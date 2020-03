Gates supera a Nostradamus: la terrible predicción del fundador de Microsoft sobre el coronavirus en 2015

El multimillonario habló durante una conferencia en 2015 para explicar lo que él creía que sería la próxima gran catástrofe global

No serán bombas nucleares, ni guerras, ni misiles. Bill Gates habló durante una charla TED en abril de 2015 para explicar lo que él creía que sería la próxima gran catástrofe global: la propagación del virus peligroso que superará la capacidad de reacción de la humanidad.

El contexto cronológico de la charla tiene importancia: lo hizo un año después de que se evitara un brote global del ébola. Para el fundador de Microsoft, al menos en 2015, el planeta no estaba preparado para una pandemia.

"En realidad hemos invertido muy poco en un sistema para detener una epidemia, no estamos listos. Miren el ébola, lo hemos visto en un sinfín de medios. Yo he seguido por medio de herramientas de análisis de casos para rastrear la erradicación de la poliomielitis y determinamos que el problema no es que hubiese un sistema que no funciona lo suficientemente bien, sino que no hemos creado un sistema en absoluto", dijo Gates durante la presentación.

Bill Gates también describió la posibilidad de la existencia de un virus que tiene ciertas características similares al coronavirus: "Puede que sea un virus en que las personas se sienten lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir al mercado y lo que sucedería es que se extendería por todo el mundo muy rápidamente".

El millonario tenía un planteamiento mucho más fatalista que lo que se observa con el coronavirus, imaginando un escenario donde más de 30 millones de personas morirían por la epidemia. En la actualidad se reportaron 180 mil casos confirmados de coronavirus, con más de 7.100 muertes, informó Clarín.