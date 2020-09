El "ABC" de las criptomonedas: qué son, cómo funcionan y para qué sirven

Las criptomonedas o criptodivisas son ya un activo importante en la cartera de cientos de miles de argentinos. ¿Cuáles son las más importantes?

Las criptomonedas vienen avanzando a pasos agigantados en la Argentina, aunque muchas personas (la mayoría) aún desconocen las criptomonedas qué son y cómo se utilizan.

Muchos confunden las criptomonedas con el Bitcoin. En realidad, esto último es el nombre de la criptomoneda más conocida y exitosa hasta el momento, y una de las primeras en ser desarrollada a nivel global, por lo que su nominación terminó casi por ser sinónimo de toda la categoría.

Y si bien los Bitcoin son una criptomoneda muy importante, no todas las criptomonedas son Bitcoin. Es una confusión muy común si no sabes de criptomonedas y qué son.

En la siguiente nota te explicamos qué son las criptomonedas, para qué se pueden usar y cómo.

Criptomonedas: ¿qué son?

¿Qué son y para qué se pueden usar las criptomonedas?

En principio, como su nombre lo indica, las criptomonedas están desarrolladas en el mundo digital y son para ser utilizadas principalmente en la economía digital global, que tanto avanzó en los últimos meses de pandemia. También se las conoce como criptodivisas o criptoactivos.

Cripto es porque este dinero digital se intercambia mediante el uso de una criptografía. La misma está cifrada, por eso cada operación digital es más segura que una tradicional.

Cada transacción es un archivo en una base de datos, que cuenta con claves públicas del remitente y el destinatario y la cantidad de monedas transferidas. Una vez que la transacción es confirmada por los usuarios los denominados "mineros" son los únicos que las marcan como legítimas resolviendo un rompecabezas criptográfico. Después, cada nodo de la red lo agrega a su base de datos.

La base de datos que le da sustento no es una reserva que se guarda en un lugar único y físico sino que puede ser descargada por los usuarios. Por eso es que cada cambio debe ser registrado, sino no tiene sustento. Esto último quiere decir que todas las operaciones de compra-venta o intercambio están registradas, que son rastreables y que cuentan con un comprobante.

Las criptomonedas se compran, venden o intercambian en "exchanges" o casas de intercambio y también se pueden "minar", un proceso que explicaremos más adelante en este artículo.

Pero es necesario aclarar que todas las representaciones físicas que vemos de las criptomonedas o los Bitcoin, así sea en una fotografía, un video, o en un pequeño objeto similar a una moneda, no tienen valor real. Son solo una representación gráfica de un activo que es 100% digital.

La gran diferencia entre las monedas tradicionales y las criptomonedas es que son descentralizadas. No las regula ninguna nación ni Banco Central, sino que se sostienen por el valor y los consensos que logran sus usuarios. Esto, en comparación con las monedas tradicionales emitidas por una autoridad nacional, las vuelve un poco más independientes de las crisis económicas o de la inflación que sufra un determinado país. Por eso están siendo adoptadas rápidamente como reserva de valor tanto en la Argentina como en Venezuela.

En este ecosistema financiero descentralizado no hay una entidad que dicte las normas sino que los usuarios de criptomonedas pueden realizar, por ejemplo, Bitcoin Improvement Proposal (BIP), es decir, sugerencias para mejorar el protocolo, en este caso de los Bitcoin. Cuando se logra consenso en torno de una propuesta, se comienza a aplicar a la criptomoneda en cuestión.

Otra gran diferencia es que al ser una moneda descentralizada las ciptomonedas no se rigen por ninguna política monetaria particular. El Bitcoin por ejemplo es una criptomoneda de la cual se sabe desde su fundación que habrá en total 21.000.000 y no está derivado de la emisión que realice ningún país.

Esas criptomonedas quedan registradas en una gran base de datos compartida y completamente trazable llamada "blockchain" o "cadena de bloques", otra de las grandes diferencias con la moneda tradicional.

Diferencias: criptomonedas, moneda virtual y dinero digital

Qué son las criptomonedas y por qué no son dinero digital o moneda virtual

Ahora que ya sabés qué son las criptomonedas, también es necesario aclarar que la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) aclaró hace poco las diferencias entre criptomonedas, moneda virtual y dinero digital.

