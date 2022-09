Cuidado si usás WhatsApp Plus: la terminante decisión que tomará Meta si te descubre

Luego de la actualización de los nuevas condiciones de uso WhatsApp decidió sancionar a los usuarios que usen las aplicaciones terceras complementarias

Luego de la polémica sobre el posible cambio de nombre de la aplicación, la red de mensajería de Meta, WhatsApp, parece no ser muy amiga de sus apps satélites como es el caso de WhatsApp Plus.

Por más que esto haya ocurrido meses atrás, pocos usuarios parecen ser conscientes de que WhatsApp actualizó sus términos y condiciones de uso.

Las apps canceladas por WhatsApp

De la mano de esta cambio llegó una modificación aún más drástica con respecto a su postura sobre el uso de apps terceras desarrolladas bajo la intención de "complementar" a la aplicación original.

Por mucho tiempo estas alternativas coexistieron con la plataforma y fueron utilizadas indistintamente por los usuarios. No obstante, el sitio FayerWayer publicó una lista de apps que, si son utilizadas cualquier usuario, este correría el riesgo de perder su cuenta de WhatsApp. La lista de aplicaciones:

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

Fouad WhatsApp

OBWhatsApp

Cualquier otro modo de WhatsApp.

Si se ingresa a la sección de FAQ de WhatsApp avalada por Meta, se puede leer el párrafo condenatorio en donde se confirma de forma oficial que estas APKs no son seguras y pueden poner en riesgo a la cuenta del usuario, ya que podría ser suspendida o cancelada

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de transferir tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro son versiones alteradas de la aplicación WhatsApp", dice el texto dentro de la plataforma

"Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros e infringen nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", finaliza.

WhatsApp apuesta por el ecommerce

Por otra parte, la plataforma Meta trabaja en el desarrollo de una lista de productos de pago, tras la prueba de Whatsapp en el terreno eCommerce.

La prueba de estas funciones estará destinada a las plataformas de mensajería y redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook.

La compañía indicó que el trabajo estará a cargo del equipo "Nuevas experiencias de monetización", según un comunicado interno al que tuvo acceso The Verge.

Pratiti RayChoudhury, anterior jefa de investigación de Facebook, será la encargada de conducir el proyecto..

Asimismo, la empresa tecnológica sugirió empezar a trabajar en una serie de funcionalidades de pago en WhatsApp, Instagram y Facebook, sin establecer cuáles serán ni cuándo espera probarlas.

The Verge recordó que los ingresos de Meta provienen sobre todo de los anuncios, aunque ya dispone de diversas características de pago, pero no son prioritarias en sus servicios.

Meta está configurando una lista de productos pagos.

De momento, los anuncios serán la principal fuente de ingresos, según precisó John Hegeman, vicepresidente de este área.

El ejecutivo subrayó que Meta no piensa ofrecer a los usuarios la opción de eliminar anuncios previo pago.

"Vemos oportunidades para crear nuevos tipos de productos, características y experiencias por las que las personas estarían dispuestas a pagar", indicó.

En la actualidad, se desconocen cuáles serán las nuevas funcionalidades de pago que el fabricante espera incorporar en sus servicios.

Sin embargo, Meta espera a que se conviertan en una parte "significativa" en su negocio.