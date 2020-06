Poné pesos y ganá en dólares: crecen inversiones de argentinos en acciones de empresas exitosas del exterior

Los Certificados de Depósito Argentinos crecieron de forma abrumadora en los últimos meses, como forma de dolarizar los ahorros. Cuáles recomienda la City

Los cuantiosos obstáculos y restricciones para poder comprar dólares, llevan al argentino que tiene poder de ahorro a buscar distintas alternativas para refugiar sus ingresos de la crisis económica y, sobre todo, de la inflación y la pérdida del poder de compra. Por eso, los Cedears son un instrumento que está captando cada vez más la atención.

Estos Certificados de Depósito Argentinos, de allí deriva la sigla tal como se los conoce (Cedear), representan acciones de empresas que cotizan en el exterior, en especial, en los mercados de la Bolsa de Nueva York, y que se pueden adquirir en la plaza doméstica. Es decir, la cotización local sigue a activos extranjeros que cotizan en dólares.

Por eso se transforman en una herramienta útil para invertir en pesos desde tu casa en activos que tienen valor en moneda dura, a través de comprar participación en compañías mundialmente famosas, como Apple, Netflix o Coca Cola, entre más de 200 que están listadas en las Bolsas y Mercados Argentinos (Byma).

Y, a la vez, los Cedears posibilitan proteger los ahorros de la devaluación del peso y de la constante suba de precios que existe en Argentina.

"Estamos presenciando un momento en el que los Cedears tomaron mayor relevancia en las últimas semanas para el público inversor, la consecuencia directa de esto es el aumento de la liquidez en las distintas plazas. Lo que lleva a que el diferencial de compra-venta permita entrar y salir de los activos a buenos precios", dice a iProfesional Pablo Haro, Portfolio Advisor de la sociedad de Bolsa SBS.

El volumen operado en el mercado en todo mayo con la negociación de estos instrumentos creció un 76% respecto a lo registrado el mes anterior, alcanzando un nivel récord de 19.000 millones de pesos solamente en ese período.

Y se refleja cómo los ahorristas argentinos fueron eligiendo a los Cedears, como forma de cubrirse ante la devaluación e incertidumbre política y económica. Situación que se acentuó el año pasado tras las PASO. Sobre todo, desde el cambio de Gobierno y la profundización del cepo cambiario.

Según datos de Bolsar, entre enero y mayo del corriente año el volumen de las operaciones con estos certificados aumentó 654% respecto al mismo período del 2019.

Así, en los primeros cinco meses del 2020, los Cedears acumulan operaciones por cerca de $46.000 millones.

"Debido a las distintas restricciones y parkings para el acceso a dólares a través del mercado de valores, muchos inversores dolarizan sus activos a través de Cedears que, a su vez, son un vehículo para evitar al riesgo argentino en estos momentos de incertidumbre respecto a la negociación de la deuda", resume a iProfesional Ignacio Abuchdid, analista de Invertir en Bolsa (IEB).

Y acota que el inversor que adquiere un Cedear, "obtiene los mismos derechos (incluyendo cobro de dividendos) que aquel que obtiene la acción en el mercado internacional. De esta manera, el inversor adquiere con pesos estos activos que varían según el tipo de cambio y la variación de la acción en la plaza externa".

En ello coincide Eduardo Ganapolsky, Presidente de Proficio Investment: "En los últimos meses, los Cedears se han convertido en una importante alternativa de ahorro para el público local, ya que se amplió mucho el menú de acciones disponibles y la liquidez de los mismos".

Así ejemplifica que se pasó de tener 180 acciones extranjeras autorizadas a negociar, con volumen promedio diario de unos $25 millones en 2018, a registrarse 237 acciones, con un volumen de más de $600 millones por día en mayo de 2020.

"Este aumento en la cantidad de activos disponibles fue generado, principalmente, por la demanda del público inversor de mayor cobertura contra la devaluación del peso y la inflación", enfatiza Ganapolsky.

Estos son algunos de los más de 200 Cedears que se pueden comprar en Argentina

¿Qué es un Cedear?

Para entender qué es un Cedear, primero se debe entender qué es un certificado de depósito.

"Un certificado de depósito es negociable, emitido por un banco, representando acciones de una compañía internacional, que cotiza en un mercado local", resume Haro.

