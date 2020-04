Para el autor de "Padre Rico, Padre Pobre", el dólar se está muriendo y hay que invertir en Bitcoin

Robert Kiyosaki aseguró que la FED está emitiendo moneda "falsa" para afrontar la crisis y que no hayque ahorrar en la divisa estadounidense

El reconocido gurú de las finanzas, Robert Kiyosaki, usó sus redes sociales para recomendarle a sus seguidores que ahorren en Bitcoin, activo que ha calificado como el "dinero del pueblo".

Kiyosaki, autor del Best-seller "Padre Rico, Padre Pobre", hizo referencia a las políticas de Expansión Cuantitativa que está ejecutando la Reserva Federal de los (FED) por motivo de la crisis financiera que está presentándose y afirmó que está imprimiendo "dólares falsos" y que ahorrar en estos momentos es una cosa de "locos".

De este modo, Kiyosaki cuestiona a sus seguidores el ahorrar dólares en un momento en el que la FED está imprimiendo trillones de dólares falsos, pasando de imprimir 82 mil millones al mes para imprimir 125 mil millones de dólares al día.

También comentó que no es momento de ahorrar con las tasas de interés cero que ha establecido el gobierno de los Estados Unidos. Para concluir aconsejó ahorrar en oro, que lo definió como el dinero de Dios, o en Bitcoin, catalogado como el "dinero del pueblo".

El tweet fue catalogado como la "lección número 5" y formó parte de una serie de consejos que brindó el gurú a sus más de 1,3 millones de seguidores para esta crisis financiera que se está presentando tanto en la economía de los Estados Unidos como en la mundial.

Los otros consejos iban enfocados a cómo pagar menos impuestos, motivación para convertirse en un emprendedor, educación y cambios en los paradigmas financieros tradicionales, según señala CoinTelegraph.

No es la primera vez que el experto menciona al Bitcoin: en una entrevista con Bloomberg Kiyosaki calificó a la moneda digital como "muy interesante" y agregó que "se estaba enfrentando a la Reserva Federal de los Estados Unidos".

Sin embargo, en aquella oportunidad no dio una recomendación abierta para que se invirtiera en monedas digitales y él mismo reconoció que no invertía en las mismas por considerarse muy anticuado y no entender del todo la tecnología.