Dinero digital hace referencia a todo medio de intercambio monetario por el ciberespacio. Por ejemplo, si realizas una transferencia electrónica de un banco u otro, estás usando dinero digital. Dicho en otras palabras, el dinero digital es dinero real pero expresado en la web.

Hoy mismo, por ejemplo, estás usando dinero digital cuando pagas en un comercio. Tu tarjeta de crédito es una vieja forma de dinero digital. Se basa únicamente en el valor abstracto de una moneda, aún cuando la misma se sustenta en rangos auténticos de la economía.

Por otra parte, la moneda virtual no es dinero real expresado en la web sino que solo tiene valor de intercambio dentro de su contexto digital. Quizás, el mejor ejemplo al respecto lo tenemos en las monedas virtuales que se usan bajo determinados términos de intercambio en los videojuegos.

Finalmente, ¿qué son las criptomonedas y cómo se diferencian del dinero virtual o de una moneda digital?

Una criptomoneda es una suerte de moneda virtual que puede tener valor comercial. Estas se gestan a partir de potencia de minado, para lo cual las personas deben poner a trabajar computadoras para lograr producirlas.

Hay que indicar que las criptomonedas no tienen un ente emisor específico. Reducen el costo de transacción, ya que no necesitan de mediación. Tampoco requieren de agentes financieros. Estas se basan solo en el mundo digital.

Para qué sirven las criptomonedas

Sirven para comprar cosas y como reserva de valor, de manera similar pero no igual a las monedas tradicionales

Si bien muchos de sus promotores usan las criptomonedas como reserva de valor dentro de su portafolio o para realizar transacciones que queden registradas y les reporten una ganancia (es decir, como medio de inversión) hace falta aclarar que las criptomonedas son activos con los que también puedes comprar productos o servicios.

¿Qué puedes comprar con criptomonedas? En principio cualquier cosa que el vendedor acepte intercambiar por este tipo de dinero digital.

Hay vendedores en marketplaces como Amazon que venden a cambio de criptomonedas. En otros países hay incluso cajeros automáticos en los que pueden realizarse transacciones mediante determinadas criptodivisas.

Multinacionales como Microsoft, Dell o Apple aceptan pagos en este tipo de activos. Y sí, hay comercios en los que puedes pagar con criptomonedas.

Tanto para comprar como para intercambiar o gastar tus criptomonedas tenés que primero tener una cuenta en una billetera digital donde tenerlas depositadas una vez que las adquirís.

Las billeteras de criptomonedas no son billeteras digitales cualquiera. Son un software o hardware que permite realizar operaciones de recepción y envío a través de la cadena de bloques o "blockchain" y que funciona a partir de códigos públicos y privados.

Hay varias plataformas que se pueden utilizar y que garantizan la seguridad al momento de comprar criptomonedas. Por ello, es importante elegir una cartera que cumpla con tus necesidades y exigencias a la hora de comprar criptomonedas.

Criptomonedas en la Argentina

La Argentina está entre los mayores tenedores de criptomonedas en el mundo en cantidad de usuarios

En la Argentina ya circulan criptomonedas, y se calcula que unos 900.000 argentinos ya posee alguno de estos activos.

Más aún, Buenos Aires es el segundo principal mercado a nivel mundial, siendo solo superada por Praga (República Checa). En tanto, San Francisco (Estados Unidos) ocupa el tercer lugar del podio, según Forbes.

Esto no es casual sino que en muchos casos tiene que ver con las restricciones que existen en la Argentina para adquirir otros tipos de monedas que no sea el peso nacional. Muchos usuarios de criptomonedas optaron por invertir allí sus ahorros cuando se restringió la compra de otros activos.

No por nada una de las aplicaciones líderes en el mundo para compra y venta de estos activos no tradicionales, Binance, arribó en agosto a Buenos Aires.

Vale la pena aclarar que en la Argentina desde noviembre de 2019 la adquisición de criptomonedas puede realizarse en "exchanges" autorizados solo mediante transferencia bancaria y no ya a través de pago con tarjeta bancaria, de acuerdo a la disposición N°6823 del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Cuáles son las principales criptomonedas

El Bitcoin es solo una de las criptomonedas más reconocidas y utilizadas en todo el mundo

El Bitcoin, como mencionamos, es una de las criptomonedas más reconocidas. Su valor en el mercado suben –un Bitcoin puede valer más de 10.000 dólares- y baja abruptamente a nivel internacional con la misma velocidad, produciendo ganancias o pérdidas millonarias a sus usuarios.

