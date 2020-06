¿Si el mercado de valores de Estados Unidos se hunde, colapsa Bitcoin?: 3 razones por las que podría suceder

Los expertos prevén una caída del mercado de valores de Estados Unidos a corto plazo. Bitcoin puede seguir el ejemplo debido a tres factores principales

Los expertos en el mercado financiero y la industria de las monedas digitales prevén una importante corrección del mercado bursátil a corto plazo. Dada la alta correlación observada de Bitcoin (BTC) con las acciones en los últimos tres meses, hay una gran posibilidad de que Bitcoin pueda seguir el mismo camino.

El mercado bursátil de los Estados Unidos ha experimentado una extrema volatilidad después de que el promedio industrial del Dow Jones cayera alrededor de un 7% el 11 de junio, encabezado por caídas de dos dígitos de las acciones de las aerolíneas. Una confluencia de tres factores parece desencadenar una volatilidad considerable en el mercado bursátil: la incertidumbre en torno a la pandemia de COVlD-19, y el movimiento de las instituciones al dinero en efectivo y los bonos por encima de las acciones y los grandes riesgos geopolíticos.

Bitcoin muestra una correlación con el mercado de valores de EE.UU. desde marzo

Yoni Assia, el director general de eToro – un importante bróker multiactivos que facilita el comercio de monedas digitales - advirtió que pronto podría producirse una caída del mercado de valores: "Hay una caída muy pronto (en el mercado de valores), en las próximas 3 semanas, alguien, no está seguro de quien va a vender/cortar su posición y colapsar los mercados. Los compradores deben tener cuidado. Caveat emptor".

La principal razón por la que Assia prevé una caída en las acciones es porque los inversores minoristas han impulsado principalmente el repunte del mercado de valores desde marzo. Hizo hincapié en que cuando los inversores minoristas están detrás de un rally, tiende a llevar a una fuerte corrección. La tendencia es similar a cuando el precio de Bitcoin alcanzó los u$s 14.000 en junio de 2019 y cayó a u$s 7.500 sólo tres meses después, registrando una caída del 46%.

Assia dijo que aunque los bancos centrales están imprimiendo más dinero, "veremos una corrección ya que este repunte parece estar alimentado por la especulación de los inversores minoristas". Históricamente, estos repuntes terminan con una corrección". Mati Greenspan, cofundador de Quantum Economics, dijo: "Estoy de acuerdo con su evaluación [de Assia] sobre el aumento de las acciones impulsado por el comercio minorista y, por tanto, es probable que llegue a un final amargo. He estado en posiciones en corto en el mercado de valores desde el lunes. Lo curioso es que la correlación entre las acciones y Bitcoin sólo se ha fortalecido recientemente y eso parece indicar que Bitcoin está siendo impulsado por las instituciones".

Si las acciones continúan cayendo por debajo de los niveles clave, el precio de Bitcoin también podría ver una tendencia a la baja basada en su reacción a la caída abrupta del mercado de valores de los Estados Unidos. Después de que el mercado bursátil cayera un 7% el jueves, el precio de BItcoin se desplomó un 9%, lo que indica que la debilidad de las acciones puede afectar al sentimiento en torno a otros activos de riesgo como las monedas digitales.

La disminución del apetito por los activos de alto riesgo

La jefa de estrategia crediticia de Wells Fargo, Winifred Cisar Stieglitz, explicó que los inversores tienen un montón de dinero en efectivo. Pero en lugar de acciones, dijo, los inversores están favoreciendo los bonos de investment-grade o de bajo riesgo. Los inversores institucionales y los inversores de alto patrimonio ven demasiados riesgos en el mercado de valores mundial como para construir grandes posiciones en acciones.

Aparte de los inversores existentes en el mercado de monedas digitales y los traders minoristas, la demanda de Bitcoin en los últimos meses ha venido de dos fuentes: instituciones a través del Grayscale Bitcoin Trust e inversores chinos a través de la Stablecoin Tether (USDT) respaldado por el dólar. La empresa de investigación Diar informó en junio de 2019 que el 62% de la actividad de la cadena Tether provenía de inversores chinos.

A corto plazo, para que el precio del BTC se mantenga por encima del nivel de soporte clave de u$s 9.100 y apunte a los picos anteriores de u$s 14.000 y u$s 20.000, Bitcoin tiene que ver una demanda consistente de instituciones e inversores en China. Si la entrada de capital en Bitcoin disminuye y los comerciantes dentro del mercado de monedas digitales se mueven cada vez más para cubrir sus activos a través de Tether, entonces la probabilidad de que la BTC siga la tendencia del mercado de valores podría aumentar.

