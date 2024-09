El presidente Javier Milei participó, este lunes por la mañana, en la apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Recibido por la titular de la entidad, Lynn Martin, asistió acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, el embajador de la Argentina en los Estados Unidos, Gerardo Werthein, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"La Bolsa de Nueva York da la bienvenida a la República Argentina en reconocimiento a la 79.ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Javier Milei, Presidente de Argentina, hace sonar la campana de apertura", publicó NYSE (New York Stock Exchange) en su cuenta oficial de X (anteriormente conocido como Twitter).

Al grito de "¡Vamos Argentina", se ve a Milei, con gran euforia, realizando el tradicional toque de campana, tal y como lo hicieron en el pasado los exmandatarios Carlos Menem y Néstor Kirchner, que marca el inicio de las operaciones en Wall Street, mientras es aplaudido y filmado por los presentes.

The NYSE welcomes teh Argentine Republic in recognition of the 79th Session of the @UN General Assembly. Javier Milei, President of Argentina, rings the Opening Bell. ???????? @OPRArgentina https://t.co/3rsQJwZHVN — NYSE ???? (@NYSE) September 23, 2024