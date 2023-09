¿WhatsApp Plus o WhatsApp?: conocé las 6 principales diferencias entre aplicaciones

La aplicación 'no oficial' del popular servicio mensajero cuenta con una serie de funciones y mejoras que no están incluidas en la versión original

WhatsApp Plus es una aplicación sobre la que crece el interés entre los usuarios, ya que se trata de una alternativa con más funcionalidades que la original, propiedad de Meta.

Si bien no es una extensión oficial perteneciente a la empresa, se trata de una app que posee múltiples funciones novedosas y características personalizables.

Sin embargo, para quienes apuesten por esta versión, también se exponen a un riesgo clave: su uso puede provocar el bloqueo perpetuo de la aplicación insignia de mensajería.

Estas son algunas de las principales diferencias entre WhatsApp y WhatsApp Plus.

¿WhatsApp Plus o WhatsApp original?: 6 principales diferencias entre ambas

A pesar de contar con otras funciones, una de las principales diferencias es que no cuenta con un sistema de cifrado de extremo a extremo, por lo que se considera insegura en todo sentido.

Esto porque se trata de un MOD, es decir, una extensión del software que modifica la versión original y proporciona mayores herramientas, muchas de ellas beneficiosas para el usuario. Entre las principales, se destacan las siguientes:

WhatsApp Plus es una versión no oficial de Meta que ofrece una mayor gama de herramientas que la app original

WhatsApp Plus: mirar estados en incógnito y autodestruír mensajes

La versión Plus permite ver los estados sin que quienes los publican sepan que terceros están mirando sus historias.

En la versión no oficial también existe un instrumento de autodestrucción de mensajes que permite eliminar el mensaje automáticamente, una vez que este sea leído.

De todas formas, desde la app oficial también pueden borrarse los mensajes directamente o, en caso de necesitarlo, programar el chat de manera temporal. Así, la conversación se borra cada 24 horas.

WhatsApp Plus: envío de archivos de gran tamaño

Otra de las grandes disimilitudes entre ambas es el envío de archivos pesados: la versión Plus permite compartir documentos de mayor tamaño (como vídeos más largos o imágenes de alta resolución), mientras que el WhatsApp común se limita únicamente a la emisión de archivos de hasta 2 GB.

Sin embargo, esto puede resultar en que, junto con la información, se encripte un virus que dañe el smartphone u ordenador y, en el peor de los casos, haya una filtración de datos.

WhatsApp Plus: fijación de chats y más emojis

Mientras que en WhatsApp pueden anclarse únicamente hasta tres chats, en la versión Plus se pueden fijar hasta 1.000 conversaciones en simultáneo; lo que hace posible mantener al tanto prácticamente cada conversación que deseemos.

WhatsApp Plus brinda una mayor cantidad de emojis disponibles para usar

Por otra parte, WhatsApp Plus proporciona una gama de emojis más para elegir que la app tradicional. Dentro de su biblioteca, pueden hallarse los creados por Google Hangouts.

WhatsApp Plus: temas personalizables

En cuanto a los temas, WhatsApp únicamente permite modificar el fondo de pantalla de los chats.

En WhatsApp Plus, en cambio, hay una amplia variedad de temas disponibles: más de 700 para poder elegir de acuerdo a los gustos.

Además, se le permite al usuario personalizar los estilos de chat: desde el tipo y tamaño de la fuente, hasta los colores.

WhatsApp Plus: mayor privacidad

Una de las funciones más aclamadas por las personas es la que permite ocultar el tilde azul para saber fuímos leídos, opción que también que tus contactos no sepan cuándo ves sus actualizaciones de estado.

Sin embargo, una vez que se activa, se pierde también la posibilidad de saber si el otro leyó o no, o si el otro vio los estados de tu perfil.

WhatsApp Plus permite mantener la privacidad, sin tener que suprimir la del otro usuario con el que interactuemos

WhatsApp Plus suprime dichas restricciones y mantiene la privacidad propia sin tener que sacrificar la del usuario con el que interactuemos.

¿Cuáles son los riesgos de usar WhatsApp Plus?

Si bien es atrayente por su cantidad de funciones, WhatsApp Plus tiene sus riesgos. Uno de ellos es que tu número de teléfono sea bloqueado de la aplicación de mensajería instantánea oficial.

Además, no cuenta con un de los puntos fuertes de WhatsApp: el cifrado "de extremo a extremo". Es decir, no tiene el mismo nivel de seguridad frente a un posible hackeo.

En tanto que la informalidad de la versión Plus hace que sus sistemas de resguardo de datos no sean sumamente fiables, ya que no cuenta con cifrado de extremo a extremo.

WhatsApp Plus: donde descargar la última versión

Descargar WhatsApp Plus en 2023 se volvió una costumbre para todos aquellos usuarios de Android, interesados en ampliar las funcionalidades del servicio original.

A continuación, los sitios más confiables para descargar la APK:

Malavida

APKPost

iDescargar

WhatsApp Plus puede descargarse en Android e iOS, aunque en esta última se requieren mayores pasos

Al ser WhatApp Plus una aplicación no oficial hay que tomar todos los recaudos para evitar obtener un programa que contenga archivos fraudulentos.

Para instalarla en iOS, se debe atravesar un proceso algo más complejo. Para hacerlo se debe realizar un 'jailbreak' al iPhone, un procedimiento polémico que desbloquea algunas de las funciones de iOS, lo que permite "abrir" el sistema cerrado e instalar aplicaciones, aunque también deja más vulnerable al usuario.

Luego se debe instalar Cydia, una tienda de aplicaciones alternativa donde el usuario podrá descargar WhatsApp Plus.