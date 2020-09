Es argentino y creó una empresa para revolucionar el mercado financiero con tecnología Blockchain

La firma desarrolla soluciones de tokenización de activos, factoring y transferencia de pagos, que también combinan con loyalty

La tecnología Blockchain es una de las más prometedoras del momento. Con usos reales en casi cualquier industria, la cadena de bloques gana adeptos entre empresas e individuos gracias a sus propiedades fundamentales de descentralización, seguridad e inmutabilidad.

Si bien empezó a tomar relevancia en los últimos años, su popularidad en el mercado se debe a su gran cantidad de usos prácticos, así como a sus propias características naturales. Por ejemplo, los supermercados ya la implementan para trackear el origen de sus productos, fechas de fabricación, entre otros datos. Al mismo tiempo, el consumidor puede acceder a los mismos datos y conocer más sobre lo que está comprando. Este es solo un ejemplo de tantos.

Uno de los sectores que más está aprovechando las bondades de esta tecnología es el financiero.

Hoy en día hay 3 mil millones de personas sub-bancarizadas o desbancarizadas y, en muchas ocasiones, las operaciones cotidianas todavía requieren procesos manuales. Esto provoca que los gastos generales asociados al servicio sean tan altos, y que los que menos tienen simplemente no puedan pagarlos. De hecho, los costos de transacción son tan caros e ineficientes, que los micropréstamos y las microtransacciones quedan invalidados, fuera de sistema.

"Viendo estos problemas se se consolidó el espíritu de Koibanx: solucionamos ese problema de acceso y de costo con una infraestructura digital financiera capaz de implementar reglas y procedimientos que permiten el acceso a cualquier persona", explica a iProUP Leo Elduayen, Fundador & CEO de Koibanx.

Esta empresa argentina, fundada en 2015, es un integrador de soluciones financieras que utiliza tecnología Blockchain. Desarrollan soluciones principalmente de tokenización de activos, factoring y transferencia de pagos, que también combinan con loyalty.

En palabras de su CEO, la firma construyó una plataforma que permite la integración de estas soluciones a las organizaciones tradicionales del sistema financiero (bancos, financieras, aseguradoras, fiduciarias, cooperativas) apalancadas por los protocolos Blockchain más importantes.

Revolución del sistema

Con un objetivo claro, la propuesta de valor de Koibanx está enfocado en la búsqueda de innovación en un sistema que no se caracterizó históricamente en abrazar la innovación. "Veíamos un desincentivo económico a cambiar lo que hoy ya tienen funcionando, a pesar de que son conscientes de la necesidad de hacerlo para servir las nuevas necesidades de los consumidores financieros más actuales", asevera Elduayen.

Motivado por esto, creó su plataforma de manera que pueda funcionar combinada con sistemas legacy, casi como una "capa de abstracción" que permite procesar las transacciones solo conectándose con los sistemas tradicionales para arquear posiciones.

Y esto les jugó a favor: "Nuestro principal dolor al momento de lanzarlo es también, paradójicamente, nuestro mayor asset. La tecnología que usamos, Blockchain, permite llevar balances y cuentas de manera auditable, segura, encriptada. Sobre ella podemos automatizar reglas de autorización y dispersión de pagos".

Esta eficiencia, solo por el nombre de la misma y el desconocimiento inicial del sistema financiero, fue también su mayor dolor a la hora lanzar comercialmente su plataforma: "Hoy, por suerte, esta tendencia ya está totalmente invertida y diría con confianza que prácticamente no encontramos gente en altos cargos del sistema financiero que no conozca la misma o que no vea el valor en ella".

Para empezar a trabajar, la empresa logró levantar una ronda de inversión en la que participaron NXTP Labs y Arfitech, entre otros. Si bien no revelan las cifras y su índice de crecimiento, el CEO asegura que "superaron sus números de 2019".

Asimismo, su primer cliente fue Naranja, con una billetera inicial para procesar comisiones de su fuerza de venta: "Desde allí todo se hizo más sencillo. Hoy en día estamos además trabajando en Argentina con instituciones como Banco de Valores, Rio Uruguay Seguros o en Colombia con bancos como Banco Davivienda y Bancafe y en México con Pretmex, entre otros".

Gracias a su "entrada temprana" en el ecosistema fintech y crypto, la firma ha ganado un kwowhow importante que le ha dado una visión y conocimiento de la tecnología y de la industria: "Este proceso nos ha llevado a crear hoy la única plataforma SaaS de la región que hoy ya está integrada a procesadores de tarjeta, exchanges de criptomonedas, recaudadores de servicios y bolsas de valores. Con lo cual cualquier institución financiera pueda integrarse a nosotros en menos de 4 meses y empezar a procesar sus transacciones con costos y tiempos muy reducidos, automatizando autorizaciones y estando conectados a todos los aspectos del sistema financiero ‘real’".

Con más de 20 personas repartidas en 3 países (Argentina, Colombia y Uruguay), su CEO tiene su objetivo entre ceja y ceja: "De lunes a domingo solo pensamos en una cosa: interconectar el sistema financiero de la región para que cualquier hijo de vecino, no importa si es cliente del banco más importante o de la cooperativa más recóndita, pueda hacer un pago con la facilidad que envía un mensaje de Whatsapp".

Cambios profundos

Al igual que casi todas las organizaciones, Koibanx debió replantearse parte de su estrategia comercial debido al coronavirus, inclusive demorando su desembarco en México Sin embargo, al trabajar codo a codo con un ecosistema que se encuentra en plena búsqueda de innovación, su negocio experimenta un "boom" de demanda.

"La pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de impulsar el uso de servicios digitales para evitar el contacto y el contagio, en lo que se incluye el uso de las billeteras virtuales, así como también el interés por plataformas financieras digitales como herramienta para impulsar la economía y ofrecer más productos financieros ha crecido exponencialmente", agrega.

Respecto a este tema afirma: "Sin lugar a dudas todas las instituciones financieras tienen los ojos puestos en los nuevos desarrollos y las tecnologías como Blockchain, que fueron creadas para seguir fortaleciendo la oferta de sus productos financieros de forma segura y eficiente. Nuestra región todavía está recorriendo un camino de educación financiera, pero el dinero virtual ya está en la cabeza de los usuarios"

En vistas al futuro cercano, la firma va a estar abriendo su APIs para que cualquier fintech, empresa de tecnología o desarrollador pueda conectarse directamente a la plataforma, de manera self-service y crear su propio "peso digital" o "activo financiero digital" sobre la Blokchain y programe la transaccionalidad del mismo a los costos más bajos del mercado.

"No solo en el plano crypto, sino pudiendo inter-operarlo con los procesadores de tarjeta, bancos y servicios de recaudación de cada país. Estamos convencidos que va a ser un antes y un después en la pluralización de los medios de pago de inversión", concluye Elduayen.