Fue una de las primeras creadas a principios de 2009 tras la publicación del "White Paper" de Satoshi Nakamoto, que proponía la libre circulación del dinero electrónico y de los pagos sin la intervención de una entidad bancaria. Esto lo logró el Bitcoin con el bloque génesis o "blockchain".

En importancia al Bitcoin le sigue Ethereum, una criptomoneda basada en la utilización de contratos inteligentes y la posibilidad de crear aplicaciones descentralizadas, así como la creación de "tokens" sobre su blockchain.

En la Argentina se utiliza también mucho DAI, una criptomoneda considerada estable, cuyo valor está equiparado con el del dólar, a diferencia de lo que sucede con las criptomonedas tradicionales.

En la lista de criptomonedas disponibles hay miles para considerar una vez que saber qué son y de qué se trata este fenómeno. Algunas de las que han ganado reconocimiento son:

Ripple : una criptomoneda que nace en el desarrollo de un sistema de crédito basado en el paradigma de extremo a extremo. Lentamente, ha ganado seguidores y goza de mucha preferencia en el plano internacional. También es conocida con el mismo nombre una plataforma de criptomonedas para transacciones rápidas y baratas.

: una criptomoneda que nace en el desarrollo de un sistema de crédito basado en el paradigma de extremo a extremo. Lentamente, ha ganado seguidores y goza de mucha preferencia en el plano internacional. También es conocida con el mismo nombre una plataforma de criptomonedas para transacciones rápidas y baratas. Litecoin : es una criptomoneda de red P2P (Peer-to-peer) y que se usa con código abierto. Fue lanzada al público en el año 2011, pensada como una alternativa al Bitcoin pero para transacciones más reducidas. Cada litecoin es fraccionado en 100.000.000 unidades más pequeñas, definidas por ocho decimales.

: es una criptomoneda de red P2P (Peer-to-peer) y que se usa con código abierto. Fue lanzada al público en el año 2011, pensada como una alternativa al Bitcoin pero para transacciones más reducidas. Cada litecoin es fraccionado en 100.000.000 unidades más pequeñas, definidas por ocho decimales. Dogecoin: es una criptodivisa, la cual deriva del Litecoin. Su creador es el programador y antiguo ingeniero de IBM llamado Billy Markus. Es una moneda que ha ganado adeptos y que se ha subastado muy bien en varias casas de cambio alrededor del planeta.

Muchos clubes de fútbol han lanzado sus propias cripomonedas, que son apoyadas nada menos que por los fans. Ellos compran los "tokens" de su club y acceden a beneficios, participan de encuestas o votaciones, etc.

Nada menos que el F.C. Barcelona, la Juventus y el Paris Saint Germanine (PSG) son algunos de los clubes que aprovecharon su extensa lista de socios para este negocio. En la Argentina el Club Atlético Independiente lanzó su propia criptomoneda también.

Consejos breves para comprar un bitcoin

Consejos útiles a la hora de comprar Bitcoin

Estos son los puntos principales que conviene que tengas en cuenta a la hora de comprar un bitcoin:

Instalá un monedero de bitcoin offline y configurá una contraseña segura para protegerla.

Configurá una cuenta en Coinbase, recomendable al momento de comprar un bitcoin.

Elegí tu método de pago preferido a la hora de comprar un bitcoin.

Comprá algunos bitcoins.

Qué significa "minar" criptomonedas

Cuáles son las criptomonedas que se pueden "minar"

Ahora que ya sabes qué son las criptomonedas y entiendes que hay de muchas variedades y tipos, será más fácil saber qué puedes hacer con ellas.

Cuando te explicamos qué son las criptomonedas hemos dicho que los "mineros" de criptomonedas son los que confirman y legitiman las transacciones realizadas y luego las difunden para que la red las registre. Son los que son capaces de resolver la criptografía necesaria para concretar una operación, por ejemplo en bitcoin.

"Minar" criptomonedas entonces quiere decir aportar potencia de procesamiento a la computadora para que los cálculos y verificación necesarios para una transacción en ese tipo de activos se completen de forma más eficiente y más rápida.

En retorno por este trabajo los "mineros" reciben su compensación en criptomonedas que salen al mercado y comisiones de las transacciones.

No todas las criptomonedas se pueden minar, pero si es posible hacerlo con las principales como Bitcoin o Ethereum.