Para agregar que este certificado permite a inversores de un país tener acciones globales sin tener que ejecutar la operación en mercados extranjeros. Los ejemplos más conocidos son los American Depositary Receipts (ADRs), y los Global Depositary Receipts (GDRs).

"Los Cedears son como los ADR. Un ADR en EE.UU. es un certificado que tiene por detrás una cantidad de acciones de una empresa de Argentina. El Cedear es lo mismo pero al revés, es un sintético que tiene por detrás acciones de la empresa extranjera", detalla a iProfesional Alejandro Henke, Director Ejecutivo de Proficio Investment.

"Por eso mucha gente se lanzó a comprar Cedears, porque es una forma de mantenerse dolarizado", agrega.

Con estos certificados se puede acceder de manera indirecta a invertir en el capital de empresas extranjeras.

En tanto, Haro completa que los certificados negociables locales, es decir los Cedears, se negocian en la moneda del país en la cual cotizan, "en nuestro caso en pesos argentinos".

A raíz de eso, el precio en pesos de un Cedear surge de una ecuación "de arbitraje". Es decir, en condiciones normales está 100% determinado por otras variables, como el tipo de cambio implícito y precio del activo subyacente.

Ganapolsky adiciona que los Cedears son "emitidos por un custodio local, el Banco Comafi, que compra acciones en el mercado internacional y emite títulos negociables en el mercado doméstico representativos de las acciones que tiene en custodia".

Por eso es primordial conocer la estructura del Cedear, para entender bien de qué depende su precio y los riesgos que uno asume al invertir en estos instrumentos.

Los Cedears permiten seguir los precios en dólares de empresas que cotizan en el exterior

Una acción, varios Cedears

Para tener claro su equivalencia, los Cedears representan acciones y, como tal, pueden ser canjeados.

"De este modo, el mínimo para invertir es una acción, lo que se traduce en la mayoría de los casos en más de un Cedear", dice a iProfesional Flavia Matsuda, coordinadora de Research de invertirOnline.

"Existen diferentes ratios de conversión para cada uno de los casos", agrega.

Por ejemplo, para comprar Barrick Gold el mínimo es de un Cedear por acción. En tanto, para una acción de Microsoft es de 5 Cedears, la de Apple es 10 y para una de Amazon es de 72 certificados.

Al respecto, Haro de SBS indica que al momento de elegir en qué Cedears invertir, se debe tener en cuenta dos restricciones técnicas muy relevantes, como la liquidez. Esto lo sustenta en que de los más de 200 papeles autorizados, es decir, compañías cuyas acciones podrían cotizar como Cedears en Byma, los papeles líquidos, en los cuales el diferencial de compra-venta es razonable a lo largo de toda la rueda, "son aproximadamente 50".

"La segunda cuestión técnica es el mínimo de inversión. Por ejemplo, a precios del primer viernes de junio, el Cedear de Amazon ($AMZN), tenía un mínimo de AR$293.940, mientras que el Cedear de Exxon Mobil ($XOM) tenía un piso de AR$1.252", cita Haro.

En resumen, los tres factores importantes a considerar a la hora de comprar Cedears son el precio de la acción adquirida, el tipo de cambio y la liquidez que posee el papel.

Cómo invertir, ventajas y desventajas

En cuanto a la operatoria, Roberto Geretto, economista del Banco CMF, sostiene que para invertir en Cedears "no hace falta más que tener una cuenta comitente en una Sociedad de Bolsa. A modo de ejemplo, mediante nuestra sociedad de bolsa Metrocorp Valores, permitimos a los clientes acceder a los más de 200 tipos de Cedears que hay en el mercado".

Y finaliza Geretto: "Cabe destacar que la compra y venta se realiza contra pesos, por lo cual al momento están ajenas a las normativas cambiarias vigentes que se han emitido en los últimos tiempos".

Las ventajas son claramente las mencionadas: cubrirse con una inversión dolarizada que sigue a la moneda estadounidense y las cotizaciones de empresas que facturan en dicha moneda.

Por el lado de las desventajas de esta operatoria, Geretto menciona fundamentalmente 3 aspectos negativos:

-La primera es que cuando se está comprando un Cedear, "se está pagando implícitamente un tipo de cambio de contado con liquidación (CCL), el cual por estos días tiene una brecha en torno al 70% respecto al tipo de cambio oficial (mayorista)".

-En segundo lugar, un Cedear está asociado a una empresa en particular, la cual tiene su propio riesgo.

