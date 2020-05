Fuente de preocupación: farmacias alertas por el proyecto del Congreso sobre recetas electrónicas

Las farmacias no cerraron durante la cuarentena, pero hay preocupación por las merma de recetas, y lo que se puede realizar para revitalizar el sector

En este marco, causó malestar en el sector que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de ley que autoriza la receta médica digital y la teleasistencia, motivado por la pandemia. Entre los puntos más polémicos, desde la Asociación de Propietarios de Farmacias de la República Argentina focalizaron su reclamo en la posible habilitación de establecimientos no sanitarios para entregar medicamentos y la falta de registro en la venta de psicotrópicos y estupefacientes.

Además, alertaron sobre los riesgos del "dirigismo" de recetas. "No sólo no permitirá la libre competencia, sino que también puede pasar que el paciente necesita ese medicamento con urgencia y la farmacia apuntada por su médico no lo tenga -ya sea por demora en la entrega o por falta de ingreso-, lo cual nos parece muy peligroso", advirtió el titular de ASOFAR, Norberto Mañas.

Y argumentó: "Empezamos apoyando la prescripción electrónica de recetas porque pensamos que era muy bueno para el paciente. Pero consideramos peligroso el "dirigismo de recetas". Uno tiene que decirle al médico en qué farmacia quiere comprar. Pero si esa farmacia no tiene ese medicamento y la persona lo necesita con urgencia… No está bueno que el médico la elija. Tiene que haber libre competencia".

El setor farmacéutico ve con preocupación la baja en la venta de medicamentos con receta

"El proyecto de ley también anuncia que todo medicamento prescripto electrónicamente será entregado en cualquier farmacia pero también en otros establecimiento aprobados para tal fin. Eso da a lugar a que cualquier comercio aprobado el día de mañana por el Ministerio de salud nacional o alguno provincial, pueda vender medicamentos sin tener el control de un farmacéutico", advirtió Mañas, que además aclaró que "no está claro" el registro que tendrán las ventas de psicotrópicos y estupefacientes, indicó Radio Mitre.

Respecto a la situación que atraviesa el rubro, el empresario contó que "las ventas bajaron 35%" en relación al mismo período del año pasado. "Por lo general, los clientes compran lo esencial, alcohol, barbijos, guantes, vacunas antigripales. Cayó la venta de antibióticos un 35% y analgésicos 20%. Si bien estamos abiertos siempre, sentimos la baja", concluyó.