Con la incertidumbre en torno a las acciones, los multimillonarios dejan los activos de riesgo

Los barones y multimillonarios de Wall Street, entre ellos Mark Cuban, Paul Tudor Jones y Warren Buffett, han hecho hincapié en que, a corto plazo, prefieren reforzar sus posiciones de cobertura y sus reservas de efectivo en lugar de entrar en el mercado de valores. El 14 de mayo, Cuban dijo en la campana de cierre de la CNBC: "Creo que es casi imposible predecir de dónde va a venir la demanda de los consumidores y las empresas. Y debido a eso, es difícil crear una valoración para los negocios."

Sin embargo, los inversionistas de alto perfil no necesariamente predicen una gran tendencia a la baja en el mercado de valores de los Estados Unidos. Basándose en los datos, sólo están luchando por establecer cualquier valoración para las empresas a gran escala debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

El Fear and Greed index en todos los mercados se mueve hacia el miedo

El Fondo Monetario Internacional planteó una cuestión similar cuando advirtió que la pandemia podría sesgar los datos económicos y dificultar su evaluación por parte de los bancos centrales y los inversores. En una entrada del blog, el FMI dijo: "Los datos económicos precisos y oportunos son cruciales para informar las decisiones políticas, especialmente durante una crisis. Pero la pandemia del COVID-19 ha interrumpido la producción de muchas estadísticas clave".

En una época en que los encargados de la formulación de políticas y los grandes bancos tienen dificultades para digerir adecuadamente los datos económicos, es casi imposible para los inversores minoristas e institucionales comprender plenamente la dinámica del mercado. Por esa razón, los inversores de alto valor neto han estado evitando el mercado de valores. Si también perciben a Bitcoin como un activo de riesgo, podría aumentar la probabilidad de que disminuya la afluencia institucional a las monedas digitales.

La medida de la Reserva Federal y otros grandes bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, de estimular agresivamente sus respectivas economías indica aún más la debilidad de la economía mundial, que puede afectar a la demanda de activos de alto riesgo.

El Comisionado Europeo Paolo Gentilon dijo que no espera que los países veten un acuerdo de estímulo enorme, sugiriendo que los países reconozcan la grave tendencia a la baja de la economía mundial. Según se informa, la administración del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha estado planificando una segunda ronda de medidas de estímulo, anticipando que las consecuencias económicas de la pandemia pesarán mucho en los mercados bursátiles y de trabajo.

La débil estructura técnica de Bitcoin

Bitcoin está en un punto en el que una mayor tendencia a la baja indicaría que una fuerte corrección es inevitable en los próximos meses. El trader de monedas digitales Satoshi Flipper dijo: "Momento crítico aquí para los alcistas de BTC... perder este nivel y los próximos 6 meses serán dolorosos. O nos volteamos para los 10.4k y ATH para fin de año."

Los principales traders de criptomonedas temen que Bitcoin sea vulnerable a un profundo retroceso debido a la importancia histórica del nivel de precios de u$s 10.500. Cada vez que BTC ha estado cerca de superarlo desde el tercer trimestre de 2019, ha sido rechazado por debajo de los u$s 7.000.

Arcane Research señaló en su actualización semanal a los clientes que el mercado de monedas digitales tiende a caer junto con el mercado de valores. Los investigadores señalaron que el precio de Bitcoin estaba luchando por ver volatilidad hasta que las acciones se movieran. Por lo tanto, la débil estructura técnica de Bitcoin combinada con su tendencia a ver una fuerte caída cuando las acciones se retiran, aumenta la probabilidad de una corrección prolongada a corto plazo: "Una semana de acción lateral de los precios se convirtió ayer en una caída, ya que los mercados globales arrastraron el mercado de monedas digitales. [...] Aunque la correlación entre las acciones y las criptomonedas ha estado disminuyendo últimamente, no podemos negar las claras similitudes de ayer".

La empresa de investigación también subrayó que "la incertidumbre ha vuelto a todos los mercados", ya que el Fear and Greed index ha vuelto a la zona de miedo tras el bajón del mercado de valores el 11 de junio. Todos los activos y las reservas de valor, incluidas las acciones, el oro y las monedas digitales, cayeron, posiblemente debido a la venta de inversores institucionales que se aprovecharon de la demanda récord de plataformas minoristas como Robinhood y Charles Schwab, indicó Cointelegraph.