¿Se acerca el fin del efectivo en la Argentina?: el BCRA y las fintech alistan el QR interoperable

La Cámara Argentina de Fintech y el Banco Central ya se encuentran discutiendo los detalles de dos proyectos que buscan digitalizar los pagos

El diálogo entre el Banco Central y las fintech se intensificó en las últimas semanas. El objetivo principal es claro: definir el futuro de los sistemas de pagos digitales, que crecen a paso firme en Argentina.

Con la finalidad de ampliar y sumar nuevas plataformas a un sistema dominado casi en exclusividad por Mercado Pago, un conglomerado compuesto por importantes empresas privadas, bancos y representantes del sector fintech presentó al BCRA un proyecto para transformar por completo las reglas de juego a través de una propuesta por demás innovadora: los QR interoperables.

Es decir, el código QR de cualquier fintech que haya logrado "reclutar" al comercio podrá ser leído por su billetera digital o la de un competidor, evitando que el usuario deba tener más de una aplicación instalada o que el negocio se suba a más de una plataforma.

Luego de este primer acercamiento, el organismo monetario no se quedó de brazos cruzados y contestó con su propia iniciativa llamada "Transferencias 3.0", más ambiciosa e integral.

"La propuesta de QR interoperable que llevamos es un puntapié, pero claramente el Banco Central venía trabajando en su propio proyecto", señala a iProUP una alta fuente del ecosistema fintech que prefiere el off the record mientras duren las negociaciones.

En este marco, Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina de Fintech, señala a iProUP que, más allá de que coexistan dos iniciativas (Transferencias 3.0 del BCRA y QR interoperable de las fintech), lo importante es que haya un espíritu colaborativo entre las partes: "La idea es fomentar la economía, los pagos digitales y la inclusión financiera".

El plan "Transferencias 3.0" propuesto por el Banco Central está orientado a crear un sistema que reemplace el DEBIN (Débito automático) y los PEI (Pagos Electrónicos Inmediatos). Concretamente, se tratará de una plataforma única, con "mejor tecnología", en la que convivirán tarjetas de débito, crédito, pagos con QR y otros sistemas como el pago asociado a un DNI o un celular.

Además, se podrá utilizar este servicio a través de las distintas redes, que incluyen a COELSA, Interbanking, Prisma y Link. "QR es un disparador, ya que al final la plata se debita de una cuenta bancaria", explican fuentes vinculadas al proyecto.

Pero hay más: la entidad dirigida por Miguel Pesce no se limita a hablar de una plataforma nueva, sino que avanza un paso con la propuesta de incentivos económicos para aquellas empresas que se sumen al proyecto, que consiste en dos partes:

Tasa de intercambio : el adquiriente que se encargue de añadir comercios se quedará con el arancel más alto . "El Banco Central entiende que faltan adquirientes, porque hay negocios que cobran en efectivo pero quieren pasar a medios electrónicos", explican

Comisión a comercios: esta primera presentación, sujeta a cambios, establece que los que posean ingresos menores a $400.000 mensuales no pagarán tarifa alguna

Este último punto, que en una primera instancia fue observado de reojo por algunos jugadores del sector, recibió cambios desde el Central, ya que aseguran que la gratuidad iba a quitar el esfuerzo de las empresas para darle servicios a pequeños comerciantes.

Si bien el tramo gratuito fue eliminado del proyecto, buscarán incentivar a los pequeños comercios al tener 3 primeros meses sin pago de comisiones.

"Los adquirientes no se verán incentivados a sumar empresas pequeñas que no superen los $400.000 de facturación mensual ya que hacerlo les representa un gasto importante para luego no cobrarles comisiones", aseveran.

Por otro lado, en un primer momento se habló de una comisión fija del 0,6% que se dividía 0,4% para el adquiriente y 0,2% para la billetera digital o banco. Sin embargo, hoy se baraja una comisión del 0.8%.

En una primera etapa, el proyecto estipulaba comenzar con las operaciones en octubre. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que todavía quedan muchos detalles por revisar antes de lanzar a las calles el sistema.

La propuesta de las fintech

La respuesta del BCRA llega luego de que la Cámara Argentina de Fintech presentara en julio un documento, que contiene la firma de 50 empresas de todos los tamaños, para desarrollar un mecanismo muy ansiado dentro de todo el ecosistema: el QR interoperable.

"La iniciativa del QR interoperable decidió procesos, tecnologías y sumó voluntades del ecosistema de modo tal de apuntalar una aceptación masiva", revela a iProUP un representante del sector muy escuchado por sus pares.

Este sistema (QR interoperable) es ampliamente dominado por Mercado Pago, que actualmente cuenta con una red de 700.00 comercios en todo el país. En caso de avanzar con esta iniciativa, el gigante del ecommerce -también firmante del proyecto- deberá amoldarse a las nuevas reglas de juego.

