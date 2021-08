Es la segunda persona más rica del planeta pero no cobra sueldo desde hace años: cómo lo logra Elon Musk

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, no recibió un cheque de pago del fabricante de vehículos eléctricos en 2020.

El salario de Musk en 2020 se redujo a cero, según una actualización presentada ante la SEC el viernes.

Su salario en 2019 había sido de u$s 23.760. En 2018, fue de u$s 56.380.

"Sin embargo, nunca ha aceptado su salario", dijo la empresa. "A partir de mayo de 2019 a petición del Sr. Musk, eliminamos por completo la ganancia y la acumulación de este salario base".

Según su acuerdo de compensación de 2018, el paquete de compensación total de Musk se basa en acciones. Sus opciones se otorgan en función de su capacidad para impulsar a la empresa a alcanzar determinadas métricas operativas.

El acuerdo de 10 años incluyó 16 hitos operativos. Si Tesla alcanza 12 de esos hitos, y la capitalización de mercado de la compañía alcanza los u$s 650 mil millones, las acciones de Musk se consolidarán según lo programado, según la compañía.

Tesla había alcanzado seis de esos hitos hasta el viernes, dijo la compañía.

La capitalización de mercado de la compañía superó los u$s 650 mil millones en 2020. Era de u$s 704,81 mil millones al cierre del viernes.

En 2019, Musk pagó en efectivo por opciones adquiridas valoradas en 30,5 millones de dólares, pero no vendió ninguna de las acciones compradas en esa transacción, según la presentación del viernes. La presentación no incluyó una compra de opción adquirida para 2020.

Según el acuerdo de 2018, el precio de ejercicio de Musk fue de 70,01 dólares por acción, según documentos de la SEC. Las acciones de Tesla terminaron la semana a 716,70 dólares por acción.

"La única vez que vendo acciones de Tesla es cuando mis opciones sobre acciones vencen y no tengo otra opción", dijo Musk en Twitter en junio.

Exactly. Only time I sell Tesla stock is when my stock options are expiring & I have no choice. Btw, I will continue to pay income taxes in California proportionate to my time in state, which is & will be significant. — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021

La semana pasada, Bloomberg estimó que la compensación total de Musk para 2020 es de 6.700 millones de dólares, la más alta de cualquier director ejecutivo de EE. UU.

Musk ha dicho a menudo que ha destinado su stock de Tesla para ayudar a los humanos a llegar a Marte. Cuando se le preguntó sobre su plan de compensación de 2018 en noviembre, dijo que "no esperaba que las acciones subieran tanto tan pronto".

"La razón de las opciones sobre acciones es que se necesitan para ayudar a que la humanidad llegue a Marte en 10 a 20 años", dijo en Twitter.

Yes, although I didn’t expect the stock to rise so much so soon. The reason for the stock options is that they’re needed to help pay for humanity to get to Mars in 10 to 20 years. — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2020