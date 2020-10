Caso inédito: los códigos QR llegaron a un rubro impensado

Mucha gente se conforma con que, el día de mañana, sus lápidas digan su nombre y las fechas de nacimiento y muerte, Sin embargo, otros desean que todo aquel que pase por el cementerio pueda conocerlos a fondo. Éste era el caso del hombre que yace en la tumba que encontró Justin Joque, un bibliotecario de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, que publicó en Twitter una foto de su insólito hallazgo: una lápida con QR.

En la búsqueda de que todos sus logros vivan más allá de su tiempo en la tierra, el dueño de esta parcela habría dejado en claro a sus familiares el tipo de inscripción que deseaba para la piedra.

I hope I anonymized it well enough; so here it is pic.twitter.com/UH9vmBujx5 — Justin Joque (@jjoque) October 10, 2020