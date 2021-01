Gracias a un tuit de Elon Musk, una empresa disparó un 500% sus acciones, ¿qué fue lo que dijo?

A poco de superar a Jeff Bezos como hombre más rico del planeta, Elon Musk ya generó con un tuit en el mercado uno más de sus divertidos episodios

Esta semana ha sido movida para WhatsApp. Durante los primeros días del año, los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea por excelencia recibieron un aviso en sus dispositivos indicándoles que para continuar utilizando el servicio es necesario aceptar una nueva política de privacidad. Unas nuevas condiciones que, entre otros asuntos, aborda la compartición de los datos de los usuarios de WhatsApp con el resto de servicios de Facebook.

A esta situación se unió este jueves un tuit de Elon Musk muy escueto a la par que claro, el que precede estos párrafos: "Usa Signal". Dicho y hecho, parece ser para parte de 41,5 millones de seguidores y otras personas.

La aplicación Signal no tiene nada que ver con una pequeña empresa, Signal Advance, cuyo precio de las acciones se multiplicó por 12 en dos días.

Sólo dos palabras generaron un malentendido que disparó las acciones de una casi desconocida empresa

Pocas horas después, la cuenta en Twitter de Signal avisaba que diferentes proveedores no podían enviar adecuadamente los códigos de verificación porque "mucha gente nueva está tratando de unirse a Signal en este momento".

La empresa se llama Signal Advance Inc. Su valor en el mercado, medido como capitalización bursátil, es de apenas u$s 344,8 millones. Puede parecer una cifra importante, pero si se tiene en cuenta que Tesla tiene un valor de u$s 773.524 millones, se ve claramente que las diferencias son siderales. El valor de la pequeña empresita con sede en las afueras de Houston, Texas, representa apenas el 0,04% del de la fabricante de autos eléctricos. Una hormiga al lado de un gigante.

¿Cuál es la relación entre Signal Advance y Musk? Ninguna. Bueno, casi ninguna. Desde ayer en realidad están relacionados por un pequeño malentendido.

A las 9,56 del martes 7 de enero, hora en que Musk publicó su tuit, la acción de Signal Advance valía 57 centavos de dólar. Propiamente una penny stock, como se llama en el mercado a las acciones de empresas pequeñas que valen unos pocos centavos o unos pocos dólares y que cotizan en mercados "over the counter", menos visibles y transparentes que los principales de Wall Street.

A las 12,06, la modesta acción que cotiza bajo el símbolo SIGL alcanzó su máximo histórico desde que salió a cotizar en 2014 a un precio de USD 1: alcanzó los USD 4,99 para luego retroceder levemente y cerarr a un precio de u$s 3,76 por acción, indicó Infobae.

Las nuevas condiciones de privacidad de WhatsApp, más el tuit de Elon Musk, generaron esta movida

¿Qué es Signal?

Signal es una aplicación de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, que utiliza un cifrado extremo para proteger las comunicaciones y los datos de sus usuarios. Está disponible para iOS y Android y ha sido recomendado por personalidades como Edward Snowden y Jack Dorsey.

El sistema de protección de mensajes de esta plataforma se hizo tan popular que ahora es utilizado por servicios como WhatsApp. "No podemos leer sus mensajes ni escuchar sus llamadas, ni nadie más. La privacidad no es un modo opcional, es como funciona Signal. En todos tus mensajes, en todas tus llamadas, para siempre ", explican en la página oficial de la plataforma. También enfatizan que no hay anuncios, ni vendedores, ni afiliados.