La vio venir, confió en Elon Musk y tuvo recompensa: Tesla lo hizo millonario y se jubila a los 39 años

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, el poder de las redes sociales permitió viralizar la curiosa historia de un joven de 39 años que decidió jubilarse gracias al crecimiento exponencial de Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos fundado por el magnate Elon Musk.

Se trata de la historia de Jason DeBolt. Parece salida de un cuento de hadas, pero no es así.

DeBolt es un exempleado del gigante estadounidense Google que luego pasó a trabajar en otra empresa inmensa como Amazon, fundada por Jeff Bezos.

DeBolt compró acciones de Tesla en 2013 cuando casi nadie apostaba por la compañía de Musk y las acciones del fabricante de automóviles costaban apenas u$s7,50 cada una. En aquel momento, el joven compró unas 14.850 acciones.

Actualmente, gracias a la senda alcista que tomó Tesla, que incluso parece prolongarse, sus acciones superan los u$s 800 cada una.

De este modo, las acciones de DeBolt valen casi u$s12 millones, y el nuevo millonario decidió retirarse a una edad muy temprana.

El propio joven decidió divulgar la noticia en su cuenta personal de Twitter mediante un posteo.

Today I’m retiring from the corporate world at age 39.Not selling any shares for the foreseeable future. $TSLA pic.twitter.com/wCDZJlPdoX — Jason DeBolt ⚡️ (@jasondebolt) January 7, 2021