PayPal lanza su primera tarjeta de débito junto a Mastercard: conocé cómo funciona

Mastercard es una de las tarjetas líderes en el mundo, por esto los clientes PayPal con cuenta de empresas pueden ahora gastar sus fondos disponibles

PayPal y Mastercard han anunciado el lanzamiento de la tarjeta PayPal Business Debit Mastercard en España, junto a otros mercados europeos, ofreciendo a los clientes con cuentas PayPal Business acceso instantáneo a sus fondos disponibles en su cuenta PayPal y reembolsos ilimitados del 0,1% en todas las compras realizadas con la tarjeta tanto en tienda física como online que cumplan los requisitos.

Esta tarjeta de débito para empresas está ahora disponible en cinco nuevos países europeos: Austria, Francia, España, Irlanda e Italia, que se suman a los ya existentes Alemania, Estados Unidos y Reino Unido.

La tarjeta

Mastercard es una de las tarjetas más aceptada en todo el mundo, lo que significa que los clientes PayPal con cuenta de empresas pueden ahora gastar los fondos disponibles que tengan en sus cuentas PayPal en las más de 52 millones de ubicaciones donde se acepta Mastercard.

La tarjeta de débito no tiene tarifas por transacción ni tarifas de conversión de divisas de PayPal, y tiene una tarifa de 2€ por cada retirada de efectivo en cajeros automáticos en todo el mundo.

La tarjeta PayPal Business Debit Mastercard llega en un momento en que los propietarios de negocios en todo el mundo necesitan acceso a sus fondos disponibles en la cuenta PayPal

Con el programa de reembolso del 0,1% en las compras que cumplen los requisitos, PayPal paga más de u$s 45 millones a los propietarios de negocios cada año.

La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba incluso a las pequeñas empresas más sólidas, y esta disponibilidad ampliada de la tarjeta PayPal Business Debit Mastercard llega en un momento en que los propietarios de negocios en todo el mundo necesitan acceso a sus fondos disponibles en la cuenta PayPal más que nunca.

A medida que las empresas vuelven a abrir sus puertas, será vital para su supervivencia poder comprar productos y servicios de forma cómoda y ser recompensados con dinero extra.

"Cada día que pasa en que los pequeños negocios no reciben los ingresos y el apoyo que necesitan, el riesgo de quiebra aumenta. Como industria, debemos hacer que los pequeños negocios puedan acceder a sus fondos disponibles rápido de la forma más sencilla posible, y nuestra expansión de la tarjeta PayPal Business Debit Mastercard hace precisamente eso", explicó Jacob de Geer, Vicepresidente de Productos para Pymes e iZettle en PayPal.

David Dechamps, Vicepresidente Senior de Pagos Digitales en Mastercard Europa señaló que: "Apoyar a los pequeños negocios es una parte indispensable de la recuperación económica. Con ese fin, queremos que los pequeños negocios accedan, de la forma más fácil y cómoda posible, a sus fondos disponibles. En Mastercard estamos encantados de ser el socio preferido de PayPal para emitir tarjetas de débito a los clientes Business".

Sin interés

Por otro lado, semanas atrás PayPal ha introducido una nueva opción de crédito en cuotas para los usuarios, llamada "Paga en 4". El nuevo servicio ofrece la capacidad a los clientes de pagar las compras, sin intereses, en cuatro pagos separados. Por ahora, el servicio solo está en Estados Unidos

Este servicio se añade a su cartera de soluciones Pay Later de PayPal, que también cuenta con la línea de crédito rotativo de Crédito de PayPal y sus Easy Payments. Pay in 4 permitirá que los clientes puedan pagar sus compras de entre u$s 30 y u$s 600 en un período de seis semanas.

Los clientes que utilicen Pay in 4 de PayPal harán un primer pago y, después, se realizarán tres cuotas de forma automatizada sin tasas ni intereses

Los vendedores que quieran incluir esta nueva modalidad de pago lo podrán hacer de manera gratuita sin pagar una tarifa extra.

Los clientes que utilicen Pay in 4 de PayPal harán un primer pago y, después, se realizarán tres cuotas de forma automatizada sin tasas ni intereses. Además, las personas que utilicen esta forma de pago podrán administrarlos a través de su cartera de PayPal.