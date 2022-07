Infaltables: los mejores memes del dólar a $300 en las redes sociales

El dólar estadounidense se disparó estas últimas semanas en la Argentina y este lunes 19 de julio llegó a los tan temidos $300, en un contexto delicado para la economía nacional.

Sin embargo, como dice el refrán "cada crisis representa una oportunidad", los argentinos aprovechan estos eventos para mostrar su lado humoristíco de la situación en las redes sociales a modo de catársis a través de los memes.

En ese sentido, aquellos referidos a la disparada de la moneda estadounidense llevan ya varias semanas circulando por toda la Internet, y representan una mezcla de sentimientos que afecta a los ahorristas de todo el país.

Con los $300 como una barrera que la moneda estadounidense acaba de romper, estos son algunos de los mejores memes de la disparada del dólar en sus distintas cotizaciones:

Los mismos también se hicieron presentes en la aplicación insignia de memes, Twitter:

Espero que el dólar no suba muchoEl dólar mañana: pic.twitter.com/A0LgSwVVhw — Out of context Jujuy (@jujuysincontext) July 4, 2022