"Mercado Libre se verá en un principio perjudicada, ya que hizo todo el primer esfuerzo y realizó un trabajo muy grande para crear el ecosistema. Eso le facilitó el camino al resto, pero la realidad es que hoy tiene un sistema cautivo", explica un fuerte jugador del sector fintech.

Sin embargo, de cara al mediano plazo, la empresa fundada por Marcos Galperin "tiene mucho para ganar", con más de 10 millones de comercios en todo el país que se podrían sumar a la iniciativa.

La propuesta de las fintech (que incluye a Mercado Pago), tal como indica el borrador al que tuvo acceso iProUP en exclusiva, "tiene como objetivo disponibilizar pagos digitales en cada celular y en cada comercio del país, generando un esquema de comunicación robusto entre los distintos actores, conveniente tanto para usuarios como para comercios".

"El Banco Central trabaja con esto desde hace años. Por la pandemia y la natural evolución de la tecnología se aceleran las cosas. Transferencias 3.0 es un norte común entre todas las partes y la Interoperabilidad QR es un primer paso que se puede probar como un valor real para todo el ecosistema", asegura Plaza.

Según la Cámara Fintech, el QR interoperable valorizará a todo el sistema

Allí, las empresas participantes, que incluye a bancos y fintech, proponen simplificar la experiencia del usuario y reducir costos para el sistema, con el objetivo de ampliar la aceptación de los pagos digitales y lograr una mayor capilaridad. Entre los principales puntos se destacan:

Utilizar las base del DEBIN QR y que COELSA sea el proveedor del servicio de integración y compensación

Un sistema "abierto, equitativo y universal" que permita a los usuarios abonar con cualquier billetera y que el comercio pague las tarifas específicas de cada banco o tarjeta

Reducir el uso de efectivo a su mínima expresión para impulsar la inclusión financiera, formalizar la economía y promover el desarrollo

"Queremos que cualquier ente financiero o banco pueda hacer uso de esta solución única", explica a iProUP otra fuente que pisa fuerte en el ecosistema fintech.

Según detalla el documento, cada parte que se incorpore al sistema deberá suscribir:

Un acuerdo marco de adhesión , que se celebrará con COELSA y establecerá las condiciones de conexión y los principios para la interoperabilidad

, que se celebrará con COELSA y establecerá las condiciones de conexión y los principios para la interoperabilidad Un convenio estandarizado y bilateral con cada uno de los participantes, que fijará reglas comerciales y obligaciones recíprocas, incluyendo pautas para la resolución de conflictos

En este proyecto, la firma del primer acuerdo será condición necesaria para celebrar los acuerdos bilaterales y participar del sistema. La integración a COELSA deberá efectuarse mediante un banco que garantizará el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los participantes que integre.

Los distintos players coinciden en la importancia del desarrollo de la Interoperabilidad QR y en que es una herramienta clave para reducir los costos de los servicios financieros, gracias a su infraestructura de simple uso e implementación, sin gastos en equipos físicos para procesar los pagos.

Lo que viene

Las propuestas de ambas partes están sobre la mesa y las discusiones, que antes eran en las oficinas del Banco Central, ahora se mudaron a salas virtuales de Zoom. Si bien "el lobby y la burocracia" pueden demorar algunas de decisiones, todos coinciden que este es un gran puntapié inicial para "generar un sistema saludable".

Además, desde ambas partes aseguran que ayudará a combatir el mercado informal y el uso del efectivo a través de una plataforma que sea conveniente tanto para los comerciantes, bancos, emisoras y plataformas de pago como para los usuarios.

Más allá de la definición del Banco Central, que probablemente demore más tiempo en reglamentarse e implementarse, desde las fintech quieren avanzar en paralelo con su proyecto: aseguran que se podrá instalar de forma mucho más veloz, pero siempre respetando el marco que plantee el Central.

Ignacio Plaza, de la Cámara Fintech, asegura que la entidad respetará el marco que plantee el Banco Central

"No queremos hacer algo que después haya que deshacer", suma otra de las grandes firmas del proyecto elaborado por la Cámara Fintech. Para eso, la entidad propuso un despliegue en tres fases:

Puesta en marcha del piloto con cuatro emisoras y cuatro facilitadores o adquirentes que trabajarán con COELSA para integrar el servicio de DEBIN QR Sumar jugadores para probar el sistema y adicionar la integración a nuevas Plataformas de Interfaz de Aplicaciones (API) para asegurar la buena conexión de datos entre los participantes Seguir integrando jugadores, detectar errores y hacer las pruebas de liquidación y compensación

"Hay un interés común de digitalizar el dinero de todos los actores del sector bancario, medios de pago y el Gobierno", concluye el presidente de la Cámara Fintech.

Con las cartas sobre la mesa, los distintos jugadores del ecosistema ahora deben afinar sus proyectos, pulir detalles y alinear metodologías de trabajo e incentivos económicos.

El norte parece estar claro y los participantes están de acuerdo en que resulta necesario el desarrollo de un ecosistema digital, transparente y que vaya minimizando el uso del cash.