Efecto pandemia: esta obra social digitalizó el 75 % de sus trámites y emitió millones de recetas electrónicas

El organismo anticipó que parte de estos avances se mantendrán después de la cuarentena, ya que hay optimizado los procesos y los servicios

La cuarentena​ obligatoria y el pedido de "quedarse en casa" es más extremo para los mayores de 60 años, uno de los grupos de mayor riesgo ante el avance del coronavirus. Esto obligó a la obra social PAMI a buscar soluciones para seguir atendiendo a sus afiliados. Tuvieron que digitalizarse, sistematizar varios trámites, y agilizar la atención a distancia. Todo, a la fuerza y en tiempo récord. Conformes con los resultados, aseguran que estos avances llegaron para quedarse.

La principal novedad del informe titulado "Impacto de las medidas implementadas por PAMI" que la obra social compartió que durante abril se emitieron 9.270.377 recetas electrónicas. Esta nueva modalidad permite a los médicos prescribir la receta y enviarla firmada en forma electrónica a la farmacia, donde un familiar del paciente puede retirar los remedios sin necesidad de presentar la orden en papel.

Por la complejidad de los tratamientos, los únicos medicamentos que requieren que el trámite sea presencial son los oncológicos y los psicofármacos. El resto, se puede hacer en forma electrónica.

"Desde el punto de vista médico, sin duda, la mejora en la receta médica electrónica sin que el afiliado tenga que ir hacia el médico a pedir su receta y después ir a la farmacia a llevar la receta impresa es de un impacto muy pero muy importante", dice el doctor Eduardo Pérez, médico sanitarista y secretario general técnico-médico de PAMI.

Otro cambio está relacionado con la autorización de medicamentos. "Como parte de las medidas que se pusieron en marcha, no es necesario realizar ninguna autorización de medicamentos, insulinas y tiras reactivas, ya que se validan automáticamente, mientras dure la emergencia", dice el informe.

De esta manera, descendieron sustancialmente los trámites presenciales en las agencias por medicamentos. Antes del coronavirus se hacían 306.664 por mes. Durante la pandemia, pasaron a realizarse 38.655 mensuales.

Sobre este punto, Pérez comenta que "muchas de las medidas que se tomaron lo que hicieron fue volver automáticos distintos trámites, por ejemplo, la renovación de la autorización de medicamentos crónicos y de medicamentos oncológicos".

La transformación digital de PAMI incrementa la optimización de los procesos y mejora la atención de los pacientes

Además, el secretario destaca que hubo mejoras en los procesos internos. Los empleados tuvieron que entrenarse en medios digitales, los médicos debieron acostumbrarse a hacer "sí o sí" la receta electrónica, y la gerencia de medicamentos tuvo que volverse más eficiente en las autorizaciones.

Por todo eso, durante la pandemia, están aumentando los trámites a distancia, para que las personas mayores no tengan la necesidad de acercarse a las agencias. Como resultado, el 75% de las 30.000 atenciones diarias se realiza ahora de manera automática.

Respecto a las afiliaciones, el trámite se puede iniciar a través de la página Web del instituto, lo que también permite disminuir la presencia de afiliados en las agencias. Antes del Covid-19 se hacían 96.754 trámites mensuales en forma presencial, pero durante el brote pasaron a realizarse solo 6.445.

Aplicaciones, servicios, y el "día después"

Además, en marzo lanzaron una nueva aplicación, para teléfonos con sistema Android, que ya descargaron más de 24.000 personas. Permite a los mayores o sus familiares hacer trámites a distancia, sacar turnos para atención, y acceder al teléfono de PAMI Escucha o a la línea de emergencias médicas.

Ahora bien, ¿qué pasa con los adultos que no tienen un celular o no usan computadoras? Es cierto que ellos no podrán ingresar a cuestiones más avanzadas, como la solicitud de turnos online o el manejo de la aplicación. Pero desde PAMI aseguran que la digitalización no reemplazó a los medios de contacto tradicionales, como las llamadas telefónicas.

De hecho, según lo informado por la obra social, durante la pandemia el servicio PAMI Escucha creció en forma exponencial. Durante el mes previo a la cuarentena se atendieron 43.000 llamadas, pero el número superó las 61.000 en los 30 días posteriores. Un 42% más.

Las recetas digitales llegaron para quedarse

Ante esa situación, se incrementó un 40% la dotación de personal de este servicio, mediante la contratación de nuevos agentes, reasignación interna de áreas y horas extras. Ampliaron los horarios de atención de las provincias y abrieron servicios a más jurisdicciones. Se mejoró el menú de opciones de la línea gratuita 138 para brindar más información y, así, agilizar la respuesta de las consultas.

Estas medidas se lanzaron en "tiempo récord" mientras los adultos escuchaban por TV que debían "quedarse en casa" a cumplir una cuarentena obligatoria. Entonces, ¿qué va a pasar cuando puedan volver a las calles?

"Sin duda algunas de todas estas medidas van a perdurar después de la pandemia. Después ya no va a ser el aislamiento el objetivo de su existencia, sino múltiples razones", responde Pérez.

Entre los beneficios, menciona que ahora los trámites se hacen más ágiles porque, por ejemplo, los afiliados resuelven su problema por Internet. Y asegura que el pedido de turnos online permite evitar colas y grandes cantidades de personas en una sala de espera de las agencias.

Además, espera que estas novedades faciliten nuevas estrategias en el futuro. "La receta electrónica es parte de una política de medicamentos del PAMI que paulatinamente va a estar acompañada de nuevas iniciativas, como los sistemas que aseguren la mejor prescripción, la no aparición de interacciones o de efectos adversos con las medicaciones, la mejor regulación del sobreuso de algunas drogas en algunos pacientes", adelanta Pérez.

El secretario concluye que "Lo mismo que el Pami Escucha. Su mejora, la cantidad de infraestructura y de personas que se agregaron durante esta pandemia van a mejorar sin duda la atención telefónica, que es central para un afiliado o una afiliada que tiene eventualmente algún problema de movilidad o que necesita ser acompañada para salir a la calle", indicó Clarín.