valle, Senior Vice President de Digital Partnerships para Latinoamérica y el Caribe de Mastercard, asegura que el 75% de las terminales de pago de la Argentina (POS) ya acepta contactless y avanza en llevar esa experiencia al celular y otros dispositivos conectados para que los usuarios los utilicen en lugar de la tarjeta.

Los sistemas de pago mediante tecnología contactless han tenido un crecimiento durante la pandemia

El rol de Visa

Es en base a estas tendencias que Visa ha lanzado un novedoso sistema de pago, que revoluciona todo el ecosistema actualmente existente: "Tap to Phone".

Tap to Phone transforma la generación actual de teléfonos inteligentes y tabletas Android en terminales de punto de venta basados ​​en software sin contacto y sin hardware adicional.

Los vendedores descargan una aplicación, y después de registrarse y seleccionar su banco participante, pueden comenzar a aceptar pagos sin contacto en minutos. La tecnología se basa en la seguridad de una transacción de chip EMV, en la que cada transacción contiene un criptograma dinámico que no se puede reutilizar.

Después de las pruebas realizadas durante el último año, la herramienta ya está disponible en varios países de Europa, Oriente Medio, África, Asia Pacífico y América Latina. Brasil, Italia, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido seguirán en breve.

Visa dice que con el mundo cada vez más recurriendo a los pagos digitales en medio de Covid-19, Tap to Phone puede ayudar a millones de pequeñas y microempresas a acceder rápidamente a la economía digital, prevenir la pérdida de ventas y mejorar el flujo de caja.

Con la creciente migración hacia los pagos digitales en medio de COVID-19, una aplicación móvil simple puede ayudar a los vendedores de todo el mundo a aceptar pagos sin contacto de forma rápida y segura mientras mejora la experiencia de pago para los clientes.

Como parte del compromiso de Visa de habilitar digitalmente 50 millones de pequeñas y microempresas, se espera que Tap to Phone ayude a las empresas a acceder a la economía digital, evitar la pérdida de ventas y mejorar el flujo de caja al aceptar pagos sin contacto en cualquier lugar y en cualquier momento. La prueba piloto de la herramienta el año pasado fue testigo de un aumento en el número de vendedores en un 200% y ahora está disponible en numerosos países de Europa, Oriente Medio, África, Asia Pacífico y América Latina.

Con todo, el programa Tap to Phone alivia los problemas tradicionales que implica aceptar pagos con tarjeta, como la necesidad de comprar e instalar costosos terminales POS físicos o perder para incorporarse a un sistema de pago, así como encontrar un banco adquirente.

Según un informe de Visa, los restaurantes informales, el transporte y la compra de comestibles son actualmente las categorías más habituales en las que se utilizan estas soluciones para facilitar la experiencia de pago. Además, reduce las filas o las aglomeraciones en los comercios a la hora de abonar, lo que se alinea con las normas de distanciamiento social y sirve de solución para el pago del delivery "contra entrega", eliminando la necesidad de efectivo y el contacto físico. Son útiles también para las ventas ambulantes. En otros países en los que se hizo la prueba piloto, como Japón o Bielorrusia, la tecnología se utilizó con éxito para pagar el transporte público, sin máquinas para extender boletos ni tarjetas adicionales.

Oportunidad

Dos mil millones de dispositivos Android a nivel mundial podrían transformarse en máquinas de aceptación de pagos.

Tap to Phone es una promesa particular para los 180 millones de micro y pequeños comerciantes (HSH) de todo el mundo, donde menos del 10% de los HSH en muchos mercados emergentes actualmente aceptan pagos digitales.

En una encuesta realizada por Visa, el 63% de los HSH dijeron que probablemente implementarían Tap to Phone en sus propios negocios y más del 50% de los consumidores dijeron que probablemente usarían Tap to Phone si se les ofreciera. "Fue hace solo cinco años cuando Visa se propuso habilitar virtualmente cualquier IoT o dispositivo móvil para realizar pagos y ahora, hoy, permitimos que muchos de esos mismos dispositivos acepten pagos de una manera muy simple con Visa Tap to Phone", dijo Mary Kay Bowman, directora global de soluciones para compradores y vendedores de Visa. "Con miles de millones de teléfonos en todo el mundo listos, la oportunidad que se presenta al encenderlos como dispositivos de aceptación de pagos es enorme. Visa Tap to Phone podría ser una de las formas más profundas de reinventar la experiencia de compra física ". Tocar para pagar, o pagos sin contacto, está creciendo rápidamente en la era Covid-19. Visa ha visto crecer los pagos de tap to pay en un 40% año tras año. En una encuesta reciente de Visa, casi la mitad de los consumidores (48%) dijeron que no comprarían en una tienda que ofrece solo métodos de pago que requieren contacto con un cajero o una máquina compartida como un lector de tarjetas, por lo que es fundamental para las empresas expandir sus métodos de aceptación. más allá del efectivo.

Visa nuevamente presenta un sistema para estar a la vanguardia de los pagos digitales

Según los datos de Visa, las comidas informales, los recursos para viajes y los comestibles son actualmente la categoría de uso más habitual de las soluciones softPOS. Sin embargo, Tap to Phone puede mejorar la experiencia del consumidor de formas adicionales, que incluyen:

* Rompiendo líneas: Con mandatos de distanciamiento social de seis pies en efecto, las líneas pueden volverse abrumadoras. Tap to Phone ayuda a los empleados a pagar a los clientes rápidamente, en cualquier lugar de la tienda;

* Tránsito: en Japón y Bielorrusia, Visa fue la primera en mostrar cómo Tap to Phone puede ayudar a eliminar la necesidad de máquinas expendedoras de boletos independientes y hardware de validación adicional para conductores;

* Empresas nómadas y basadas en servicios: realice una venta desde cualquier lugar y reciba un pago en el acto sin tener un punto de venta de línea dura ni agregar accesorios de pago; y

* Pago contra entrega: Tap to Phone disminuye la fricción cuando los consumidores pagan por la entrega, eliminando la necesidad de efectivo y limitando el contacto durante la transacción.