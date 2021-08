¿Brillantez o "idea loca"?: Elon Musk quiere llenar el espacio y los cielos con publicidad

En mayo, Elon Musk, anunció que la compañía lanzará DOGE-1, la primera misión financiada en su totalidad con la criptomoneda Dogecoin. El pequeño satélite CubeSat que se lanzará es propiedad de la startup canadiense Geometric Energy Corporation.

La semana pasada se conocieron nuevos detalles sobre la misión DOGE-1 de GEC, que partirá desde un Falcon 9 de SpaceX en un vuelo compartido y el cohete se desprenderá de la plataforma publicitaria durante su ascenso.

Los detalles los dio Samuel Reid, CEO y cofundador de GEC, en una entrevista con Business Insider, donde anticipó que el satélite se lanzaría en 2022.

Reid indicó en la entrevista que los clientes podrán comprar tiempo en la pantalla de publicidad espacial con criptomonedas.

La idea es que los interesados adquieran tokens para controlar los píxeles en la pantalla y poder elegir cómo se ven y el tiempo de duración del anuncio.

La plataforma tendrá cinco tokens propios: Beta, Rho, Gamma, Kappa, XI. Cada token representa un aspecto para diseñar la experiencia publicitaria en la pantalla de píxeles.

Beta representa la coordenada X, Rho controla la coordenada Y, Gamma determina el nivel de brillo, Kappa selecciona el esquema de color y XI determinará la cantidad de tiempo que se reproduce en la pantalla de píxeles.

Sobre el coste que tendrá esta particular forma de promoción, Reid señaló que todavía no sabe cuánto será el valor de cada token CubeSat. Pero dada la cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero gastado solo para poner esta plataforma publicitaria seguro que no será precisamente barato.

Sin embargo, el anuncio satelital no será proyectado en el cielo desde la Tierra. En una serie de tweets, Reid aseguró que la pantalla del CubeSat no intervendrá con el cielo nocturno.

"Tenga en cuenta que Geometric nunca tendrá publicidad espacial visible desde la Tierra sin ayuda de la tecnología. No es publicidad espacial molesta lo que planea Geometric, es simplemente transmitir datos desde el espacio de una pantalla capturada (que nadie ve desde el suelo)", escribió.

