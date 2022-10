Whatsapp Plus tiene una nueva versión: conocé cómo descargarla y qué tener en cuenta

WhatsApp Plus sigue actualizando sus versiones constantemente, ahora sorprende con la versión V17 que trae grandes novedades para octubre

WhatsApp Plus se ha convertido en una aplicación muy buscada por los usuarios, ya que añade algunas funcionalidades que no están presentes en el programa original.

En octubre, se lanzó la versión 17 de WhatsApp Plus que, pero hay que tener en cuenta de que es una aplicación no oficial que no se encuentra en las tiendas de aplicaciones de Android y iPhone, por lo que el usuario debe ser consciente de los riesgos a su privacidad que esto conlleva.

Además, Meta, compañía que desarrolla la aplicación original, puede bloquear el número de teléfono en WhatsApp si descubre a quien utilice WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus última versión: qué tener en cuenta

Antes de realizar cualquier procedimiento es fundamental ver si el celular es compatible. El primer paso que hay que realizar para poder descargar esta versión de WhatsApp Plus es investigar si realmente te conviene o no obtener esta versión.

Lo primero que hay que hacer es desinstalar la versión original de WhatsApp, es importante que se tome en cuenta que WhatsApp Plus V17 no puede funcionar con WhatsApp normal.

El paso anterior es necesario realizarlo si se deseas descargar la versión de WhatsApp Plus V17 en un celular Android. Antes de borrar todo hay que realizar una copia de seguridad.

Ya está disponible la nueva versión

WhatsApp Plus última versión: cómo registrarse

Ahora habrá que registrar el número de celular y código de verificación que llegará por medio de un mensaje de texto.

Si se te solicita permiso para instalar APK de terceros, hay que incluirlo, pues esto es esencial.

Una vez culmine el proceso, ya se puede chatear con todos los amigos. También hay que estar informado sobre las nuevas actualizaciones de WhatsApp Plus e instalarlas para evitar que se elimine la cuenta.

Whatsapp plus ya disponible

WhatsApp Plus última versión: donde descargarla

Descargar WhatsApp Plus en 2022 se está convirtiendo en una costumbre para todos aquellos usuarios de Android, a continuación los sitios más confiables para descargar la APK:

Malavida

APKPost

iDescargar

Debe recordarse que WhatApp Plus es una aplicación no oficial y por lo tanto hay que tomar todos los recaudos para evitar obtener un programa que contenga archivos fraudulentos.