-Y, por último, no todos las Cedear tienen buena liquidez u operan todos los días. "De todos modos, estos hechos son subsanables mediante una adecuada diversificación en monedas y activos, eligiendo cada inversor la proporción justa de certificados en su cartera", recomienda Geretto.

En ese tema, Matsuda sostiene que la mayoría de los Cedears "no son muy líquidos, lo cual no se recomienda para un inversor con un horizonte de inversión a corto plazo".

Otro factor relacionado es el volumen operado. "Cuanto mayor sea, mayor será la facilidad para operarlos, habiendo menores spreads entre los compradores y vendedores", concluye Matsuda.

Certificados de Depósitos de empresas, como los de Coca Cola, se pueden comprar localmente

Cedears recomendados

En cuanto a los papeles más elegidos entre los más de 200 disponibles en el mercado bursátil de Buenos Aires, los analistas consultados por iProfesional realizaron su elección.

Desde Invertironline, en el actual contexto macroeconómico global, "con el fuerte golpe a la actividad generado por la pandemia", los sectores defensivos a los que apuestan son los relacionados al oro (Barrick Gold), el de consumo masivo (Walmart, Coca Cola, PepsiCo, Procter&Gamble) y salud (3M, Merck, GlaxoSmithKline, Johnson&Johnson, Abbot Laboratories).

"Si bien no se trata de un sector considerado defensivo, uno de los sectores que más ha crecido en este contexto es el de las tecnológicas dedicadas a las telecomunicaciones, entretenimiento online, e-commerce, pagos electrónicos e informática, como Netflix, Amazon, MercadoLibre, Ebay, Paypal, Microsoft, Nvidia, AMD, Intel, Qualcom", enumera Matsuda a iProfesional.

Aunque aclara que "los últimos 4 Cedears mencionados tienen una gran dependencia de sus ingresos con China y su precio puede ser más volátil".

Para Haro, el punto más importante a la hora de seleccionar estos certificados es la "diversificación entre sectores".

Así, bajo el contexto actual, su cartera más preponderante dentro de un portafolio con miras a los próximos 10 años "siguen siendo las acciones tecnológicas".

Entre ellas destaca a Intel ($INTC), Microsoft ($MSFT), NVIDIA ($NVDA), Qualcomm Inc ($QCOM), Apple Inc ($AAPL).

En segundo lugar, opta por el sector de consumo discrecional, "puntualmente enfocado en e-commerce, como Amazon ($AMZN) y Alibaba Group ($BABA)".

Luego, en tercer orden, selecciona al de servicios de comunicación, a través de empresas como Alphabet Inc ($GOOGL) y Facebook Inc ($FB).

"Estos tres sectores no sólo no fueron afectados por la cuarentena a nivel global sino que por el contrario, salieron fortalecidos y creemos que esta es una tendencia de largo plazo que continuará viéndose reflejada en los próximos años", resume Haro.

Otra de las alternativas es posicionarse para capturar la recuperación en la economía global en la medida en la que la amenaza del virus vaya perdiendo fuerza en el segundo y tercer trimestre del 2020. Dentro de este razonamiento vemos valor en el sector financiero; sugerimos armar posiciones en JPMorgan Chase & Co ($JPM) y Citigroup Inc ($C).

Para Ganopolsky, al mismo tiempo que disminuye la exposición a la moneda local y al riesgo argentino, dice que "el Cedear permite apostar a la recuperación de los mercados internacionales".

Por ello, afirma que ha llegado la "segunda ola de la recuperación. En este caso, está alcanzando a las compañías que tienen que ver más con la vuelta a la normalidad, como aerolíneas, hoteles, entretenimiento y bancos".

Y ejemplifica: "El inversor local puede tomar posiciones en American Airlines, Delta o Boeing, que han sido muy castigadas por el parate de la pandemia, en los grandes bancos americanos como J.P. Morgan, Bank of America o Wells Fargo. O en compañías relacionadas al turismo y entretenimiento, como Disney, Hilton, Wynn, o Carnival".

A su vez, acota que los más conservadores pueden acceder a compañías tradicionales, como Coca Cola, Mc Donalds o IBM.

Por el lado de Abuchdid, afirma que prefiere otros sectores con "valuaciones más deprimidas, pero fundamentos sólidos aún". Particularmente, le resulta atractivo el Cedear de la minera Barrick Gold (GOLD).-

