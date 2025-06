Google, el gigante de internet a nivel global, lanzó 'Try it on', una innovadora herramienta impulsada por inteligencia artificial que promete transformar para siempre la forma de comprar ropa online.

Presentada durante la conferencia Google I/O 2025, esta función permite a los usuarios visualizar cómo les quedaría una prenda simplemente subiendo una fotografía de cuerpo entero, sin necesidad de ingresar datos como peso o altura.

Google lanza herramienta para probar ropa con solo subir una foto

Disponible inicialmente en Estados Unidos a través de Search Labs, la funcionalidad utiliza el modelo avanzado de IA de la compañía, Gemini, entrenado específicamente en moda, que comprende cómo se doblan, estiran y adaptan los distintos materiales a diferentes tipos de cuerpo y posturas, con el fin de generar una representación visual realista y personalizada.

El funcionamiento es sencillo: al buscar una prenda en Google Shopping, el usuario puede activar el probador virtual y subir su foto siguiendo indicaciones sobre postura e iluminación.

La IA superpone la ropa seleccionada sobre la imagen, mostrando en aproximadamente 30 segundos cómo luciría la prenda elegida.

Aunque por el momento esta versión inicial solo permite probar ciertas prendas, representa un avance significativo para reducir la incertidumbre en las compras online y disminuir las devoluciones. Entre las que permite seleccionar con esta herramienta aparecen:

Blusas

Vestidos

Pantalones

Faldas

Google lanzó una función que permite probar una prenda con solo subir una foto en su tienda virtual

Desde la empresa multinacional avisaron que el instrumento de realidad mixta no garantiza un ajuste perfecto ni la posibilidad de probar diferentes tallas o combinar prendas,

Además, Google desarrolló un agente de IA adicional que puede automatizar compras, que añade prendas al carrito cuando detecta una rebaja en el precio, siempre con la confirmación del usuario.

La herramienta también destaca por su enfoque en la privacidad, ya que las imágenes cargadas no se almacenan ni comparten, utilizándose únicamente para la sesión activa.